Une lettre ouverte à Mr Jacques Attali sur son prochain livre « L’économie de la vie. » (Fayard) Parution dans 10 jours...

Le début de mon prochain livre, par Jacques Attali (https://www.linkedin.com/feed/)

« C’est un grand scandale dont tous ces gouvernements qui doivent rendre compte. Même si c’est une erreur presque unanimement partagée. Nous y reviendrons.

Pire encore : pour ne pas avoir su se mobiliser afin de produire ces masques et ces tests, pour ne pas avoir osé exiger de leurs entreprises de les produire, pour ne pas avoir briser les résistances bureaucratiques et celles des lobbys industriels, pour ne pas avoir le courage d’avouer leurs erreurs, certains ont choisi de mentir, prétendant que les masques étaient inutiles, que les tests n’étaient pas adaptés, ce qui était faux. Une erreur est pardonnable. Pas un mensonge. »

POURQUOI UN GRAND SCANDALE ? Tous ces gouvernements qui doivent rendre compte. Il y a des erreurs, c’est sûr. Mais l’être humain est ce qu’il est. Ceux qui président aux destinées des peuples sont des hommes et donc faillibles.

Mais ils n'ont pas à rendre compte, et à qui ? D’autre part, qu’ils ont menti ou non, ils ont réagi à la pandémie covid-19 selon leur nature.

Tout d'abord, et cela sur un autre plan, ne savez-vous pas que le Covid-19 est tombé à pic ? Il vient paradoxalement sauver 70% de la population mondiale. Vous ne le savez pas, il faut être à la fois métaphysique et physique. Je crains que votre livre ne rende pas compte de la vraie réalité, du vrai sens du covid-19 dans la croissance économique mondiale.

Ne savez-vous pas qu'une guerre monétaire fait rage entre les États-Unis et l'Europe d'un côté et la Chine de l'autre. Et sur fond économique depuis la crise financière de 2008. Les formidables liquidités monétaires injectées dans le cadre des quantitative easing par les grandes Banques centrales du monde, en particulier la Fed américaine et la BCE avaient pour but de procéder au sauvetage des banques occidentales et d'assurer la relance économique. Ce qui a été fait.

Cependant, ce qui n'a pas été dit et qui explique la durée des Qantitative easing (QE) et le rachat des dettes publiques et privées et pourquoi la reprise économique était lente. C'est que si le rachat des dettes privées ne posait pas de problème parce qu'elles étaient adossées à des hypothèques, etc., et pourraient être revendues, ce n'était pas le cas des dettes publiques. Les BC ont racheté essentiellement des dettes extérieures (passifs des banques occidentales, et c'est ainsi qu'en injectant des liquidités que pour rembourser les bons de Trésor, ils asphyxiaient les 70% du reste du monde. Même la Chine pourtant qui fait partie des 30% (avec l'Occident), a perdu 1000 milliards de dollars. Cela fait partie de la guerre monétaire entre le géant asiatique et l'Occident.

De 4000 milliard en 2014, les réserves de la Chine sont passées à 3000 milliards de dollars, en 2007 suite à des attaques spéculatives.

Depuis 2014, l'endettement mondial s'est retourné, ce sont désormais les 70% qui s'endette mis à part quelques exceptions. En 2023, le monde va se trouver asphyxié de deux côtés. Le FMI et la BM qui va molester d'un côté les pays d'une grande partie des 70% de la population mondiale (PM). Une stratégie qui permettra d'asphyxier la Chine qui trouvera une demande insolvable auprès de cette partie de la PM, parce que endettée.

Et la Chine qui concurrence le FMI et la BM avec son FMI bis et BM bis va de son côté asphyxier aussi les 70% de la PM.

Ainsi on aura la PM pris dans un étau endettement et sans possibilité de crise. Une situation de stagnation pour l'humanité entière. 30%, il faut le préciser, 1,1 milliard d'êtres humains pour l'Occident, et 1,4 milliard pour la Chine, et 7,8 Milliards pour l'ensemble de l'humanité en 2020. 70% de l'humanité, qui n'est pas émettrice de monnaies internationales et dépendante de l'Occident et de la Chine, compte pour 5,3 milliards de ventres humains.

Est-ce juste que plus de 5 milliards d'êtres humains paient de leur corps cette guerre économique et monétaire entre les États-Unis, Europe-Japon et la Chine ? Bien sûr que non. Et ARRIVE LA PANDEMIE COVID-19 qui change les donnes. Elle prend de court tout le monde, et tout le monde se confine et a peur que des millions de morts viennent assombrir l'horizon humain.

Et toutes les puissances se mettent à injecter massivement des liquidités, à prévoir des plans de relance, des plans de soutien sociaux, des plans de recherche de vaccins, cela va durer pour au moins deux années. Et là on comprend que l'Esprit du monde a intercédé pour le plus grand nombre. Et c'est ce grand nombre qui fait l'humanité.

Par conséquent, Mr Attali, il faut savoir lire les messages divins, et ce n'est là qu'un petit message. L'homme qui dépend de sa pensée « ego cogito, ergo sum » et donc de Dieu doit méditer sur son humanité. Et qu'est-ce que « être humain » ? On naît puis on meurt, et on aura oublié tout ce qu'on a fait jusqu'à notre propre existence.

Medjdoub Hamed

Auteur et Chercheur indépendant en Economie mondiale,

Relations internationales et Prospective