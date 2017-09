Une lettre simplement humaine

Bonjour mon puits de science,

Merci pour la vidéo sur Arte, « Les étonnantes vertus de la méditation », que j’ai visualisée. J’ai reconnu le premier médecin barbu tout au début du film. Je me suis dit « où l’ai-je vu ? » Effectivement c’était suite à une vidéo sur le zen. Ce médecin guérit ses patients par la méthode zen.

Je vais essayer de te répondre sur la méditation. Je t’en dis quelques mots avant de te quitter. Tout au début du film, un médecin, pas le barbu, un autre, disait à peu près ça « tout ce qui concerne le corps concerne l’esprit », et « tout ce qui concerne l’esprit concerne le corps ». Donc nous sommes une entité soudée, inséparable. Par exemple, ce matin j’ai pensé à toi, et je suis resté fort longtemps peut être quelques minutes, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, qui paraissaient des heures. Pourtant, on s’est très peu connu, très peu,autour d'une tasse de café dans un café d'une capitalemaghébine, quelques minutes tout au plus mais essentielles, qui ont permis à l’Esprit de nous unir dans certaines de nos pensées qui font partie de notre vie. Pourtant, j’aime ma femme, d’un amour serein, et je lui suis attaché corps et âme, mais je me suis attaché aussi à toi par l’esprit, d’une affection spirituelle sereine. Donc je profite d’une richesse double, et ce par l’esprit.

Dès lors, je me pose les questions. Pensons-nous par nous-mêmes ? Aimons-nous par nous-mêmes ? Méditons-nous par nous-mêmes ? Et si nous ne sommes que des corps-esprit que l’on croit être chacun ce qu’il croit représenter, alors qu’en réalité, un esprit qui est en nous nous régit, nous fait connaître les autres esprits qui nous ressemblent, qui nous guide dans nos affects, nos sentiments. Et dont nous dépendons. Au-delà de nous-mêmes, de nos somas, nous sommes des esprits. Et, à l’instant même de ses mots que j’aligne, c’est mon esprit qui me les dicte parce qu’il te voit. Comme d’ailleurs quand tu m’envoies un de tes échos, c’est ton esprit qui me voit, comme j'étais, et comme je suis, il cherche à entrer en contact par l’esprit avec moi.

Je comprends le titre du film « Les voies étonnantes de la méditation ». Aussi je pose les questions. Le corps régit-il l’esprit ? Guérit-il l’esprit ? N’est-ce pas le contraire ? Et les résultats de la méditation scientifique comme la découverte des télomères, ces bouts à chaque chromosomes humains et bien sûr tout le corps humain dont dépend l’évolution de la vie humaine. Ne sont-ils pas la « réplique matérialisante » de l’esprit. Une unité indissociable entre le corps et l’esprit. Une personne anxieuse, donc stressée, agit inévitablement sur son enveloppe. Quelqu’un qui prend bien de la vie, donc de l’esprit, se porte mieux comme le confirment les statistiques expérimentales.

On comprend alors pourquoi, en Occident, on cherche la méditation, qui n’est qu’une recherche de la sécurité « affective » par la méditation spirituelle. En somme, être relié dans son inconscient à travers son esprit à l’« Esprit du monde », tel est l'objectif de ces patients comme celui des médecins. Évidemment, à l'insu d'eux. Si on regarde l'histoire, force de dire que l’Église chrétienne qui remplissait ce rôle le remplit très peu aujourd'hui. Est-ce sa faute ? Non, c'est le tribut du progrès.

Les bons Musulmans, par exemple, ou les bouddhistes, pratiquent la méditation quotidiennement. Par la prière cinq fois par jour, pour les uns, par un rituel de prières bouddhiques, pour les seconds. Donc, nous sommes un tout. Je t ‘écris mes idées sans presque même les penser parce quelque esprit me les inspire. Et je crois que tu n’es pas étrangère à celles-ci. On peut même dire que c’est toi qui me les inspire. « Affection quand tu nous prends », dois-je dire.

Amicalement