Une loi concernant l’Islam

Je suis un vieux sceptique et la « soi-disant » loi en préparation sur le communautarisme me paraît étrangement de circonstance. Du haut de mon petit niveau scolaire, j’aperçois une méchante manœuvre politique.

Compte tenu de la situation politique réelle du mouvement de notre « cher » président, du constat déplorable de sa gouvernance et de l’incapacité d’être honnête en des circonstances exceptionnelles, il apparaît un but très clair.

En se penchant sur le pari qui s’annonce pour les prochaines présidentielles, le président manœuvre avec une finesse d’éléphant dans un magasin de porcelaine. Le but, non avoué, n’est autre que le ralliement des éléments de droite et du centre qui ne se reconnaissent pas dans la future confrontation estimée LRM contre RN.

La seule solution est de faire miroiter une orientation anti sectarisme en profitant de l’opportunité d’évènements orientés contre le sectarisme musulman. Si ce dernier existe il n’en est pas plus important que le christianisme exacerbé ou le judaïsme rigoureux. Force est de constater que l’état est responsable de cette situation. Car des lois sur la laïcité existent en France. Il ne tient qu’à lui des les faire appliquer et ce pour tous les mouvements religieux ou pas mais extrémistes.

Le seul élément qui le souligne reste la proportion de jeunes en âge de voter. En effet il n’est pas raisonnable de compter sur les votants classiques de moins en moins mobilisés. L’audience dans la population en rapport avec la religion et clairement en faveur de l’islam.

Cela s’explique par l’impact réel de cette religion sur une population déjà instruite et dont la manière de vivre intègre naturellement ces principaux préceptes. Ceci est aussi une conséquence du recrutement de main d’œuvre peu qualifiée au cours des années 70-80.

Cette main d’œuvre, comme les précédentes, a accepté ces dures conditions pour tenter d’aider leur famille, restée au pays, à survivre. Il faut reconnaître que malgré le climat peu amène du pays envers ces travailleurs. Ils ont remplis leur mission.

Ces populations vivent encore sur un schéma familial que nous avons oublié depuis longtemps mais qui était plus ou moins similaire ici il y a 80 ans.

Quoi de plus normal de réunir sa famille en un endroit où la vie est meilleure que dans leur pays d’origine ? La conséquence logique en est que cette population s’est développée et s’est multipliée sur le territoire. Ces familles, tout comme nous, on composés avec la vie ordinaire et leur religion. A la nuance près que cela ne concerne qu’eux, car leurs enfants malgré le système familial hérité ne sont pas pour autant concernés.

C’est tout à fait normal car, en ce qui les concernent, ils vivent la vie des jeunes de leur âge dans une société complètement détachée des valeur de leur parents. Il faut se rendre compte d’un fait incontournable qui est le suivant : ces jeunes, pour la population française, ne sont pas reconnus comme des véritables autochtones en raison de leur origines. Mais, lorsqu’ils se rendent dans le pays de leurs ancêtres, pour les composant de leur famille au pays, ils ne sont pas non plus des autochtones. Au passage notons que cela concerne n’importe quel enfant issu de l’émigration.

Ce qui me choque, c’est que les arguments supposés être le résultat d’une « vague de communautarisme musulman » sont amplifiés, déformés et mis en exergue dans un but électoraliste. En ces temps troublés et menaçants pour tous, constater la futilité des ambitions politiques de ces professionnels de l’incapacité notoire et de l’égo surdimensionné.

Il n’est que temps de reconsidérer les motivations réelles de l’exécutif. La vérité est qu’il nous faut absolument prendre en compte une situation très difficile pour tous les jeunes afin de ne pas laisser place aux extrémistes de tous bords qui viennent brouiller les cartes. Ils utilisent tous les éléments sociétaux pour asseoir un pouvoir. Restons vigilants et cohérents. Ces problèmes sont le résultat d’une politique sociale déjà ancienne qui ne dessert que les intérêts financiers aux dépens des plus faibles. Piquecul