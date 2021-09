Une magnifique personnalité : Sonia Hamdouchy, résistance au déni, courage et amour de la Vie

- Tu prends la pilule bleue, l’histoire s’arrête là, tu te réveilles dans ton lit, et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au Pays des Merveilles et je te montre jusqu’où va le terrier.



- Je montrerai à ces gens ce que vous ne voulez pas qu’ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous, un monde sans lois ni contrôle, sans limites ni frontières, un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. - Pourquoi ai-je mal aux yeux ?



- Tu vois clair pour la première fois. The Matrix (1999), Lilly et Lana Wachowski - Ton frère est en train de disparaître de la photo, ensuite ce sera au tour de ta sœur, et à moins que tu répares les dégâts, tu seras le suivant...



- Ah, ce n’est pas le pied !



- Mais non, ça commence par la tête j’te dis ! Retour vers le Futur (1985), Robert Zemeckis - Sur l’échelle des emmerdes, on pourrait même parler de l’Everest des problèmes. Arnaques, crimes et botanique (1998), Guy Ritchie

Le déni est bien ce verrouillage de la pensée et de la prise de conscience face au Réel qui dérange. Une recherche à propos de ce concept m’a conduit à découvrir des textes passionnants qui, comme toutes les bonnes idées, doivent circuler. Où l’on découvre via un blog remarquable (Le Jour et la Nuit de Michèle Théron) que j’invite les lecteurs à lire et parcourir, l’existence de gens et de personnalités de grande qualité, réunissant intelligence du monde, têtes bien faites et surtout recul et empathie pour, non pas survivre et résister, mais tout simplement vivre et se battre.

N'hésitez pas à consulter les liens qui suivent avec, entre autres, les contributions de Xavier Lainé[i], Mika Denissot[ii] et surtout, en visionnant un film qui vaut le détour, considérez et écoutez parler cette femme magnifique, aide-soignante, héroïne discrète et tout simplement humaine qu’est Sonia Hamdouchy[iii] dont je mets le portrait en exergue de cet article.

Sonia Hamdouchy, aide-soignante suspendue dans son travail car non-vaccinée, et qui, grâce au beau film réalisé par Magà Ettori, relaie la parole des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, des scientifiques, tous ceux qui, aux avant-postes de la Santé publique, affirment la liberté de refuser un vaccin qui est toujours en phase expérimentale, sans pour autant devoir être chassés de leur travail, privés de leurs revenus et salaires, être interdits d'exercice professionnel, poursuivis en justice et par leurs instances ordinales, menacés pour avoir exercé leur Art, soigné et assisté avec dévouement malades, patients, personnes perdues psychologiquement ou en difficulté, ou encore celle de dénoncer l’infâme passe sanitaire et la ségrégation qu’il instaure dans une société qui n’a jamais été autant divisée.

Certes, on peut sourire, s'irriter, formuler des opinions et des avis différents, mais il me semble avant tout que les paroles comme les écrits sont là pour être transmis, pour dire ce qui est et dévoiler ce qu'un grand nombre veulent masquer pour faire aboutir une stratégie inhumaine dont la santé, les secours, l'enseignement, certaines professions, sont les sacrifiés, comme tout simplement les gens, enfermés dans l’ignorance et le déni[iv], qui ne comprennent pas que leur liberté leur file entre les doigts en même temps qu’ils font le jeu de zizanies, divisions, rejets, partitions économiques, politiques, sociales, intérêts économiques et financiers qui les dépassent et qui ne mènent qu’à la guerre de tous contre tous en refusant de voir la réalité des faits qui se résume à la fragilisation , à l'atomisation, à l'anomie, à l'égoïsme et à la destruction de l'être quant il ne s'agit pas des relations sociales, professionnelles, amicales et familiales, hélas !

II- Nouvelles de l’Arrière

Voici pourquoi il m’a paru intéressant de rapporter et diffuser in extenso, graphiques à l'appui, -, sous la plume du chroniqueur et analyste Eric Verhaeghe[v],un état des choses, bulletin d’information des nouvelles - non pas celles des communiqués victorieux de l'Etat-Major du "Front vaccinal" , mais plutôt celles de "l’Arrière", avec les souffrances des civils, des ambulances et des hôpitaux, avec la réalité des pertes humaines induites par la politique vaccinale menée à tombeau ouvert, dans le "brouillard de la guerre", ce climat d'incertitude dans lequel se déroule un conflit armé, ce "clair de lune" où sur un champ de bataille tout est déformé, définition formulée par la stratège prussien Carl von Clausewitz.

« La grande incertitude [liée au manque] d'informations en période de guerre est d'une difficulté particulière parce que toutes les actions doivent dans une certaine mesure être planifiées avec une légère zone d'ombre qui (…) comme l'effet d'un brouillard ou d'un clair de lune, donne aux choses des dimensions exagérées ou non naturelles."

Carl von Clausewitz, « De la théorie de la guerre », De la guerre (Vom Kriege), livre 2, chapitre 2, paragraphe 24.

cf. aussi https://www.revueconflits.com/le-brouillard-de-la-guerre-editorial-du-n18/

III- "Brouillard de la guerre" et "Clausewitz médical"

Le fait est que « le plus grand flou règne sur l'ampleur exacte des effets secondaires du vaccin, écrit E.Verhaeghe.

On doit à l'OMS et à sa base partagée par le centre d'Uppsala, la base VigiAccess, ajoute-t-il, de donner quelques éléments d'informations un peu plus fiables que les éléments transmis par l'ANSM en France, et par quelques autres. ( L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l’acteur public qui permet, au nom de l’État, l’accès aux produits de santé en France et qui assure leur sécurité tout au long de leur cycle de vie ).

On retiendra que cette base VigiAccess recense plus d'un million de cas d'effets secondaires pour la seule Europe, et pour la seule année 2021, du fait de la vaccination contre le COVID. Un chiffre qui sème le trouble sur la sincérité des chiffres en France ».

Les effets secondaires du vaccin (ou des vaccins) contre le COVID constituent le grand tabou de la communication gouvernementale partout en Europe. Officiellement, le vaccin nous délivre de la maladie et se révèle parfaitement sûr. Sauf que les chiffres officiels, les quelques chiffres qui percent, ne disent pas exactement cela.

IV- Les effets secondaires selon l’OMS

On en veut pour preuve les chiffres globaux donnés par cette très dangereuse institution complotiste appelée l’OMS, sur la base VigiAccess opérée par l’Uppsala Monitoring Centre, tout ce qu’il y a de plus officiel donc. Nous reproduisons ci-dessus le nombre d’effets secondaires du vaccin comptabilisés par continent, tous vaccins confondus.

On s’aperçoit que l’Europe est championne de l’effet secondaire, alors qu’elle compte environ 280 millions d’habitants vaccinés (on en compterait 380 millions aux Etats-Unis). Pour être exact, 1.074.200 effets secondaires étaient comptabilisés sur notre continent, soit pour 560 millions d’injections environ, ou 1 cas pour 280 vaccinés. Ce n’est quand même pas rien.

Assez étonnamment, la proportion aux Etats-Unis est beaucoup moins importante.

V- L’OMS contredit l’ANSM

En France, l’ANSM vient péniblement de reconnaître 90.000 cas d’effets secondaires (mais les autorités françaises sont avares sur les chiffres).

On sait que la France a pratiqué environ 90 millions d’injections (nous nous contentons ici de cottes[vi] mal taillées, car tout recensement au jour le jour est impossible), soit un effet secondaire pour 1.000 injections. Autrement dit deux fois moins en France qu’en Europe. Mais c’est quand même bizarre.

Une fois de plus, ces incohérences dans les données officielles posent la question de la transparence sur les effets du vaccin. Et sur ce point, le débat est ouvert : la démocratie gagnerait à informer le public de façon transparente sur la réalité vaccinale.

VI- Quels effets secondaires des vaccins ?

Si les chiffres de l’OMS présentent l’inconvénient de ne pas décomposer plus précisément (notamment par vaccins) les effets secondaires, ils ont l’avantage de faire une synthèse chiffrée des différents types d’effets secondaires.

Certains chiffres alertent. On constate ainsi plus de 100.000 problèmes cardiaques, plus de 115.000 problèmes vasculaires, 225.000 problèmes respiratoires, près de 300.000 problèmes dermatologiques, près de 650.000 problèmes musculosquelettiques… sans compter les 100.000 problèmes psychiatriques.

On aimerait disposer en France d’un tableau clinique aussi précis. Cela aiderait au consentement libre et éclairé. »

Que conclure de tout cela ?

Chacun pensera ou considèrera ce qu’il veut bien voir, admettre, refuser ou accepter, mais les faits sont là, comme ces chiffres précités qui, pour citer une communication gouvernementale, "piquent bien plus qu'une aiguille", mais dont on ne parle pas, curieusement.

- Car la réalité est nue et crue : nous sommes face à une véritable médecine du désastre tandis qu’un jeune godelureau et un rond-de-cuir viennent tranquillement annoncer à une nation qu’ils persistent à considérer comme un ensemble d’imbéciles une décision qui a déjà été prise depuis belle lurette : la prorogation de cette scélératesse que représente le "pass sanitaire" - inégalité entre citoyens que des institutions comme le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel désormais en perte de crédibilité absolue auraient dû censurer -, avec, en hors-d’œuvre, la suppression à l’attention des « non-vaccinés », de la gratuité des tests dit de « confort ».

- La réalité est que les instances politiques se moquent ouvertement du NON respect de la résolution européenne 2361 du 27 janvier 2021 votée le 27 janvier 2021 par tous les pays de la communauté, y compris la France, qui prescrit une attitude respectueuse des libertés qu’elle énonce clairement dans les paragraphes suivants : . 7.3.1

"de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement ;" . et 7.3.2

"de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ;"

- La coercition vers la nasse et le noeud coulant de la vaccination obligatoire se resserrent donc inexorablement, tout comme l'effroyable mécanisme strangulateur "Bolito" du film intitulé The Counselor (1984) de Ridley Scott :

Pour autant, sans être prophète, après le soufflet puni d'une peine de prison et le jet d’œuf dur qui conduit désormais, pour « abolition du discernement », à l’internement de son auteur en hôpital psychiatrique [vii](!) – gestes incroyables en temps normal mais qui montrent bien à quel point l’exaspération peut se manifester -, à quelle sanction devra s'attendre l'auteur d'un "entartage", par exemple, pour en rester en-deçà de la limite de passages à l'acte encore inoffensifs, sauf pour l’image et l’amour-propre du véritable Deux ex Machina responsable de cette situation qui finit par rendre tout un pays complètement fou ?

Des phalanges écrasées ou une "injection" obligatoire de sédatif (Clonazepam/Rivotril, Midazolam/Hypnovel) ?

Faudra-t-il attendre que les linceuls s'étendent sur le pays pour que se lève le voile ? Espérons que non et que puissent cesser cette mise au tombeau de la France avec cette politique mortifère conduite par des dirigeants toxiques qui ont fait leur temps.

« Et je rêverai encore d’un monde qui considère le vivant, quelle que soit sa forme et son expression comme la seule vraie cause à encourager et soutenir », nous dit Xavier Lainé, médecin désabusé par ce qu’il vit et décrit avec raison comme une « traversée en médecine du désastre » en ces 22-24-29 août 2021.

En attendant, merci à la rayonnante Sonia Hamdouchy pour sa simplicité , sa confiance en un avenir meilleur et son amour de la Vie, tout simplement. Ecoutez-la parler.

