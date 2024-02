Une ministre AOC de l’ENA, millésime d’un mauvais cru !

Amélie Ouéda-Castera, alias AOC, avait proposé Antigone pour baptiser le millésime de sa promotion de l’ENA. Loin de nous l’idée de Sophocle qui fut que Créon décida de la faire enterrer vivante. Nous savons aussi qu’elle ne se suicidera pas après avoir démissionné. Elle n’est pas non plus l’Antigone du théâtre d’Anouilh, donc l’allégorie de la résistance opposée aux lois édictées par Créon / Pétain et qu’elle considère injuste. AOC est aux antipodes d’une Antigone à la destinée tragique, symbole de la résistance du devoir moral face au pouvoir arbitraire de l'Etat. Le mythe d'Antigone est une source d'inspiration pour les écrivains (Eschyle, Sophocle, Anouilh, Cocteau, Racine - entre autres). Aucune Antigone ne peut sortir du moule de l’ENA. C’est une évidence !

La tradition veut que lors de leur week-end d’intégration à l’Ecole nationale d’administration (ENA), les nouveaux élèves baptisent leur millésime du nom d’un grand personnage. Alors, dans les vapeurs d’alcool, chacun défend un patronyme…⁠

⁠Selon l’Observateur, « Personne ne le sait encore, mais dans cette station des Vosges sont réunis un futur président de la République, Emmanuel Macron, et – quelques noms parmi d’autres – les futurs patrons de Radio-France (Sibyle Veil), des Banques populaires et Caisse d’Epargne (Nicolas Namias), de Sciences-Po (Mathias Vicherat)… Ainsi qu’Amélie Castéra – pas encore Oudéa-Castéra ». ⁠Ce soir-là, celle qui est aujourd’hui ministre de l’Education nationale et des Sports avance le nom d’« Antigone ». Sa proposition ne fédère pas les suffrages. Mais son choix du personnage principal d’une tragédie grecque rattrapé par une histoire familiale aussi tortueuse que dramatique trouve un écho singulier vingt-deux ans plus tard, elle qui se trouve encalminée dans un scandale qui a jeté une lumière crue sur sa famille ».⁠

La préposition "anti" veut à la fois dire "en opposition à" et "en compensation de", et "gone" dérive de "genos" qui signifie à la fois "progéniture", "génération", "naissance", "utérus" et "semence". Antigone a voulu braver l'interdiction émise par le roi Créon (leur oncle) d'accomplir les rites funéraires pour son frère Polynice — tué par son autre frère Étéocle lors d'une bataille où chaque frère voulait la mort de l'autre pour devenir roi de Thèbes et où chacun d'eux perdit la vie. Antigone risquait la mort. Tout en reconnaissant la justesse du geste, sa sœur Ismène refusa de la suivre dans cette entreprise : « Je cède à la force, je n'ai rien à gagner à me rebeller » dit cette dernière, alors qu'Antigone s'en va accomplir ce qu'elle estime être son devoir religieux et politique. La jeune fille affirme l'illégitimité de l'édit royal en se réclamant des lois divines, non-écrites et éternelles, tandis que le roi soutient que les lois humaines ne peuvent être enfreintes pour des convictions éternelles. Un thème bien établi dans Antigone est le droit de l'individu à rejeter l'atteinte portée par la société à sa liberté d'accomplir une obligation légitime car morale. La question de savoir si la volonté d'Antigone d'enterrer son frère est fondée sur une pensée rationnelle ou sur l'instinct est liée à ce thème, un débat auquel Goethe a contribué (Goethe, Conversations recueillies par Eckermann, tome 1, Paris, Charpentier, 1863).

Amélie Castera s’identifiait-elle peut-être dans le personnage d’Antigone dont le mythe l’inspirait ? Loin de nous l’idée de Sophocle qui fut que Créon décida de la faire enterrer vivante. Nous savons aussi qu’elle ne se suicidera pas après avoir démissionné. Elle n’est pas non plus l’Antigone du théâtre d’Anouilh, donc l’allégorie de la résistance opposée aux lois édictées par Créon / Pétain et qu’elle considère injuste. AOC est aux antipodes d’une Antigone à la destinée tragique, symbole de la résistance du devoir moral face au pouvoir arbitraire de l'Etat. Le mythe d'Antigone est une source d'inspiration pour les écrivains (Eschyle, Sophocle, Anouilh, Cocteau, Racine - entre autres). Aucune Antigone ne peut sortir du moule de l’ENA. Elle ne sera jamais choisi pour marquer le millésime d’une promotion de pantouflardes et pantouflards dont la seule boussole est l’ambition.

Aujourd’hui Amélie Castera-Oudea apparaît comme une réactionnaire « Pétain-compatible » qui a mis ses deux fils dans un établissement catholique en classe de garçons (sans mixité). Son camarade de promotion devenu Président de la République a choisi d’abord Jupiter pour son premier quinquennat et a changé de mythe pour le deuxième en jetant son dévolu d’abord sur le dieu grec Héphaïstos et se ravisa en choisissant son équivalent romain moins laid Vulcain. Il était impossible pour le chef de l'Etat de s'imaginer autrement que comme un dieu. Bonjour la mégalo ! Vulcain sans panache a choisi Antigone refoulée comme ministre des Sports et de l’Education nationale. On connait leur fil d'Ariane commun : l’ultralibéralisme. Avec son mythe du « en même temps », Macron serait plutôt Janus et ses deux têtes.

En ce qui concerne Amelie Oueda-Castera, on peut dire que le mot mythe nous ramène à celui de mystification qui renvoie à ses mensonges. En outre, on se demande, de sa morgue et de sa bêtise, quel est son défaut qui l’emporte. Fille de l’ex-dirigeant de Publicis et élevée dans la haute bourgeoisie parisienne, elle a eu le culot de dire que son seul héritage de ses parents était l’amour du travail bien fait. On se souvient qu’elle avait prétendu prendre la tête de la Fédération Française de Tennis pour l’amour du sport ( et donc du travail bien fait ) malgré un salaire pas assez important selon elle… 500.000 € annuels, auxquels se seraient ajoutés des extras !

"Depuis plusieurs années, l'école est en crise", écrit le FSU-SNUipp dans son communiqué. Le syndicat affirme également les dégradations des "conditions de travail, pour les personnels, et d'apprentissage, pour les élèves". Pour la rentrée 2024, le gouvernement prévoit "la suppression de 650 postes dans le premier degré". De quoi alarmer le corps enseignant, puisque cela pourrait entraîner de nombreuses fermetures de classes sur l'ensemble du territoire. On supprime des postes alors que l’on manque d’enseignants.

Le jeudi 1er février dernier, les enseignants étaient dans la rue. Et l’appel à la grève est massif. Un communiqué commun a été diffusé mardi 30 janvier, co-signé par cinq syndicats d’enseignants : Sud éducation, L’UNSA, FSU, SGEN CFDT et CGT Éducation. Les revendications sont nombreuses. Revalorisation des salaires, hausse des recrutements… Les professeurs critiquent aussi allègrement la nomination de la ministre Amélie Oudéa-Castéra. Cette nouvelle ministre fait l’unanimit contre elle. Elle est jugée incompétente et ignorante des dossiers importants. Un panneau humoristique rappelle qu'une AOC n’est pas toujours un bon cru, en référence aux initiales de Amélie Oueda-Castera. On pourrait même dire qu’il s’agit de vinaigre lorsque cette AOC est du même millésime que Macron à l’ENA.