Une « Montagne d’or » de la boue et du cyanure

Gruni, Gruni, Gruni,....

Demander l’avis à Macron ? Jusqu’à maintenant il a surtout démontré son incompétence sur tout les sujets autres qu’apauvrir les français.

Au niveau mondial le BRGM est une référence, on vire les politiques et on laisse faire ceux qui maitrisent.

Jusqu’à preuve du contraire l’orpaillage illégal n’est pas suivi et eux le mercure ils s’en foutent.

Pour moi si on enlève la matière première de l’illégal avec une méthode surveillée c’est pas plus mal.

C’est la fin des ressources minières en or, la pression se fera tellement forte que l’illégal va encore se développer et plus de mercure illégal.

On surveille sérieusement ou on exploite sérieusement. Je réside où la forêt tropicale est courante. On fait attention à son chemin.

Deux fois j’ai fait la forêt guyannaise, j’y vais pas sans GPS ou guide indien. Hors rivière t’es paumé, va faire de la surveillance. Il y a l’hélicoptère bien sûr, à 2000€ de l’heure et c’est bruyant.

Si on veut être efficace, pas de moteur. C’est parfois moins de 6km par jour sans moteur.

La surveillance efficace c’est un Gruni par km² en zone aurifère. Si Gruni est volontaire, on aura un km² de protégé.

Comme des yaka fokon il y en a un paquet on pourait les envoyer surveiller à moins qu’il aient une meilleure solution qui tienne la route.

La surveillance serait efficace on ne parlerait pas d’opaillage illégal, CQFD. On a pas fini d’avoir du mercure en Guyane.