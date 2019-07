Une nation ne peut exister sans confiance. Macron sera donc réélu en 2022

Ce n'est pas l'identité, la langue, les usages, les religions, les philosophies, les idéaux qui font la solidité d'une nation, c'est la confiance réciproque des citoyens les uns dans les autres qui fera accepter tous les particularismes d'où la tolérance de l'expression et l'entraide économique nécessaire qui débouche sur la solidarité intergénérationelle.

D'accord, d'accord je parle d'un monde qui existe pas, mais qui est possible puisque je le pense.

Et si je le pense, c'est que toutes les informations que je reçois de l'environnement me conduisent à le formuler, car je suis bien incapable, de par ma nature humaine, d'inventer quoi que ce soit qui ne puisse pas exister.

Je fonctionne comme cela, vous fonctionnez comme cela, nous fonctionnons comme cela. L'Humain et toutes les espèces sur cette planète animales, végétales, même le minéral fonctionnent comme cela.

Nous analysons les informations que nous captons pour vivre.

Qui donc veut prendre le pari du contraire ? Juste pour s'amuser.

Alors l'on peut rétablir les conditions de confiance entre les citoyens d'un même pays, Nation, patrie, territoires délimités par un passé géohistorique vécu par d'autres, qui n'existent plus, et dont il ne reste que Nos Frontières et Nos Souvenirs.

Les conditions de leur développement ont disparu.

Aussi reprocher aux générations présentes le passé de leurs ascendants est une absurdité absolue qui cache un intérêt névrotique.

Vouloir faire revivre ce dont les informations qui l'ont constitué n'existent plus est tout aussi dément.

C'est comme si un adulte voulait retourner dans l'utérus de sa mère.

Ce n'est pas pour autant que ce qui demeure n'a pas d'utilité. Sinon cela aurait disparu.

Il y a donc un problème chez tous ceux qui veulent reconstituer un passé qui ne peut pas l'être. Ils se bercent d'illusions, car Ils ne construisent qu'un présent avec d'autres éléments.

Et même ceux qui nous viennent du passé ont subi l'usure du temps, même si nous nous ne le voyons pas.

Il n'y a jamais d'effets rétroactifs

Cela est aussi juste pour ceux qui disent de mon temps. Leur temps n'est plus et le présent les tirent.

Vivre et apprendre ce n'est pas pareil.

C'est pourquoi nourrir des émotions par rapport aux souvenirs que l'on a vécu et ceux appris d'un temps que l'on n'a pas connu n'est pas la même chose.

L'empathie et la compassion qui peut en découler n'est le fruit que de notre vécu et ne peut être celui d'événements passés que l'on ne peut plus reconduire.

Toute reconstruction sera fausse.

C'est seulement notre intellectuel qui sait faire cette différence.

.

Alors nos frontières c'est quoi, un creuset dans lequel l'on peut se développer, comme une famille se développe chez elle.

Et comme elle, on n'y vit pas reclus. L'on sort pour rencontrer ses voisins, se faire des amis, voir des étrangers.

C'est un creuset où l'on se sent bien.

Un lieu pour s'épanouir, pour grandir et s'agrandir en accueillant des Gendres et des Brus.

Ils ne seront rien de moins ou de plus que nos voisins, nos amis, ceux qui circulent et les étranger qui passent.

Alors ou en est la société française.

Dans l'économie : 60℅ pensent qu'elle s'est dégradée. La politique du gouvernement inspirée de l'inquiétude à 75%, de la colère à 64%.

74% considerent que l'état ne gère que dans l'intérêt de quelques uns.

70% ne font pas confiance dans l'état pour résoudre les problèmes, et 63% pour prendre les bonnes décisions.

85% estiment que l'état ne tient pas compte de leurs avis.

73% pensent que le gouvernement devrait changer de politique en fonction de leur avis.

73% pensent que la droite et la gauche ne veulent plus rien dire.

74% pensent que les hommes politiques sont déconnectés de la réalité.

90% veulent réformer le capitalisme.

69% pèsent qu'il faut prendre au riche pour donner au pauvre.

72 % pensent que le personnel politique est corrompu.

62% attendent des hommes politiques qu'ils soient honnêtes.

72% sont fiers d'être français.

Leur vision des institutions

53% sont intéressés par la politique.

70% pensent que la démocratie va mal.

L'homme politique le plus en vue est le maire avec 58%.

De février 2015 à décembre 2018 les institutions dans leurs ensembles sont passées de 68% à 54% une perte de 14% .

Union Européen de 44% à 28% sur la même période.

84% demandent que les partis proposent des alternatives claires.

68% pensent que les partis servent les puissants.

52% pensent que c'est au peuple de prendre les décisions importantes.

53% pensent Que les citoyens n'ont plus besoin de partis et de syndicats pour exprimer leurs demandes.

Les citoyens entre eux.

La confiance dans les gens était de 70% en 2009 et est de 60% en 2018.

68% pensent qu'avec les gens l'on n'est jamais assez prudent.

93% font confiance dans la famille.

92% à ceux qu'ils connaissent

71% à ses voisins.

62% aux autres nationalités.

59% à une autre religion que la leur.

41% aux gens que l'on rencontre pour la première fois.

59% n'ont pas confiance dans l'avenir.

5% que les jeunes ont moins de chance de réussite.

Différentes affirmations.

74% pensent que les gens peuvent changer la société par leurs actions

58% pensent qu'en France les gens ont la possibilité de choisir leur propre vie.

48% pensent qu'ils ont un contrôle total sur leur propre avenir.

28% pensent que ce qui se passe dans le monde n'a pas de réelle importance sur sa vie.

Et je vais terminer par là.

23 %des gens font confiance dans les médias.

C'est cocasse, Rugy a démissionné pour rien puisque 77 % des citoyens se foutent de ce que racontent les médias.

Il aurait dû lire cette étude avant (cevipof).

Cette étude est désastreuse en ce qui concerne la démocratie et les institutions qui la font vivre.

Également dans les organisations dont la fonction est d'être leurs porte paroles, les partis politiques et les syndicats.

Les Gilets jaunes ont fait la démonstration de l'incapacité à se structurer pour porter la voix des gens comme le pensent 53% des citoyens.

Le grand débat démontre contrairement à ce qu'affirme les citoyens à 74% qu'ils peuvent par leur actions changer la société.

La réforme sur les retraites, démontre que le gouvernement ne les consulte pas sur ce qui est important pour leur vie.

Je dirais que peu de citoyens participent à une activité politique qui leur permettrait d'avoir un jugement en connaissance de cause, parce qu'ils partageraient des informations fiables.

Sauf que même s'ils ne se fient pas aux médias ils les entendent et les messages, les informations passent et s'infiltrent dans leurs cerveaux.

Il n'existe pas d'informations diffusées au hasard.

Toutes les enquêtes d'opinions fabriquent celles de ceux qui n'ont que les médias comme source d'informations.

Des infos qui ne circulaient qu'entre les mains d'acteurs au faîtes de la vie économique et politique sont disponibles sur le net, mais peu de citoyens vont les consulter 8%.

La seule note positive c'est leur relation entre eux qui même s'ils pensent à 60% qu'il y a trop d'immigrés, 60% considèrent que c'est un danger pour la France, 53% que c'est un enrichissement, et 38% qu'un enfant d'immigrés né en France n'est pas français.

Cette étude indique que les citoyens vivent dans une illusion de la réalité du monde.

Ils veulent modifier le capitalisme et ils votent pour ceux qui le souhaitent.

Ils veulent être entendus et rejettent toutes les structures où ils peuvent le faire

Il disent vouloir changer les choses par leurs actions, mais à 55% par le vote, à 42%. En manifestant, et 28% en faisant Grève.

Globalement le comportement des citoyens à quelques événements forts est stable depuis 2009.

La méfiance prédomine tout comme leurs méconnaissances politiques et économiques, ce qui les conduit sur une réelle perception de difficultés de ne pas prendre la bonne cible et le bon moyen.

Macron peut dormir sur des deux oreilles, si la France Insoumise ne se bouge pas le cul, en 2022 Macron sera réélu.