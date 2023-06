Une nouvelle addiction : le smartphone...

Petit complément d’informations :

Le « Covid » a commencé au moment du lancement de la 5G dans le monde, c’est-à-dire fin 2019 et début 2020, alors que les discussions préalables autour de cette technologie faisaient déjà l’objet de nombreuses contestations et notamment concernant l’effet sanitaire des ondes électromagnétiques et l’impact environnemental de cette technologie. La 5G a été réellement lancée mi-2019 dans 4 pays, néanmoins des tests avaient été préalablement effectués dès juin 2017, notamment en Chine.

Les premiers pays au monde à se servir officiellement de cette technologie sont les USA, la Corée du Sud et le Japon, et figurent (coïncidence) dans le top 10 des pays les plus touchés par la « pandémie ».

Il est très important de noter que le réseau 5G utilise les mêmes ondes électromagnétiques (EMF) que le « système de contrôle de foule » du Pentagone, c’est-à-dire le système d’armes non létales à énergie dirigée développé pour l’armée américaine (Active Denial System).

L’ADS a été développé en secret et son existence a été révélée en 2001, mais la plupart des détails sur les effets de l’ADS sur les humains restent classifiés. Le 22 septembre 2004, Raytheon a obtenu une licence de la FCC (Commission Fédérale des Communications) pour faire une démonstration de la technologie aux forces de sécurité, aux militaires et aux organismes de sécurité.

En janvier 2007, une première unité de l’armée de l’air des États-Unis est équipée de cet appareil. En juillet 2010, l’ADS a été déployé en Afghanistan, mais n’a pas été mis en service. Les rapports de l’époque ont noté les problèmes opérationnels avec le système. En 2012, un centre de recherche en Russie indique qu’il travaille sur cette technologie. En novembre 2014, une entreprise chinoise présente un système utilisant cette technologie.

Ce déploiement mondial à grande échelle permet de constater que le retour de l’existence d’un monde multipolaire suite au déclin de l’empire des USA n’est éventuellement qu’une illusion. Du reste, l’oligarchie ne contrôle-t-elle pas par le biais de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), les finances de toutes les banques centrales, dont la banque centrale de la Fédération de Russie et celles de la Banque Populaire de Chine ?

Tom Wheeler, président de la FCC sous l’administration Obama, dans son discours tenu au National Press Club de Washington en 2016, disait, au sujet de la technologie 5G « qui doit arriver quelles qu’en soient les conséquences » : « La 5G rapportera des dizaines de milliards de dollars pour ses propriétaires à travers des conséquences imprévues et involontaires. ».

Par conséquent, la Cinquième Génération des standards pour la téléphonie mobile (associée à un empoisonnement médical « scientifiquement correct » organisé lors d’une campagne de vaccinations dans le cadre d’une pandémie factice) pourrait être une arme de guerre, testée et déployée, cette fois-ci, à l’échelle planétaire afin de prendre le contrôle de tous les aspects de ce qui est vivant sur Terre.

Et tout cela sans parler des éventuelles manipulations génétiques de certains produits alimentaires, susceptibles de transformer une nourriture naturelle indispensable à la vie en une alimentation riche en certains éléments et appauvrie en d’autres, afin d’être adaptée au même projet.

La mise en œuvre de tels processus malfaisants, voire génocidaires, n’est pas nouvelle, et a toujours été l’apannage de ce qu’on appelle, dans les eschatologies chrétienne et islamique, l’« Antéchrist » ou l’« Imposteur » (c’est le sens du mot arabe « dajjâl »). Qu’on le conçoive comme un individu ou comme une collectivité, son ultime production doit consister en la « robotisation » ou plutôt la « zombification » systématique des masses asservies par des idéologies totalitaires.

Ces techniques totalitaires par excellence de la prise du pouvoir, entrent dans le cadre des événements apocalyptiques qui marquent la fin d’un cycle terrestre, c’est-à-dire la « fin d’un monde » qui n’est jamais, et ne peut jamais être autre chose, finalement, que la fin d’une illusion.

Blog