Une nouvelle arme française non létale lancée sur le marché

Une nouvelle arme de nouvelle génération pour le maintien de l’ordre vient d'être présentée en France.

La société française Securengy a présenté son nouveau produit, un « lance-grenades » qui tire avec des munitions en plastique qui se détruisent totalement dès après avoir touché la personne ciblée mais tout en gardant la qualité de douleur pour le destinataire.

Ce mois de novembre, le site Internet Army Recognition a révélé la nouvelle arme pour le maintien de l'ordre qui a été montré aux professionnels durant le salon Milipol Paris 2019. L’appareil s’appelle PEFCO 44 « solution non létale ».

Après plusieurs années de recherche et développement, le PEFCO 44 offre une solution innovante. Il utilise un projectile qui, lors de l'impact, se dilate, minimisant ainsi le risque de blessure grave tout en maximisant ses effets lorsqu'elle est utilisée entre 1 et 25 m.

Securengy met sur le marché un système d'arme complet de 44 mm basé sur sa munition révolutionnaire : le PEFCO 44, le projectile en expansion à impact contrôlé. « Nous avons conçu et construit le lanceur moins meurtrier, le CRUSH 44mm, ainsi que toute une gamme de munitions, notamment le gaz lacrymogène PEFCS ; le PEFBANG paralysant ; le flash-bang PEFCOFLASH ; et le marquage PEFCOL », explique le service communication de la société.

Le PEFCO 44mm est en élastomère doux, un peu le même produit utilisé pour, par exemple, fabriquer les sex-toys, et a été conçu pour être plus fragile que toutes les autres parties du corps. Ainsi, lors de l'impact, le PEFCO 44 se désintégrera en absorbant sa propre énergie. Le résultat est de prolonger l'effet de l'impact tout en minimisant les dommages potentiels causés à la partie du corps touchée. Et cela permet au projectile de ne pas rebondir ailleurs après l'impact.

Cette nouvelle arme devrait remplacer les LBD et autres projectiles en mousse déformable ou en caoutchouc mou pour réduire les blessures des personnes ciblées car un tir de Flashball à bout touchant pourrait être morte comme l'avait expliqué la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU).

« La sensation de douleur est accrue car la surface sur laquelle l'impact est dissipé est augmentée et dure plus longtemps. Inversement, les coupures ou contusions résultant de la « force appliquée sur la surface affectée » sont moins probables, ce qui réduit considérablement le risque de blessure grave ou de décès entre 1 et 25 mètres », explique le constructeur de cette nouvelle arme.

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=news&action=view&id=1241