@France Républicaine et Souverainiste

Je travaille — dans un lycée — près de 45 h / semaine, en semaine normale, bien plus lorsque je me tape des conseils d’administration, des conseils de discipline.

Je n’ai donc aucune leçon à recevoir par des prétentieux qui prétendent travailler plus que moi.

Je connais parfaitement le milieu enseignant. Côté donneurs de leçon, le problème est que ces gens qui n’ont jamais quitté l’école prennent tout le monde pour un élève et se croient autorisés à faire la leçon sur tout à tout le monde.

Les profs n’ont pas les bases de la culture administrative qu’on exige d’un personnel de catégorie C — y compris technique — ; ils ne connaissent que leur discipline et vivent sur des légendes le reste du temps.

Combien de profs du secondaire savent que le budget de leur établissement va du 1er janvier au 31 décembre et non pas du 1er au 31 août ? Combien pensent qu’ils sont payés par leur bahut ? etc.

C’est une profession — PLP à part — arrogante qui voudrait une reconnaissance sociale sans avoir rien à assumer que leurs seuls petits cours.

10 % des profs que j’ai rencontrés en 15 ans faisaient un véritable boulot, engagés pour leur bahut et leurs élèves. 10 % étaient des flemmards. 80 % faisaient le service minimum.