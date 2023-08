La course présidentielle américaine vient tout juste de commencer, mais elle devient de plus en plus chaotique chaque jour. Les primaires républicaines se déroulent sur fond d'un nombre croissant d'affaires pénales visant Donald Trump. De nombreux problèmes poursuivent également Joe Biden, qui est maintenant ouvertement accusé de corruption. La division dans la société américaine, déjà très aiguë, ne cesse de s'accentuer.

Le 45e président des États-Unis s'est officiellement présenté aux élections en novembre 2022. Et ces derniers mois, il est devenu le favori évident parmi tous les candidats aux primaires républicaines. La cote de Trump parmi l'électorat républicain dépasse régulièrement 50-60%. Si les primaires avaient lieu demain, Trump les remporterait.

De nombreux procès pénaux engagés contre l'ex-président ont largement profité à ce dernier.

Le premier fut une accusation de fraude à New York. Puis il a été accusé de viol, toujours à New York, bien que ce procès ait été civil, pas pénal.

Suivi d'accusations fédérales beaucoup plus graves portées contre Trump.

Le procureur spécial Jack Smith, qui a précédemment mené des enquêtes sur des crimes de guerre au tribunal de La Haye, a ouvert une enquête contre Trump pour stockage inapproprié de documents secrets. Ils ont été découverts dans la résidence de Trump à Mar-a-Lago lors d'une perquisition du FBI.

À présent, Trump risque une autre affaire pénale.

Ce même procureur spécial Smith veut accuser Trump d'avoir organisé une insurrection. Il s'agit de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par des partisans de Trump qui tentaient de contester les résultats des élections. Trump se trouvait à la Maison Blanche à ce moment-là et ne dirigeait en aucune façon ses partisans.

Pour l'instant, toutes ces affaires pénales permettent à Trump de se présenter comme une victime de la justice électorale. Après tout, par exemple, personne n'essaie d'emprisonner Biden pour avoir conservé des documents secrets, qui ont également été découverts chez lui.

La cote de Trump a fortement augmenté face à toutes ces batailles judiciaires, et c'est en grande partie grâce à elles qu'il est devenu le favori des primaires.

Cependant, les démocrates espèrent qu'au final, le poids de tous les procès pénaux finira par enterrer la candidature de Trump, le rendant inéligible.

Il semblait jusqu'à récemment que l'actuel gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avait toutes les chances de faire une réelle concurrence à Trump. C'est un jeune politicien, DeSantis n'a que 44 ans, ce qui lui permet de répondre à la demande de la société pour un changement de génération à Washington. Il partage des points de vue similaires à ceux de Trump, sans avoir une multitude de scandales et d'affaires pénales derrière lui.

Cependant, l'étoile de DeSantis a rapidement pâli. Il lui manquait le charisme nécessaire pour rivaliser sérieusement avec Trump.

Mais DeSantis pourrait encore avoir un avenir devant lui. Il est un politicien jeune, et donc a de bonnes chances de devenir le candidat clé des républicains lors de la prochaine présidentielle en 2028.

Les choses sont encore pires pour les autres candidats aux primaires républicaines. Les principaux faucons, l'ancien vice-président Mike Pence et l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud Nikki Haley, peuvent se vanter d'un soutien de moins de 10% de l'électorat républicain.

En revanche, un autre candidat a fait une percée inattendue, il s'agit de l'entrepreneur d'origine indienne Vivek Ramaswamy. Il a longtemps travaillé à Wall Street, où il avait son propre fonds spéculatif qui investissait dans des brevets pour des médicaments expérimentaux.

Ayant amassé une fortune conséquente dans le secteur financier, Vivek Ramaswamy s'est lancé dans la grande politique américaine. Il s'est prononcé contre la mise en place de l'agenda vert, de la critical race theory (théorie critique de la race) et du féminisme au niveau des grandes entreprises et des banques aux États-Unis.

Ramaswamy a tenté de devenir le principal fauteur de troubles des primaires, surpassant même Trump.

Il a commencé à lancer des propositions extravagantes qui ont provoqué l'indignation de la classe politique à Washington. Parmi elles : la suppression du FBI, l'élévation de l'âge du vote à 25 ans et le retrait des États-Unis de l'ONU. Vivek soutient également la signature d'un accord avec la Russie pour le partage de l'Ukraine selon le "scénario coréen" et la levée des sanctions contre Moscou. En échange de cela, selon le candidat, la Russie ne devrait pas aider la Chine dans sa confrontation avec les États-Unis.

Vivek Ramaswamy entretient des relations amicales avec Trump et vise clairement à devenir son vice-président. Après tout, Biden a déjà une vice-présidente d'origine indienne, Kamala Harris. Trump pourrait bientôt avoir un vice-président similaire.

L'actuel locataire de la Maison Blanche Biden continue d'être poursuivi par des scandales liés à ses activités en Ukraine. Les républicains au Congrès ont révélé un rapport du FBI sur la réception de pots-de-vin par Joe Biden et son fils Hunter, chacun d'un montant de 5 millions de dollars.

La famille Biden a extorqué de l'argent au directeur de la compagnie énergétique ukrainienne Burisma, Mykola Zlotchevsky, en promettant en échange de le débarrasser de tous ses problèmes juridiques.

Dans un avenir proche, le Congrès invitera l'ancien partenaire de Hunter, Devon Archer. Il est prêt à coopérer avec l'enquête et à révéler tous les dessous des relations corrompues entre les Biden et les oligarques ukrainiens. Les républicains espèrent que tous ces scandales discréditeront tellement Joe Biden qu'il sera forcé à renoncer à briguer un second mandat.

En effet, si cela se produit, les démocrates seront confrontés à des primaires très tumultueuses où ils devront se dépêcher de déterminer un candidat pour la prochaine élection.

Jusqu'à présent, deux candidats ont officiellement défié Biden, Robert Kennedy et Marianne Williamson. Cependant, il y a aussi des poids lourds comme le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui sont prêts à se lancer dans la course, en espérant que Biden se retire des élections.

Néanmoins, il semble que Joe Biden lui-même soit déterminé à aller jusqu'au bout, malgré tous ses problèmes liés à l'âge et ses scandales de corruption.

La campagne électorale est donc pour l'instant centrée sur deux politiciens avec d'énormes taux de désapprobation et une multitude de scandales, Trump et Biden. L'un est poursuivi par de nombreuses affaires criminelles, l'autre par autant d'accusations de corruption.

La course présidentielle de 2024 ne fait que commencer, mais elle risque déjà de devenir la plus scandaleuse de l'histoire contemporaine des États-Unis. Et compte tenu de tous les problèmes économiques et des troubles en politique étrangère, cela pourrait entraîner les États-Unis dans une situation d'instabilité extrême, poussant le pays au bord de la rupture politique.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

