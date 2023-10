Une nouvelle guerre : Assange, Girard, François et Gilliam

Un conflit nouveau vient s’ajouter à un conflit récent qui s’ajoute à un autre conflit à peine plus vieux … Et bien sûr ces guerres à l’étranger sont des révélateurs de ces conflits occultes, larvés, inavoués qui nous divisent les uns contre les autres dans notre petit pays de France, cette satrapie d’un empire états-unien à la dérive et décadent. Mais aussi ailleurs sur Terre, le village global fait que nos amis résident partout.

Un monde où les conflits seraient résolus par une négociation loyale était une illusion, une fausse promesse. Il n’est plus que des naïfs pour imaginer que la tribune de l’ONU ou son Conseil de Sécurité pourraient avoir la moindre efficacité. Les BRICS s’ils supplantaient un jour le pseudo-ordre Onusien le seraient-ils ? Il est permis d’en douter.

La barbarie est de retour, et des atrocités sont commises dans ces zones de guerres. Les victimes sont souvent civiles, des femmes et des enfants, des personnes âgées. Pour l’instant, elle est vaguement contenue au loin, ces nouvelles limes dont les fortifications sont bien poreuses.

Et puis, il y a l’exposition médiatique de ces victimes collatérales, pour reprendre l’ hideuse novlangue ayant droit de cité. Celles du Donbass de 2014 à 2022 n’y avaient pas droit quand il est impossible ou presque d’échapper à la mise en spectacle de celles d’Israël. Est-il une métrologie objective qui rendra plus ou moins opportune la diffusion de la douleur d’une mère ayant perdu son enfant ? Suivant l’intérêt du conflit, suivant notre proximité avec l’un ou l’autre des belligérants, faudra-t-il nous exposer à ce qui pourrait susciter de la compassion, ou un désir de vengeance, ou au contraire la satisfaction des lendemains de victoire ? Ne sommes nous que des esclaves soumis à une propagande dont les objectifs nous dépassent ? Nos émotions ne sont-elles pas manipulées là encore ?Alors, débusquons ces mimétismes fratricides là où ils sont mis en œuvre.

Quelques petites litotes pour nous accompagner.

Revenons à ce que disait Julian Assange. « If wars can be started by lies, peace can be started by truth - Si les guerres peuvent débuter avec des mensonges, la paix peut commencer avec la vérité ». Cherchons la vérité, ne nous fions pas à ce que disent des médias qui nous ont déjà tant menti par servilité. Et surtout, ne nous satisfaisons pas d’une vérité qui ferait l’impasse sur le temps long.

Les stratégies de chaos sont à l’œuvre dans le monde, et le camp du bien n’existe sans doute pas. S’en prévaloir est un des mensonges les plus essentiels qui commencent les guerres. Les duels mis en évidence par Clausewitz et commentés par Girard nous mènent droit à ce chaos, à cette lutte du tous contre tous. Il est temps de lire ou de relire Achever Clausewitz de René Girard.

Il se chuchote que le Pape François voudrait expurger le Catéchisme de l’Église Catholique du concept de guerre juste (cf. Fratelli Tutti § 258). C’est dérangeant. Comprendre que chaque conflit augmente la probabilité d’apocalypse est une chose. Douter de tout discours qui présente un camp comme celui du bien relève de l’hygiène intellectuelle. Mais peut-être existera-t-il un conflit dans le futur où la justice voudra que l’on risque sa peau pour elle ? Cette logique papale ramènera-t-elle les chrétiens de demain (s’il en reste) dans des catacombes dont ils seront extirpés pour mourir en martyrs ?

Le terrorisme est bien la façon la plus ignoble de faire la guerre. Qu’il soit le fait de jihadistes plus ou moins sophistiqués ou de virus disséminés dans la population comme dans cette dystopie de Terry Gilliam L’armée des douze singes .

