Alors que la guerre contre Daech en Irak et en Syrie se poursuit, les commandants militaires de terrain dans les combats acharnés menés par la Coalition internationale contre le terrorisme ont fait des déclarations intéressantes. Un haut responsable américain a averti que Daech pourrait revenir dans une toute nouvelle version. L'officier a déclaré que beaucoup de combattants de l'organisation étaient encore en Irak malgré la victoire décisive de Mossoul.

L'avertissement est venu sur le fond d'un appel au gouvernement irakien pour établir un dialogue avec les sunnites irakiens afin de garantir qu'ils ne vont pas accueillir de nouvelles organisations terroristes.

L'officier américain a demandé à Bagdad de communiquer et de concilier avec les sunnites irakiens et de veiller à ce que le gouvernement irakien les représente. Il faut une action nationale intensive des mouvements irakiens qui rejettent les interférences sectaires de l'Iran et cherchent à réconcilier les chiites et les sunnites. L'un des problèmes auxquels sont confrontés ces efforts est que le gouvernement irakien lui-même, dirigé par Haider al-Abadi, est sectaire et suit l'Iran. Il considère le général Qasem Soleimani, le commandant des Brigades Al Quds de la garde révolutionnaire, en tant que conseiller militaire. Cela a été dit par Al-Jaafari, le ministre irakien des Affaires étrangères, en juin 2016.

La signification de l'avertissement de l'émergence d'une nouvelle version de Daech est que le terrorisme a été vaincu sur le terrain, mais l'idéologie terroriste continue de survivre. L'idéologie survivante de Daech peut produire une ou plusieurs nouvelles organisations s'il existe des conditions appropriées et cela dépend de la nature de la situation en Irak à court et à moyen terme.

La deuxième déclaration a également été faite par certains des dirigeants des forces de la coalition internationale dans la guerre contre le terrorisme en Irak. Ils ont estimé que les combats dans la ville de Mossoul étaient les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela a été clair compte tenu de la durée des opérations militaires, qui ont duré environ neuf mois et causé une destruction majeure à Mossoul. L'ONU estime le nombre de bâtiments détruits par environ 5000 bâtiments, en plus de 490 bâtiments détruits dans l’ancienne ville.

La capacité d'une organisation terroriste à mener une lutte acharnée comme les combats de la Seconde Guerre mondiale, selon la description des commandants militaires américains, doit être soigneusement considérée pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, cela reflète la présence d'une grande expertise militaire parmi les éléments de l'organisation. Les éléments qui fuient de Daech sont une source de menace et n'arrêteront pas de chercher une opportunité pour un nouveau combat. Ils peuvent représenter une menace sur deux niveaux ; soit dans le cas du retour dans leur pays d'origine avec leur expérience de combats acquise, soit à travers leur participation à la construction de nouvelles organisations terroristes dans d'autres régions géographiques en Irak, en Syrie ou ailleurs.

Le danger des rapatriés d'Irak et de Syrie est de susciter des inquiétudes dans les milieux de sécurité dans plusieurs pays. Si ces rapatriés ont ce niveau d'expérience de combat, nous devons traiter plus attentivement et plus précisément avec le retour des éléments de terrorisme restants d'Irak et de Syrie.

La deuxième considération est l'évolution des capacités de combat des organisations terroristes génération après génération. L'expertise d'Al Qaïda, limitée aux guerres de gangs et à la stratégie de frapper et de fuir dans les grottes de Tora Bora, s'est transformée en tactiques de combat capables de confronter de grandes armées possédant les derniers systèmes d'armes terrestres. La force aérienne est le facteur décisif dans de nombreux affrontements de combat avec les éléments terroristes, reflétant la menace croissante du terrorisme et le danger de futures versions possibles de ces organisations. Les travaux visant à éliminer ces versions futures ou à prévenir leur émergence sont moins coûteux que de les laisser apparaître et se développer, puis de les combattre par la suite.