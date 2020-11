Une pandémie peut en cacher une autre

Le mielleux, son 1er caporal et leurs véritables maîtres sont en train de gagner la guerre menée contre la Vie.

Les petits commerçants ont adressé un recours à l’État afin que les grandes surfaces soient autorisées à ne vendre que des produits de première nécessité, devant la réponse favorable du gouvernement, certains parlent de victoire, c’est le monde à l’envers, c’est le nivellement par le bas, c’est accepter sans conditions les mesures de confinement qui vont pourtant frapper à mort les quémandeur, c’est donner raison à ceux qui veulent la ruine de notre pays, de tous les pays, ils peuvent jubiler et introduire encore d’autres restrictions, notre obéissance est acquise.

Dans le même contexte, un psychiatre a dit le 31/10 aux infos matutinales d’une radio, que nous avons de la chance pour le masque dans notre pays, il n’est imposé qu’à partir de 6 ans quand pour d’autres c’est 2 ans, un couple s’est vu refusé l’accès à l’embarquement dans un avion car leur bébé refusait de le porter.

La folie endémique se trouve sans distinction dans toutes les couches sociales quelles que soient leurs motivations fussent-elles lucratives, car il faut être bien malade mentalement pour agir par intérêts contre la communauté humaine, contre la Vie en général.

Macron, porté au pouvoir absolu par les LREM ( les racketteurs en marche), déclara le 22 septembre 2020 à la tribune des Nations-Unies : « La crise, l'effondrement de nos cadres de coopération nous imposent de rebâtir un nouvel ordre et imposent à l'Europe de prendre toute sa part de responsabilité ».

Nostradamus aurait prévu que des zombies feraient leur apparition en 2021, alors ceux qui ne comprennent pas ce qui se trame sont peut-être une première vague.

Et pendant ce temps dans l’indifférence générale, une épidémie d’une toute autre ampleur se développe exponentiellement.

La saison des champignons bat son plein, malheureusement comme chaque année, il y a des cas d’intoxication qui augmentent au fur et à mesure que la saison avance et que les champignons se développent, faut-il envisager des gestes de protections sanitaires ?

Les savants mycologues qui ne courent pas les rues mais plutôt les sous-bois et les champs se font rares, d’autant plus rares que la cueillette desdits champignons est d’actualité, aussi d’après un comité de scientifiques de l’ENA qui courent les sous, la progression des intoxiqués prend des allures pandémiques, des tests devront être mis au point pour détecter les cueilleurs-consommateurs potentiels, le port du masque devrait être imposé dans un premier temps aux zones colonisées par les organismes eucaryotes hétérotrophes succeptibles d’émettre des spores, de plus le risque que des champignons se développent en des endroits inusités comme les orteils n’est pas à rejeter.

Le comité scientifique serait en train de réfléchir sur des mesures de confinement qui seraient imposées pendant toute la saison mycologique, de plus l’accès aux zones infestées seraient frappées d’interdiction avec des dispenses possibles pour les proprietaires de domaines de chasse ainsi que pour leurs invités.

En attendant tout repas de champignons pris que ce soit en un lieu public ou privé est interdit sous peine d’une amande salée et de la confiscation de l’objet du délit. L’interdiction de consommer sera accompagnée de celle de la vente, il est à craindre que la filière des champignons de Paris disparaisse mais notre santé est à ce prix, toutefois les champignons Monsanto-Bayer garantis 100 % d’origine pétrochimique seront autorisés à la vente.

La situation est gravissime mais le gouvernement a pris le problème à bras le corps, le roi du gouvernement et son premier caporal devraient prochainement faire une déclaration dans les principaux médias sur les dispositions qui seront prises.