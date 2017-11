Une photo qui interpelle

@l’auteur



faites un article sur la différence entre catholicisme/réforme, wahhabisme/djadidisme, l’herméneutique judaïque etc.



« La raison est la putain du Diable » Luther



« Crois afin de comprendre » St Augustin



« Toute vérité est chrétienne » St Augustin



« Pèche beaucoup mais crois d’autant plus » Luther



« La foi n’est rien sans les œuvres » St Paul



Le pasteur autoproclamé a le droit au harem... comme un imam

C’est le sacerdoce universel !

Liberté à l’individu de fixer ses normes perso alors

taxi universel, hôtelier universel, prolétaire universel...

Prédestination, déjà sauvé de naissance...

La richesse en est le signe divin (imputation protestante).



Pas de guerre de religion avant la réforme, pas de guerre future avant l’islamisation.



François 1er autorisa les turcs à commercer à Toulon, y compris les esclaves...



La porte du paradis n’est fonction que de la foi... pas de la pratique ici bas ...

Dit Luther au banquier Rothschild...



Dans la scolastique, toutes les hérésies étaient enseignées et réfutées... de la dialectique (disputatio, refutatio).

Luther s’est déclaré prophète pour finir son procès, plus simple !

Alors la philosophie s’est détachée de la théologie, et laissa sa place... au marxisme !



A Genève, du temps de Calvin, aller à la messe signifiait la condamnation à mort.



Les luthériens massacrèrent et torturèrent des dizaines de milliers de moines et de paysans allemands, les huguenots aussi, Elisabeth (la grande) à son tour massacra allègrement.

Les princes allemands et la couronne d’Angleterre récupérèrent les biens du clergé,

puis les communaux des paysans octroyés par l’Église ... la bonne soupe !

Marx parle d’accumulation primitive du Capital... (c’est l’ ‘humanisme’).

Évidement contre-réaction : Saint Barthélémy et contre-réforme.



Les massacres perpétrés par les anabaptistes



Afficher des thèses était classique (par sur d’ailleurs que ce soient des thèses écrites par Luther)



Imputation protestante = naturalisme = peuple élu



Luther refuse la Grâce créée (par le comportement humain)



pélagianisme (grâce par la vertu et pas de péché originel)

prédestination (peuple élu...)

Luther a toujours hésité.



Le communisme est dans Platon, la chrétienté aussi.



Indulgence = sicav charité ...