Une Position américaine frappante au Conseil de sécurité

à l’auteur,

Nous vivons dans un monde étrange où il devient de plus en plus impossible d’appeler un chat un chat. Nikki Haley et Trump ont encore cette capacité qui n’est même pas un mérite et devrait être le propre de tout individu muni d’un cerveau. Israël est bien évidemment la capitale d’Israël et le restera.

Les « Palestiniens » n’ont jamais eu les yeux en face des trous. Ils prétendent s’appuyer sur le droit international dont l’ONU serait le garant, mais comment ont-ils réagi aux recommandations de l’ONU qui avait préconisé deux états ? Par la guerre en mai 48, dès la proclamation lue par Ben Gourion la veille du départ des Britanniques dont le mandat prenait fin.

La guerre, me semble-t-il, c’est le droit du plus fort, et le droit du plus fort n’a du droit que le nom. Il en est même la plus négation la plus parfaite.

En 67, les Palestiniens et les armées arabes coalisées pensaient encore une fois être les plus forts et faire prévaloir le DROIT DU PLUS FORT. Leur objectif, comme en 48, était de foutre à la mer les Juifs. C’est encore celui du Hamas, du Hezbollah et même de l’OLP dont la charte n’a jamais été modifiée.

Aussi longtemps que les Palestiniens ne seront pas capables de voir la réalité en face, ne connaîtront que le recours à la violence et au chantage (Macron, en France,crève de trouille face à l’islam), la situation actuelle pourra se prolonger indéfiniment. Les états occidentaux, européens en particulier, qui entretiennent les illusions des « Palestiniens » ne leur rendent absolument pas service. Ils les enfoncent dans une espèce de psychose collective et mortifère qui obligera, d’un seul coup, à les laisser tomber parce que, comme on dit : trop, c’est trop, et beaucoup de citoyens européens commencent à être ulcérés de payer des impôts dont une partie aide l’Autorité palestinienne à servir des pensions à des familles de tueurs de femmes et d’enfants.

Ce moment n’est plus très loin : il y a au Moyen-Orient des questions beaucoup plus épineuses que la pathologie palestinienne. Quand le vieux de Ramallah aura fini, dans quelques mois, de bouder comme un gamin privé de dessert, s’il ne saute pas sur la dernière chance, il est bien probable qu’il n’y en aura plus jamais d’autre.