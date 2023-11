Une rencontre sous haute tension entre Joe Biden et Xi Jinping

Le président chinois Xi Jinping a rencontré le président américain Joe Biden à partir de 10h45 mercredi 15 Novembre, heure du Pacifique.

Les États-Unis offrent à Xi une réception digne d’une visite d’État.

Le lieu précédemment tenu secret pour la rencontre en tête-à-tête entre les présidents, en marge du sommet des dirigeants de la région Asie-Pacifique, a été révélé mercredi matin comme étant Filoli, un vaste domaine privé situé à Woodside, en Californie , à environ 25 miles au sud de San Francisco, comme on peut le voir ci-dessous.

La propriété luxuriante, calme et isolée sera le théâtre de quelque quatre heures d’entretiens entre Xi et Biden, âgé de 80 ans.

Comme nous l’avons annoncé, les sujets abordés seront probablement les efforts de M. Biden pour rétablir les communications entre militaires, les tensions à Taïwan, la gestion de la concurrence économique, l’Ukraine, Gaza et, semble-t-il, le Fentanyl, sur lequel la partie américaine devra insister.

Jusqu’à présent, c’est l’optique qui s’est avéré le plus controversé, depuis le moment où les hauts fonctionnaires – y compris Janet Yellen – ont été rassemblés à l’aéroport pour accueillir l’énorme avion d’Air China de Xi, mardi.

M. Biden a déclaré ce qui suit à l’approche de la réunion cruciale de mercredi, via l’AFP :

Traduction :

L’aube rouge 2023

Étonnamment, voici une liste partielle et un résumé des préparatifs « aucun détail n’est trop petit » pour l’arrivée de l’ empereur du président Xi :

Ces efforts en coulisses témoignent de l’inquiétude de Pékin quant à l’image qui pourrait résulter de la première visite de M. Xi aux États-Unis depuis six ans.

Toute rencontre entre deux chefs d’État implique un certain degré d’apparat, mais la rencontre tant attendue entre le président Joe Biden et M. Xi, mercredi, est le fruit d’un processus minutieux visant à satisfaire les nombreuses demandes de la Chine.

Chaque aspect de la visite du président chinois Xi Jinping en Californie cette semaine a fait l’objet d’une chorégraphie minutieuse, jusqu’à ce qu’il voit par la fenêtre lors d’un trajet en cortège et jusqu’à l’angle de la caméra depuis laquelle il est filmé, selon des personnes au fait de l’organisation.

Une réunion présidentielle dans un lieu tenu secret. Des étudiants dans les rues brandissant des drapeaux chinois. Un dîner à 2 000 dollars le couvert avec les chefs d’entreprise les plus puissants d’Amérique.

Le cortège de M. Xi est passé devant des rues inhabituellement propres, bordées d’étudiants et de supporters agitant des drapeaux chinois, bien que des protestations sporadiques aient été signalées :

Image via The San Francisco Standard : Le cortège du président chinois Xi Jinping arrive à l’hôtel St. Regis.

Mais voici l’AVANT…

Traduction :

– Abonnez-vous dès maintenant pour demander des comptes aux dirigeants californiens et pour lire la suite de l’histoire !

– Voici la Californie de Gavin Newsom quand le dirigeant chinois n’est pas là

Voici l’APRÈS… avec l’hymne national chinois qui retentit…

Traduction :

Voici XI arrivant à San Francisco. Remarquez qu’il n’y a pas de drapeaux américains. Ne les croyez pas quand ils disent que « la Chine est notre plus grande menace ». La Chine nous a déjà conquis.

Le nettoyage rapide et presque miraculeux des rues de San Francisco fait suite à une série d’exigences formulées par Pékin :

Ils ont insisté pour que la rencontre ait lieu avant un rassemblement plus large des dirigeants de la région Asie-Pacifique à San Francisco cette semaine et dans un lieu totalement distinct du site du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique, ont déclaré deux responsables américains actuels et anciens.

La demande de la Chine visait à élever la stature de M. Xi au-dessus de celle des autres dirigeants mondiaux qui se rendront en Californie cette semaine, ont déclaré les responsables.