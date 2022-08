Une sculpture sur ivoire représentant Jérusalem au Ier siècle, volée par Attila, retrouvée dans un musée allemand !

A son Excellence, Madame l'Ambassadrice d'Israël en France,

Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer, en mon nom et au nom de la très grande majorité de mes concitoyens, les sentiments amicaux que nous portons à votre pays et à ses habitants. Certes, il aurait été peut-être plus convenable que je m'adresse à vous par la voie d'usage des échanges diplomatiques ; cela n'a pas été possible.

Voici l'affaire : Il existe, en Bourgogne, plus précisément à Chalon-sur-Saône, sur la hauteur de Taisey, une tour, vestige d'une forteresse antique, dont l'origine ne peut s'expliquer que parce qu'elle commandait, en Gaule, les voies de l'étain au début de l'âge de fer. Mes recherches historiques m'ont permis d'y voir une fondation cananéenne, ce que des fouilles archéologiques pourraient facilement confirmer si des archéologues français ou israëliens voulaient bien accepter de venir sur place.

Bien que désapprouvé par trois ministres successifs de la Culture qui persistent à soutenir la thèse absurde d'une Bibracte descendue des forêts du Morvan, j'ai pu reconstituer l'histoire de cet étonnant monument construit en pierres assemblées et appareillées dans un mortier, peut-être de chaux, mais d'excellente qualité. Dans ce nouveau contexte, et avec quelques érudits qui me soutiennent, nous sommes amenés à remettre en question l'origine de nombreux de nos plus anciens monuments, notamment religieux, lesquels ne seraient pas romains mais phéniciens voire cananéens. Nous retrouverions ainsi la logique d'un peuplement et d'une culture venus du Proche-Orient, notamment judaïques.

Les preuves abondent pour situer à Chalon-sur-Saône le lieu de débarquement de cette immigration. C'est, d'abord, sur la hauteur de Taisey dominant la ville de Chalon et son port, l'antique forteresse cananéenne. C'est ensuite, au pied de Mont-Saint-Vincent, dans l'église de Gourdon, des fresques récemment mises au jour. Le fresquiste a représenté les ouvertures dans la pièce qui était probablement le "Saint des Saints". Dans la fenêtre haute à meneau, au lointain, les deux collines de Jérusalem évoquent la mère patrie.

Avant les évangiles, le témoignage incontournable de l'historien juif Flavius Josèphe.

Voici ce qu'il écrit dans ses Antiquités judaïques, XIII, XV, 3 : Les Juifs continuèrent la lutte contre Alexandre, mais furent vaincus et périrent en grand nombre dans les combats. Alexandre enferma les plus puissants d'entre eux dans la ville de Béthomé [Bethsaïde, ville essénienne du nord, interprétation E. Mourey] et l'assiégea. Devenu maître de la ville et de ses ennemis, il les ramena à Jérusalem ou il les traita de la manière la plus cruelle : dans un banquet qu'il donna à la vue de tous, avec ses concubines, il fit mettre en croix environ huit cents d'entre eux, puis, pendant qu'ils vivaient encore, fit égorger sous leurs yeux leurs femmes et leurs enfants... La masse des rebelles, au nombre d'environ huit mille, s'enfuirent dans la nuit et restèrent en exil tant que vécut Alexandre (Antiquités judaïques, XIII, XIV, 2)... Il s'empara également de ces villes, et réduisit encore le « ravin d'Antiochus » et la forteresse de Gamala (citadelle essénienne du nord, nous sommes en 88 avant JC. Interprétation E. Mourey).

Qui sont les auteurs des fresques de Gourdon ? Réponse : les Juifs victimes d'Alexandre Jannée qui se sont exilés. En toute logique, ils ont rejoint une émigration ancienne. Les Eduens de Bibracte (Mt-St-Vincent) les ont installés au pied de leur forteresse, à Gourdon, ainsi qu'en ville de Chalon où ils oni construit la cathédrale avec, comme main-d'oeuvre, les prisonniers germains que Postumus avait ramenés de ses campagnes. En Auvergne, ils ont rejoint une ancienne colonie juive, à Mozac ... Moïse/Mozac.

Du tympan de Mozac à celui de Sainte-Foy de Conques

Dans l'inscription ENS, est-il possible d'y voir le mot tronqué de Nazaréen (NAZOR)EN(U)S et d'imaginer au-dessus un JESUS qui aurait disparu, ce qui aurait donné "Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs" ? C'est rigoureusement impossible. L'explication la plus simple est de voir dans ENS un participe peu usité du verbe être (esse), ce que confirme le glossaire médiéval de Gange. Plutôt que "Je suis le roi des Juifs", le sculpteur a écrit : "L'étant, roi des Juifs". Ce roi des Juifs est dans le ciel. Il est écrit dans son limbe en lettres alternées REX IUDIX, roi juge, et au-dessus de sa tête (H)OC SIGNUM CRUCIS ERIT IN CELO CUM, ce signe de la croix apparaîtra dans le ciel quand... À gauche, l'inscription SANCTORUM CETUS STAT XPISTO JUDICE LETUS, l'assemblée des Saints se tient debout, joyeuse, à côté du .... juge, indique clairement que nous sommes dans l'héritage d'une pensée juive essénienne. Dans l'église de Notre-Dame du Port, le XP désigne le fils de Jessé, le roi David. Quant à l'assemblée des Saints, ce n'est ni plus ni moins que l'assemblée de Dieu des manuscrits esséniens. L'évocation de la croix, des clous et de la lance fait-elle référence à l'évangile de Jean ? Non ! Il s'agit très logiquement d'un hommage rendu à tous les martyrs juifs crucifiés, notamment aux 800 Esséniens crucifiés par le roi asmonéen Alexandre Jamnée... Ce roi des Juifs qui n'est pas apparu dans le ciel lors de la crucifixion des 800 juifs esséniens par Alexandre Jannée, il apparaîtra dans le ciel à la fin des temps pour juger les vivants et les morts (ma thèse).

À la droite du Roi des Juifs, l'inscription SANCTORUM CETUS STAT XPISTO JUDICE LETUS - l'assemblée des Saints se tient debout, joyeuse, à côté de ce juge - indique clairement que nous sommes dans l'héritage de la pensée essénienne. Dans l'église de Notre-Dame du Port, le XP désigne le fils de Jessé, le roi David. Quant à l'assemblée des Saints, ce n'est ni plus ni moins que l'assemblée de Dieu des manuscrits esséniens. À la droite du roi juge, nous voyons l'Église, le pape et l'empereur gaulois Tetricus ; puis l'évêque, jeune, sûr de lui, tenant par la main et le guidant, un roi couronné, vieux et voûté, apportant docilement son offrande - la dîme - puis, le clergé prêchant le refus du péché, présentant les tables de la Loi, portant le livre de la Thora ; puis les saints et les saintes, puis le petit peuple des croyants. Nous avons là l’extraordinaire image de ce que voulait être la nouvelle société gauloise au IIIème siècle, au temps de Tetricus, empereur gaulois (271 - 274). En opposition complète avec l’image d’un empereur romain richement habillé, assis sur son trône, Tetricus, empereur gaulois, se présente, debout, marchant, habillé comme un nouveau Moïse, son célèbre bâton à la main.

Retour à l'ordre romain.

En 274, première bataille des champs catalauniques sur le plateau de la tour de Taisey ; l'emperur gaulois Tetricus qui se trouvait en Acquitaine et que Victorina avait appelé à l'aide après la mort de Victorinus, est battu par l'empereur romain Aurelien.

En 286, l'empereur Maximien reçoit la reddition de la ville de Chalon dans son palais de la Vigne-aux-saules.

En 294(?) médaille représentant les quatre tétrarques devant les remparts de Gergovie, au Crest ; victoire des Romains, fin de l'empire gaulois.

Constance-Chlore, César romain, la tête divinisée, trône, à Autun, en haut des gradins du nouveau théâtre de la cité éduenne qu'il a fait construire.

Vers 300, construction de la cathédrale d'Autun par les prisonniers anglais que Constance Chlore a ramenés de ses campagnes. Annoncé par la prophétie de Gourdon, le Sauveur que le pays éduen attendait est enfin arrivé : c'est le fils de Constance Chlore, le futur empereur Constantin. De la Saône à la Loire, de la tour de Taisey à celle de Bourbon-Lancy, c'est l'Histoire qui s'écrit. Naissance miraculeuse annoncée ? Constance Chlore n'y est pour rien : assis sur la tour de Taisey, il dormait.

Retour à Chalon-sur-Saône . Issu de l'imigration juive, un atelier d'art révéle sa présence à Chalon par la production d'oeuves spécifiques, notamment dans la représentation de légionnaires portant le même équipement militaire romain ; c'est ma thèse. Parmi ces oeuvres d'art, se trouvait une plaque en ivoire sculpté représentant le prise de Jérusalem par le futur empereur Titus, en l'an 70. Il s'agit d'une pièce unique et seule représentant la ville sainte avant sa destruction. En l'an 450, les notables de la ville de Chalon la remirent à Attila, en rançon, avec d'autres oeuvres, pour sauver la ville de la destruction. Le Walther d'Acquitaine donne le récit de ce rapt avec des détails qui ne peuvent s'expliquer que si le "trésor" était gardé dans la tour de Taisey. Extrait d'une plaque en ivoire sculpté représentant Jérusalem avant la prise de la ville par le futur empereur Titus, en l'an 70.

Veuillez agréer, Madame l'Ambassadrice, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Emile Mourey, 17 rue du château, 71100 Saint-Rémy, France

emile@mourey.com

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/jerusalem-temple-de-salomon-d-204348 du 25 mai 2018

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-allemagne-doit-elle-rendre-a-la-210391 du 8 décembre 2018

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/a-mmme-les-elus-de-chalon-sur-219129