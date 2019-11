Une semaine dans un monde de malade #3

« On peut être à la fois : imbécile, brute, et voyou. »

Quand j'ai entendu ces propos que l'on doit au sinistre de l'intérieur, môssieur Castaner, j'ai d'abord cru qu'il nous dressait son autoportrait. En fait non, bien sûr, il s'en prenait bien cordialement aux Français venus manifester à Paris pour l'anniversaire des gilets jaunes.

"Il y a d'un côté la légitime demande de justice démocratique, de justice sociale, de justice face à une fracture territoriale et en même temps on a vu arriver très vite, dès le 24 novembre de l'année dernière la violence arriver et rythmer de façon systématique l'essentiel de ces rassemblements"

Aucune surprise de la part de cet ancien habitué des tables de poker clandestines, qui continue de légitimer la violence policière, comme si tirer dans l’œil d'un manifestant était devenu banal. Son discours est clair et limpide, le mouvement du 17 novembre 2018 ne serait aujourd'hui tenu en vie que par des hordes sanguinaires venues casser du flic. Le ministre devrait pourtant se rappeler la longue liste des estropiés, éborgnés, et autres condamnations arbitraires dont sont victimes des manifestants qui eux, pour la plupart, n'avaient d'autres ambitions que de témoigner de leurs mal-êtres à vivre dans un pays où 20% des sans-abris vivant dans le métro ont un travail.

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/cest-un-proc%c3%a8s-politique-ambiance-tendue-en-comparution-imm%c3%a9diate-des-gilets-jaunes/ar-BBWZeWT

https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/04/gilets-jaunes-quel-est-le-bilan-officiel-des-morts-blesses-et-interpelles-depuis-le-debut-du-mouveme_1695762

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/qui-sont-les-300-sdf-qui-dorment-chaque-nuit-dans-le-metro-parisien-18-11-2019-8195508.php

À la lecture de ces seuls trois articles, on peut estimer la légitimité de la colère des Français vêtus de jaune ou non. On est également en droit de se demander qui sont véritablement les brutes et les voyous.

J'en rajoute une couche à l'attention de nos chers gouvernants pour rappeler que 700 enfants dorment dans la rue rien qu'à Paris, et que des milliers vivent à la rue dans ce pays. Un scandale sans nom, mais qui n'a pas l'air de déranger outre mesure ces mêmes types qui se demandent encore pourquoi la colère gronde. Comme nous le rappelle cet article :

https://www.20minutes.fr/societe/2655683-20191120-precarite-700-enfants-famille-rue-chaque-soir-paris-alarment-associations ; ce sont huit mineurs qui y ont laissé la vie.

« La République a le devoir de garantir un avenir à tous ses enfants et la pleine effectivité de leurs droits »

Pendant ce temps, Macron dénonce les silences complices :

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/emmanuel-macron-condamne-ceux-qui-ont-%c2%ab-perverti-%c2%bb-le-mouvement-des-%c2%ab-gilets-jaunes-%c2%bb/ar-BBWYUxw

« Lorsque la haine s’abat et qu’au nom d’idéaux la destruction se joue dans la rue, trop de voix se taisent et deviennent alors complices, trop de voix laissent confondre des idéaux avec le nihilisme de la violence »

Autant vous le dire, le message est clair, soit vous dénoncer « la violence », soit vous la cautionnez, mais que penser de son silence quant aux violences policières, aux violences sociales dont il est lui-même coupable, comme ses prédécesseurs avant lui ? Ne serait-on pas coupable de ne pas la dénoncer ?

Visiblement, nous n'avons pas les mêmes priorités, ni le même sens du devoir. Soyons réalistes, nous sommes gouvernés par des élitistes aux comportements criminels, et il est inutile d'espérer un revirement moral de leur part. Nous devons prendre les choses en main.

Et pour les étudiants fustigés la semaine passée pour « leur colère radicale » ?

Un numéro d'appel d'urgence ! Ah, voilà qui va régler le problème. Ou quand l’État continu impunément de se foutre de la gueule monde. Les étudiants ont en effet besoin d'être écoutés, mais ce n'est pas vraiment à cela qu'ils pensent. Parce que la Ministre à l'enseignement supérieur précise qu'il n'est pas question d'augmenter le budget du système de bourse qui a augmenté de 1,1% en 2019, non mais !

Les étudiants auront plus facilement accès à une assistante sociale. Super, mais elle précise quand même que 125 000 étudiants sont en situation de précarité, mais que seul 50 000 font appel à une aide d'urgence. En revanche, ces étudiants bénéficieront de la fameuse « trêve hivernale », qui leur donnera le droit de ne plus être expulsés avant le printemps... Mais ce qui n'est pas normal, c'est le fait d'avoir des étudiants qui ont besoin de quémander une aide d'urgence.

Bon soyons clair, la colère des étudiants n'a pas été entendu, pas plus que celle des gilets jaunes, pas plus que celle des retraités. Ce gouvernement n'a aucune l'intention de lâcher quoi que ce soit, et je pense que les étudiants n'ont pas fini de manger leur pain noir. La précarité ambiante dans ce pays ne va faire que s'accentuer, et ne croyons pas qu'ils n'entendent pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Leur objectif est la fin de l’État-nation, et cela passe par la fin de la protection publique. A l'avenir pour faire des études, il faudra payer de sa poche. C'est leur but, et on y va tout droit.

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/pr%c3%a9carit%c3%a9-%c3%a9tudiante-vidal-annonce-un-num%c3%a9ro-dappel-dici-fin-2019/ar-BBWZeWX

Et la liberté d'expression dans tout ça ?

Elle se porte très bien ! Vous pouvez appeler au meurtre, et appeler les hommes à violer les femmes, ça passe... Du moins, si vous vous appelez Alain Finkielkraut. Il faut quand même rappeler que ce type lugubre est à l'académie française, et qu'il y a peu, la presse à fait un scandale lorsque des « méchants gilets jaunes » l'ont interpellé dans la rue pour lui dire ce qu'ils pensaient de lui.

Je ne sais pas si c'est le monde qui marche à l'envers ou si ce n'est qu'un exemple de plus de l'impunité de certains (et je ne parle pas de sa communauté, que ce soit clair), mais je pense qu'il y a un moment où trop c'est trop, et si lui c'est un philosophe, alors ceci explique bien des choses.

Je ne dis pas que je cautionne son agression, je ne cautionne aucune agression, mais le fait de ne pas sanctionner celui qui est censé être un intellectuel pour de tels propos, nous démontre une fois de plus que les élites sont au-dessus, non seulement des lois, mais aussi de la morale.

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/%c2%ab-je-dis-aux-hommes-violez-les-femmes-%c2%bb-lance-alain-finkielkraut-sur-lci/ar-BBWKHtj

Finissons-en avec le côté obscur de l'actualité pour se rappeler que tout ne va pas mal dans ce monde de brutes.

Du savon sans huile de palme

Tandis que le gouvernement passe en catimini un amendement repoussant l'interdiction de l'utilisation de la dévastatrice huile de palme dans les biocarburants, d'autres en revanche prennent la mesure du problème comme l'entreprise Marius Fabre qui a décidé d'éliminer cet ingrédient de ses recettes dès 2020. Ce n'est pas une première puisque d'autres ont pris le parti depuis plusieurs années de suivre ce chemin comme la savonnerie : « du fer à cheval ».

Bien sûr, ce n'est qu'un petit pas, mais cela montre qu'il y a tout de même une prise de conscience de la part d'industriels Français qui prennent conscience de certains enjeux, et s'emploient non plus seulement pour améliorer la qualité de leurs produits, mais aussi pour réduire l'impact de leurs industries sur l'environnement.

Des panneaux solaires sur une décharge !

Voilà une idée qu'elle est bonne !

« Le projet de ferme solaire sur l’ancienne décharge des Hautes-Gayeulles, à Rennes, a fait des petits.

Porté par le Syndicat départemental de l’énergie, un ambitieux projet photovoltaïque pourrait s’implanter sur sept anciennes décharges d’Ille-et-Vilaine.

Les collectivités pourront mutualiser le coût des études et d’achat des panneaux, et ainsi espérer être compétitifs aux yeux de la Commission de régulation qui fixe les prix de rachat. »

La Bretagne en pointe sur l'énergie solaire, c'est tout de même un comble ! Deux points principaux et positifs viennent appuyer cette bonne nouvelle. En effet, lorsqu'une collectivité doit fermer une zone de stockage des déchets, celle-ci devient normalement une zone morte, puisqu'il est logiquement interdit d'y construire, et bien sûr d'y cultiver quoi que ce soit. Donc, l'idée d'y implanter des panneaux solaires est vraiment excellente.

Deuxième point d'excellence, il faut rendre le site rentable, comme nous l'explique l'article en question, et pour pallier ces difficultés, il faut que les communes fassent front en commun. La mutualisation est pour moi l'avenir ET la solution à bon nombre de nos problèmes, et le fait que les communes montrent l'exemple, en s'associant pour permettre la concrétisation de ce genre de projet est une autre très bonne nouvelle, qu'il me paraît important de souligner.

https://www.20minutes.fr/planete/2655059-20191120-ille-vilaine-sept-anciennes-decharges-bientot-recouvertes-panneaux-photovoltaiques

C'est aussi l'occasion de mettre le Maroc à l'honneur

En matière d'ensoleillement, le Maroc est certes beaucoup mieux placé que la Bretagne. Mais il n'empêche que les efforts faits dans ce sens sont à mettre à l'honneur, puisque ce n'est rien de plus, rien de moins que la plus grande centrale solaire au monde qui va voir le jour à Ouarzazate.

Un demi-million de miroirs qui vont alimenter pas moins de 600 000 Marocains et ce n'est qu'un début. En effet, à terme, cette centrale va encore s'agrandir pour fournir pas moins de 2 millions de sujets Marocains en électricité. À l'orée d'un désert invivable, voilà encore une belle façon d'exploiter des terres qui jusque-là, paraissaient stériles.

Les autistes trouvent leur place

Et parce qu'il n'y a pas que les énergies renouvelables dans la vie, il y a aussi les énergies humaines, mettons aussi en avant l'entreprise Auticonsult qui offre des possibilités d'intégration aux autistes.

« Depuis 2015, Auticonsult emploie et coache des consultants en informatique autistes, souvent discriminés. Une première en France »

Cet article nous dépeint les difficultés que peuvent avoir les autistes et notamment lors des entretiens d'embauche. https://www.20minutes.fr/economie/emploi/2638695-20191119-auticonsult-entreprise-valorise-competences-autistes, 23 d'entre eux sont désormais consultants en informatique dans cette société qui leur permet de travailler dans les meilleures conditions avec leurs spécificités. Une initiative qui va dans le bon sens pour ces gens atteints d'un trouble mal connu, et surtout mal perçu dans le monde du travail.

« Pour Julie Dachez, docteure en psychologie sociale, l’autisme reste trop

mal appréhendé en France : « On considère que le handicap est intrinsèque à la personne. » Or, l’autrice de Dans ta bulle ! se réclame du modèle social, selon lequel c’est l’environnement qui crée la situation de handicap. »

Une réflexion qui appelle à la réflexion quant à notre perception du handicap. Est-ce les handicapés qui sont inadaptés ou le monde dans lequel ils vivent qui se refuse obstinément de ne pas s'adapter à eux ? Dans un monde qui distingue champion Olympique et champion paralympique, il serait peut-être bon que les « valides » commencent à se poser les bonnes questions.

Tout ne va pas mal dans ce monde de brutes, et au-delà des comportements abjects de nos élites, des citoyens, des collectivités et même des entreprises tentent de pallier les problématiques du futur en pensant différemment et en transformant ce qui pouvait paraître comme des lacunes, en forces qui profitent à tous.

