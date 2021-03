Une semaine décisive... Une de plus !

Macron, ne voulant pas passer pour un con et un incapable, fait traîner en longueur la décision qu’il ne veut pas prendre ... et qu’il va prendre ... sous peu ... dans l’urgence ... trop tard ...

la France est dans le demi-confinement et tous les paramètres s’envolent depuis 3 semaines ... nouveaux cas, hospitalisations, admissions en soins critiques ( on ne dit plus « réanimation » dorénavant ... ça fait une belle jambe à ceux qui y sont et qui ne changent pas de chambre) ...

avec en plus un rajeunissement des hospitalisés (64% ont moins de 80 ans et 30% entre 50 et 69 ans ) et en soins critiques (51% ont entre 50 et 69 ans ) ...

à part ça tout baigne ...