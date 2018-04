Une société du chiffre...

Bonjour rosemar,

« Travailler plus pour gagner plus... »,

Un slogan qui ne tient pas dans la longueur.

Même si c’était le cas, une mois après qu’on a gagné plus (imaginons), on n’y pense plus et on revendique l’étape suivant.

C’est psychologique, l’homme s’adapte et espère ne pas patiner à la même place.

Le slogan d’aujourd’hui, est « Faire plus (ou mieux) avec moins... »,

C’est aussi bien un slogan de la droite que de l’écologie.