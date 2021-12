Une société sous contrôle : le modèle chinois s’exporte bien...

Crédit social ?

Comme si le fichier des personnes vaccinés était une nouveauté.

Voilà donc un terme assez banal pour essayer de faire passer ce qui existe depuis des décennies pour une nouveauté. Prenons deux exemples : chercher un travail et acquérir un logement. Deux actes essentiels.

Pour le premier, la recherche d’un travail, nul besoin de données cachées par de mystérieux sites internationaux, le candidat fourni un CV des plus complet, ajoute souvent des données sur ses gouts, ses hobbies, ... et pour en rajouter il passe une entretien où on ne manquera pas de l’interroger en détail ... Cerains même publie tout cela sur des sites internet adaptés !

Pour acquérir un logement, on en manquera de fouiller dans vos ressources et vos charges jusqu’au derniers centimes pour vous accorder pou pas le fameux prêt. Et pour en rajouter, vous aurez droit à un questionnaire de santé complété par une visite médicale.

Je passe sur les nombreux fichier qui retracent vos infractions, vos actes administratifs, vos achats, vos biens, vos consultations internet, .... On me souffle à l’oreille que les militants des partis et les syndiqués sont aussi connus des services en charge ... On sait aussi si vous votez ou pas, si vous êtes adhérent d’une association, ...

En gros notre vie sociale et personnelle est tracée depuis des décennies ... nul besoin de puce sous la peau ou je ne sais quel autre dispositif technique magique.