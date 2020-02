Une superbe exposition à Paris : Mille & Une Orchidées

Inaugurée le mercredi 5 février, cette magnifique exposition se tiendra jusqu’au lundi 2 mars dans la Grande serre du Jardin des Plantes. Un événement auquel ne manqueront pas de participer les amoureux des orchidées qui vivent en région parisienne ou qui séjourneront dans la capitale durant cette période…

Le spectacle vaut assurément le déplacement : des centaines d’orchidées de toutes les couleurs et appartenant à de nombreuses espèces différentes ont été soigneusement mêlées dans la Grande serre des forêts tropicales aux végétaux permanents – principalement des bananiers, des caféiers, des fougères, des palmiers, des poivriers et des plantes épiphytes – pour former une succession de scènes de toute beauté.

C’est la 8e fois qu’est organisé dans le cadre du Jardin des Plantes cet événement, très vite devenu un rendez-vous incontournable de tous les « orchidophiles » franciliens. On peut admirer dans la Grande serre, parfaitement mises en valeur dans ce décor tropical, de multiples espèces sauvages et un grand nombre d’espèces hybrides dues au remarquable travail d’horticulteurs passionnés par leur art.

Aux espèces présentées par les « institutionnels » que sont l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup – dont la réputation n’est plus à faire en matière de conservation botanique – et les Serres d’Auteuil (Jardin botanique de la Ville de Paris) s’ajoutent celles de quatre producteurs d’orchidées réputés : la Cour des Orchidées, l’Orchidium, Ryanne Orchidée et Vacherot & Lecoufle.

Sont présents sur place pour répondre aux sollicitations de conseils et aux questions des visiteurs des représentants de la Fédération Française des Amateurs d’Orchidées (FFAO), de la Société Française d’Orchidophilie (SFO) et de l’Association Française pour la Culture et la Protection des Orchidées (AFCPO). Parler avec ces horticulteurs et ces collectionneurs passionnés est, tant pour les orchidophiles amateurs que pour les béotiens, un réel plaisir qui ajoute à l’intérêt de la visite.

Le prix d’entrée est de 7 euros pour le plein tarif et de 5 euros pour le tarif réduit. Il comprend la visite de la Grande serre, magnifiée par la présence des orchidées, ainsi que celle de la galerie attenante consacrée – le contraste est saisissant – à la végétation des déserts et autres lieux arides ; on peut notamment y admirer de superbes spécimens d’agaves, d’aloés, de cactus et d’euphorbes. Sont également comprises dans le prix d’entrée la visite de la serre de Nouvelle-Calédonie et celle de l’Histoire des plantes, consacrée aux végétaux fossiles, notamment du carbonifère, et à leurs lointains descendants actuels.

Une boutique, installée sous un barnum à proximité de la Grande serre, procure un surcroît de plaisir pour les yeux, tant l’offre d’orchidées y est diversifiée. Mais attention en cas de budget contraint : il est très difficile de ne pas craquer !