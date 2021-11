Une technologie de moteur français et allemand découverte dans des navires de guerre chinois

Les moteurs développés en Allemagne peuvent échapper aux interdictions de contrôle des exportations en raison de leur statut de technologie dite à double usage, a révélé une enquête des médias allemands.

Plusieurs types de navires de guerre de la marine chinoise sont propulsés par des moteurs développés ou construits par des constructeurs allemands, a révélé une enquête de la télévision allemande ARD et du journal Welt am Sonntag. Les deux sociétés impliquées sont MTU à Friedrichshafen et la filiale française de la filiale de Volkswagen MAN, selon le rapport. Les deux sociétés ont déclaré aux médias qu'elles s'étaient toujours conformées aux réglementations en matière de contrôle des exportations et avaient déclaré publiquement qu'elles avaient été impliquées dans l'armée chinoise.

Les détails sur les livraisons de moteurs de MTU en Chine ont été trouvés sur le site Web accessible au public de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) souligne la DW. Le SIPRI répertorie les transactions d'armes et les transferts d'armes pour des publications et des rapports.

Observateur Continental a contacté le service presse du SIPRI. Celui-ci confirme que les informations de la ARD et de la DW se trouvent sur « la base de données complète du SIPRI concernant les transferts d'armes » et qu'elle est accessible au public sur leur site.

Les technologies à double usage tombent dans une « zone grise ». Selon le SIPRI, MTU était un fournisseur régulier de moteurs pour les destroyers lance-missiles de classe Luyang III via une usine de production sous licence en Chine jusqu'en 2020 au moins. De plus, MTU aurait fourni des moteurs qui ont été utilisés dans les sous-marins chinois de la classe Song. Cependant, comme la DW le rajoute, le siège de la société a déclaré à la ARD et au Welt am Sonntag qu'ils avaient « définitivement arrêté » la fourniture de moteurs pour les sous-marins. L'entreprise affirme, également, qu'elle n'a « conclu aucun contrat avec le ministère chinois de la Défense ou les forces armées ».

Pourtant, avec la création d'une joint-venture en Chine en 2010, le patron de l'entreprise connue à l'époque sous le nom de Tognum avait noté des livraisons de « moteurs marins pour la marine et les garde-côtes chinois ». En 2002, SEMT Pielstick, la filiale française de MAN, publiait sur le site Internet de la société l'annonce de sa livraison de moteurs PA6 fabriqués pour une nouvelle génération de frégates sous licence en Chine. Et, selon le média allemand, cet élément peut toujours être localisé sur les pages d'archives du site.

Le SIPRI a noté que le moteur MTU installé sur les navires de guerre chinois est une technologie dite à double usage ne nécessitant pas de licence d'exportation. « Il y a une zone grise là-bas », a déclaré Siemon Wezeman du SIPRI.

L'embargo de l'UE sur les armes édentées. La marine chinoise met en service plus de destroyers Luyang III cette année. Les navires de cette classe sont équipés de missiles sol-air et de missiles de croisière. La Chine a commandé le Kaifeng en juillet pour commémorer les 100 ans de la fondation du Parti communiste chinois au pouvoir. A la suite du massacre d'étudiants et d'autres personnes manifestant pour la démocratie sur la place Tiananmen en 1989, l'UE a imposé un embargo sur les armes, mais avec un effet contraignant limité.

Sebastian Rossner, un avocat et expert en exportation basé à Cologne, a déclaré à la ARD : « Etant donné que l'embargo de l'UE sur les armes à l'encontre de la Chine n'a pas été formellement décidé conformément aux traités européens, certaines exportations de moteurs de navires peuvent également être autorisées pour la marine chinoise ». « Si vous voulez changer cela, l'UE doit soit modifier le règlement sur les doubles usages, soit imposer formellement un embargo sur les armes », a-t-il ajouté.

La Chine a revendiqué de manière agressive des exigences territoriales sur des îles contestées de la mer de Chine méridionale ces dernières années, suscitant des tensions avec les Etats-Unis et ses alliés européens. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a signalé qu' « il y a aussi une Asie de la géopolitique, avec des nationalismes de plus en plus vifs, des conflits territoriaux, des courses aux armements et la rivalité sino-américaine » dans la région indopacifique.

En août, la frégate allemande Bayern est partie de Wilhelmshaven pour un voyage de six mois dans l'Indo-Pacifique. L'Allemagne a cherché à renforcer sa présence dans la région, et un arrêt chinois était censé aider à désamorcer les tensions concernant la mission navale. Mais en septembre, la Chine a rejeté la demande de l'Allemagne d'autoriser le Bayern de faire une escale à Shanghai.

Ces révélations interviennent alors que, comme Observateur Continental le signalait le 20 octobre 2021, l'Otan se prépare également à faire face à la Chine et que le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a annoncé que l'Alliance élargirait dans sa nouvelle doctrine le cadre de son activité et considérerait la Chine comme un adversaire potentiel. D'un côté, il y a l'Occident, dont les Etats-Unis qui déclarent la Chine comme un ennemi mais il y a les alliés des Etats-Unis qui participent au transfert de technologies.

Tout cela montre que les ententes au sein de l'Otan ne sont pas certaines entre les alliés occidentaux et que les trahisons sont courantes. L'accord AUKUS réalisé au nez et à la barbe de la France en est une des plus belles preuves.

Philippe Rosenthal

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3304