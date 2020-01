Une ténébreuse affaire…

« Plus rien n’étonne quand tout étonne » constatait Rivarol et il ajoutait que « c’est l’état des enfants ». Nous devons avoir sacrément rajeuni depuis la perfection adulte du XVIIIème siècle, car nous ne nous étonnons plus de rien. Témoin : ce manifestant mis à terre, roué de coups par des policiers et dont on apprend qu’il va passer en correctionnelle pour outrage à agent ou je ne sais plus quelle incrimination pénale.

Voilà bien une nouvelle qui aurait fait le tour des gazettes et dont on aurait ri à la cour de Louis le bien aimé. Le malheureux magistrat qui aurait prêté son concours à une telle mascarade pouvait faire une croix sur l’achat d’une charge et n’aurait plus eu la moindre chance d’être invité à un quelconque diner mondain. A moins qu’il ne pendît le pauvre hère sous quelque fallacieux prétexte afin de sauver la face. Mais nous ne sommes plus civilisés : nous n’osons plus aller au bout de nos idées et nous ajoutons l’injuste au ridicule.

Plutôt que de moquer le ridicule de la situation, nous la prenons au sérieux. Moult experts (en droit pénal, en « police-justice », dans les sondages, en consultation de la consultance etc.), convoqués sur les ondes, viendront vous expliquer qu’il est très logique qu’un « manifestant excité » et dévergondé vis-à-vis des forces de l’ordre se fit rosser par les cognes et, qu’au surplus, il est normal que le brave pandore, sur lequel le gueux avait craché le sang issu de ses viscères suite à l’algarade - et aux coups de tonfa subséquents -, soit en « état de choc » ; l’autre lui ayant signifié « qu’il était séropositif et qu’il allait crever ». On comprend l’émoi, que dis-je l’état de pâmoison du fonctionnaire. Mais outre l’ineptie de la parole des experts et le geste du manifestant, qui ressemble plus à une vaine vengeance qu’à un supposé risque, on reste confondu par l’attitude de l’argousin. La maréchaussée n’a donc pas suivi les réclames et autre informations délivrées sur le « SIDA » depuis des décennies et ne connait-elle pas les « risques de contaminations » ? A moins que le gouvernement, par le truchement de son ministre ne se prête à une campagne de « faque niouws » ? Si tel est le cas, gageons d'une mise au point énergique et rapide du gouvernement, dans le cas contraire nous serions devant ce qu’il faudra bien appeler une fourberie de Schiappa. Voilà en tout cas où nous mène la « communication » : plus on blablate, moins les gens écoutent.

Mais revenons à mon sujet. J’imagine assez bien les débats devant le tribunal correctionnel :

Le procureur : c’est un scandale, un outrage insupportable à la République, que dis-je, une atteinte à la démocratie ! Voici un individu qui, quoique son appartenance aux « blaque bloque-ce » ne soit pas clairement établie, se rue sur les forces de l’ordre et, se jetant au sol, entend créer du désordre…

L’avocat : mais que vouliez-vous qu’il fit ?

Le procureur : mais qu’il ne jette pas ainsi sa tête sur la matraque pardi !

L’avocat : vous rendez-vous compte de l’ineptie de vos propos ?

Le juge : Maître un peu de tenu, nous jugeons ici de faits graves. Monsieur le Procureur, poursuivez…

Le procureur : oui, il n’avait qu’à esquiver les coups de matraques, se tenir coi et remercier les forces de l’ordre. A-t-on idée de souiller ainsi l’uniforme de nos braves policiers avec son sang ? Croyez-vous que l’Administration soit à ce point riche pour payer le teinturier à chaque manifestation ?

L’avocat : mais enfin, les forces de l’ordre lui ont passé une sacrée raclée, laquelle s’est soldée par une ITT de 4 jours. Circonstance aggravante : on le voit frappé au sol, tandis qu’un CRS appuie sa jambe de tout son poids sur le bras de mon client ! Une enquête est d’ailleurs en cours auprès de l’IGPN.

Le gilet jaune : ah, ça oui ! Je n’ai jamais eu aussi mal de toute ma vie !

Le juge : tiens monsieur, puisque vous faites le malin. Répondez à mes questions : que faisiez-vous sur la voie publique ?

Le gilet jaune : je manifestais, et celle-ci était autorisée…

Le procureur : ahah Coquin ! Vous reconnaissez avoir participé à des manifestations interdites ?

Le gilet jaune : non, euh oui, mais enfin : il reste l’essentiel…

Le juge : l’essentiel ?

Le gilet jaune : oui, j’ai d’abord été frappé car je m’interposais entre les CRS et un manifestant. Ils étaient à dix contre un, ce qui fait que j’ai été blessé au visage et qu’ensuite, oui je le reconnais, je me suis énervé et j’ai craché au visage du CRS et…

Le procureur : Vous reconnaissez les faits ! [poursuivant l’écume aux lèvres] Et ensuite tout s’enchaîne : vous vous débattez, insultez nos courageuses force de l’ordre qui s’opposent à la chienlit, à ces gens comme vous : qui ne sont rien, incapables de traverser la rue pour trouver un travail et qui ne la ferme pas ! Vous vous targuez d’une enquête ouverte à l’IGPN ! Parlons-en de « l’enquête ». [brandissant un document] En voici les résultats. Je cite p.13 : « c’est alors que l’individu devenant violent a craché son sang, un sang incarnat, vicié, contaminé d’au moins dix bactéries et probablement de nombreux virus (dont ceux de l’alcoolisme et du tabagisme), vers les valeureux CRS de la compagnie ; ce sang que l’individu n’a pas su, ni - et c’est plus grave - voulu retenir alors que les coups de matraques s’abattaient sur lui : il l’a violemment expulsé. Ses lèvres devenant dès lors une arme par destination. Si la qualification de tentative d’homicide ne peut être retenue à ce stade, du fait qu’il est impossible de prouver que la vitesse d’éjection du sang atteignait celle d’un projectile, ou, à tout le moins, d’un objet contondant, il est en revanche possible de retenir les qualifications de rébellion, d’usage prohibé d’arme de cinquième catégorie par destination (le crachat) et de violence verbale à l’endroit de la Police ». Je vous passe la suite. Ce rapport lave la police encore plus blanc que Macron quand il est sorti du théâtre des Bouffes du Nord. C’est ce sinistre individu qui s’est jeté sur les matraques des policiers, c’est ce triste sire qui a violemment heurté avec son crâne le casque des policiers ; c’est cet énergumène qui a osé mettre son bras en opposition avec les genouillères de nos glorieux policiers. Je m’arrête là. La démonstration est faite des dangers de ce genre de personnes qui devrait, à mon avis, croupir derrière les barreaux.

Le juge : Merci pour ce brillant réquisitoire, Maître, votre défense ?

L’avocat : tout cela est absurde ! Nous n’avons pas connaissance de ce rapport. Sur le fond : je souhaiterais tout de même revenir à la réalité des faits. Commençons par le déroulé de cette journée..

Le juge : nous n’en avons pas le temps : il est 17h45 et avec les économies demandées par la ministre Belloubet-e, nous devons fermer les portes du palais à 18h sonnantes et j’ai encore 178 convocations à traiter… Je note la vacuité de votre plaidoirie qui ne fait que salir notre institution. Voici donc mon jugement. Monsieur : prenez note qu’il vous sera adressé au verso des brouillons d’autres jugements, donc ne vous trompez pas de côté ! Je dis ça car la majorité des abrutis dans votre genre et qui passent devant ce tribunal se trompe… N’y voyez rien de personnel, mais de nombreux zèbres de votre espèce font semblant de ne pas pouvoir lire à cause, soi-disant qui d’un œil crevé, qui d’une main arrachée. Bref toujours une excuse… Je vous condamne donc à verser 25 000 € à chaque policier, 35 000 € à M. Castaner à titre de dommages et intérêts (il a beaucoup pleuré qu’on accuse ainsi à tort sa police dans les journaux) ainsi qu’à 2 ans de prison avec sursis pour :

Rébellion,

Tentative d’homicide sur un représentant des forces de l’ordre avec une arme par assimilation (projection de sang par la bouche).

J’ajoute que j’ai fait preuve de mansuétude en ne retenant pas l’incrimination de tentative de destruction de biens publics : ce que j’aurais très bien pu faire au vu de vos agissements. Apprenez, Môssieur, que les matraques ne sont pas faites pour se jeter dessus et que les casques des policiers supportent mal d’heurter votre crâne. Vous coûtez plus d’argent à la collectivité que ce dont elle ne dispose. 10 Milliards Monsieur, 10 mi-lli-ards ! Un « un » avec dix zéros derrière ! Que j’ai payé avec mes impôts car je travaille moi môssieur. Gare à la récidive ! Attention si vous conduisez san permis, vous goûterez des rigueurs de la Loi. Tenez-vous-le pour dit !

Affaire suivante.

L’avocat : je proteste ! Les droits de la défense ont été bafoués, c’est contraire à tous les principes du droit pénal ! Je m’insurge, je, je, je…

Le juge : Pas de « je ». J’ai dit affaire suivante ! Je dois en plus nettoyer le palais après les audiences et réparer le WC du troisième étage qui fuit !