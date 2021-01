Une vie au froid, sans toit : c’est inhumain !

Les gens ont besoin d’un toit permanent, pas d’un gymnase quand il fait froid, ni même d’une chambre d’hôtel à l’année !

Ce problème de logement dans un pays riche est inacceptable. La seule solution est la construction de logements adaptés (par exemple locations HLM, foyers...), pas le bricolage de solutions temporaires qui coûtent au final plus cher et ne résolvent pas le problème.

L’abandon par Giscard dans les années 70 de la construction de logements collectifs et locatifs (trop chers pour l’état) en faveur de l’accession à la propriété soi-disant pour les plus modestes a été en vérité un véritable scandale, poursuivi d’ailleurs par tous les gouvernements depuis. Les résultats : un surendettement exponentiel des ménages prisonniers de leurs crédits, un saccage de l’environnement et de la vie sociale avec la construction des ces hideux lotissements isolés et coûteux. Les seuls bénéficiaires de l’histoire ont été les promoteurs, mais sans doute était-ce le but dès le départ ? Il faut revenir sur cette politique démente, destructrice et inégalitaire, rien de moins n’ira.