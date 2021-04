Une VIeme République pour démocratiser la Justice

Je m’interroge sur les rêves que doivent faire les magistrats qui pourrissent pendant 25 ans la vie d’un citoyen en le mettant en examen pour de graves motifs, puis qui finalement l’innocentent ; ces magistrats, ni coupables ni responsables, n’ont à rendre compte à personne, et défendent becs et ongle leur d’indépendance… en réclamant toujours plus ! Dans un monde d’interdépendance totale ! Les journalistes aussi défendent leur indépendance, mais ils travaillent dans des organes de presse qui ont une ligne éditoriale, et peuvent se faire virer s’ils dépassent les lignes rouges… Les magistrats ne bénéficient pas de ces procédures : ce sont des intouchables !… Cette justice est hors sol, ayant rompu tout lien démocratique avec la société : un ministre peut être jugé sur sa mission ministérielle pour des motifs les plus divers, il suffit qu’une association de n’importe quoi trouve un avocat qui veut un peu de lumière médiatique. Rappelons le cas Fabius, celui du sang contaminé : il est évident qu’un Premier Ministre n’a pas à connaître le contenu des poches de sang… Le juger était totalement ridicule. Plus récemment il y a le cas Balladur qui vient d’être acquitté et qui montre une dérive de l’Institution judiciaire, qui se précipite sur tout ce qui, devant l’opinion et les médias, peut donner prétexte à accusation d’un ministre, d’un député, d’un maire… – car une mise en examen vaut accusation, il suffit de lire les plaidoiries des procureurs ! Les Parlements doivent reprendre la main pour tout ce qui touche les représentants élus du peuple. Ceci vaut bien une VIeme République.

N’est-ce pas en effet sur ce lien démocratique qu’il faut interroger tous les aspects de la Justice ? Oublions la désignation des magistrats par la voie électorale, mais ne tombons pas dans l’angélisme d’une nomination de caste. Et au-delà interrogeons-nous sur le « pouvoir de juger ».

Il faut partir du sommet de la pyramide, c’est-à-dire du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, qui aujourd’hui « font la loi », par des décisions sans appel et des interprétations de la Constitution sinon fantaisistes, du moins contestables : le Principe de précaution permet tout et son contraire : la foudre fombe sur les Parlements – comme naguère la décision de Louis XIV ! –, qui se demandent pourquoi ils votent des textes qui sont cassés sans appel pour des motifs contestables.

Pourquoi ne pas faire du Sénat l'arbitre de la vie judiciaire en le chargeant de valider la conformité des lois avec la Constitution, donnant ainsi le cutfinal à la promulgation de la Loi ? C'est revivifier la vie démocratique, les Conseils d’Etat et Constitutionnel ne donnant que des conseils aux Parlements qui décident.

Enfin l’Europe. L’Europe politique n’est pas prévisible à vue humaine. Le noyau dur formé de quelques Etats non plus. Il faut donc redonner la priorité au droit des Etats sur le droit de l’Union. Par référendum. En finir avec ces pratiques hybrides de type fédéral dans une réunion d’Etats qui rejette la voie vers le fédéralisme (Et cela nous permettra également d’ignorer (enfin) les décisions allemandes de la Cour de Karlsruhe.) Une revanche de la raison face à la boulimie judiciaire… La justification du Brexit !