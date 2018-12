Une Visite historique attendue du Pape aux Emirats Arabes Unis

La visite prochaine du pape François XVI aux Émirats arabes unis en février fait partie d'un dialogue interconfessionnel sur la "fraternité humaine", un jalon sur le chemin de la coexistence humaine et des relations entre les religions célestes.

De même que les EAU ont réussi à devenir une capitale mondiale de l'action humanitaire, étant depuis 2013 le premier donateur mondial d'aide publique au développement (APD) par rapport à son revenu national brut (RNB), le pays a réalisé un saut historique dans le domaine de l'aide étrangère, ce qui a mené les EAU de la 19ème position au niveau mondial en 2012 à la première place en 2013. Les EAU s'emploie résolument à devenir une capitale mondiale du dialogue interconfessionnel grâce à l'instauration d'un respect mutuel et à la promotion de la paix, de la fraternité et de la tolérance entre tous les êtres humains.

La vérité est qu’aucun pays ne comprend mieux la valeur de la tolérance et de la coexistence entre les êtres humains plus que les EAU et leurs sages dirigeants. Ces valeurs nobles ne sont pas des slogans soulevés aux EAU, mais ils sont fermement ancrés dans les fondations de l’édifice fédéral depuis son fondateur, Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan. Les valeurs et les principes qu’il a inculqués, que Dieu ait son âme, sont devenus une partie intégrante de l'identité des EAU et de la conscience collective de son peuple et des convictions de ses dirigeants avisés, qui œuvrent jour et nuit pour apporter toutes les raisons du bonheur et du bien-être à tous les citoyens et résidents des Émirats, sans distinction de couleur ou de race. Depuis de nombreuses années, les EAU cherchent à créer un État modèle dans la coexistence culturelle et humaine entre plus de 200 nationalités par le biais de cadres législatifs et juridiques qui régissent les relations et rejettent l’extrémisme, le racisme et la haine de l’autre, faisant des EAU un oasis de sécurité, de stabilité et de coexistence humaine. Cette expérience a mûri et a donné ses fruits au point où le monde a eu droit d'en tirer profit et de reproduire ses enseignements et ses données pour arriver aux mêmes résultats et aux mêmes fruits, afin que le monde entier jouisse de plus de sécurité et de stabilité et de mettre un terme aux conflits et aux guerres.

La visite historique du Pape aux Emirats Arabes Unis ouvrira un nouveau chapitre des relations interconfessionnelles, qui viendra s’ajouter aux efforts déployés dans le domaine du dialogue et de la coexistence entre les peuples, comme a dit Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des Forces armées, « La prospérité de la paix est réalisée par l'harmonie et l'acceptation de l'autre. »

L’une des raisons les plus importantes de l’optimisme concernant cette visite historique est sans aucun doute le respect et l’appréciation du Pontife pour le rôle des EAU dans la promotion des valeurs de tolérance et de coexistence, ce qu’il considère comme un exemple et un modèle dans ce contexte, ce qui signifie qu’il est possible de fonder une action mondiale commune pour établir une nouvelle phase du dialogue. Cheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, a estimé qu'il était important de renforcer le respect mutuel et de consolider le dialogue interconfessionnel, tandis que Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a souligné que le Pape est un symbole de paix et de tolérance et de promotion des liens de fraternité humaine.

Le Pape est un véritable défenseur de la paix dans le monde qui croit en sa mission de propager le bien et de rassembler les peuples. Il est très important que le monde musulman construise des ponts de rapprochement en sa présence car son rôle et ses convictions sont complémentaires à la mission et aux principes des EAU qui vise à répandre la paix et la tolérance entre les êtres humains, et par conséquent, il existe un terrain d’entente et des constantes auxquelles les deux parties croient. Les deux parties ont en fait une forte volonté de diffuser le message de paix, d’amour et de bien.

Le calendrier et les objectifs de la visite à ce stade important et délicat de l’histoire contemporaine revêtent une importance exceptionnelle. Le monde, et plus particulièrement le Moyen-Orient, a besoin de plus de paix, de coexistence et de tolérance que jamais, notre région étant exposée à de nombreux conflits et crises. La relation entre les adeptes des religions se situe au bord du gouffre et requiert des sages et des chefs religieux qui croient au rôle véritable des religions dans la compréhension, le rapprochement et la coexistence entre les êtres humains.

Il s'agit d'une nouvelle phase de compréhension humanitaire qui sera inaugurée par la visite historique du Pape François aux EAU en février.