Une vraie mesure pour améliorer les transports et la santé à Paris : rendre Vélib gratuit pendant deux ans

J'ai rêvé de Paris remplie de cyclistes ! Moins de pollution, plus de sport, un plus beau cadre de vie. Mais nous en sommes loin. Pour cela, une mesure transitoire de la mairie de Paris qui rendrait le Vélib gratuit pendant deux ans. Une mesure gagnante - gagnante pour elle et les parisiens.

La mairie de Paris vient de renoncer à la gratuité dans les transports en commun en raison notamment que cela aurait poussé les piétons et cyclistes à les prendre au lieu de leurs pieds et vélos.

Cet argument me convainc et invite à une autre action pour améliorer les transports et la santé à Paris : rendre les vélos Vélib gratuits pendant environ deux ans jusqu’à fin 2020 à toutes les personnes habitant l’Ile de France.

Je sais, je rêve, mais je développe mon idée.

En effet, une fois cette gratuité en place, de très nombreuses personnes prendront un Vélib « pour voir » au début. Alors ils se rendront compte de l’intérêt de ce mode de transport puis ils prendront le Vélib de plus en plus souvent pour se déplacer.

Cela aura pour effet de mettre de plus en plus de cyclistes sur les routes et donc les cyclistes seront de plus en plus en sécurité. Cela poussera d’autres personnes à essayer un Vélib et à rejoindre la cohorte des fidèles au vélo qui pédaleront dans des conditions encore plus respectueuses de leur sécurité. Et la mayonnaise montera.

Personnellement je ne prends pas le vélo à Paris car je trouve que c’est trop dangereux. Mais si beaucoup plus de gens qu’aujourd’hui se déplaçaient à vélo, je le ferais aussi.

Si la mayonnaise prend, il y aura énormément de cyclistes dans Paris ; ce qui réduira le nombre de personnes qui prennent leur voiture ou les transports en commun. Ce qui réduira la pollution de l’air et augmentera la santé de tous les parisiens - et encore plus la santé de ceux qui font du vélo car le sport c’est la santé !

« Mais, me direz-vous, cela est un doux rêve car il y a trois revers à cette douce médaille ».

Le premier revers de la médaille est une perte financière pour la mairie de Paris. Je suis d’accord avec vous à court terme mais pas à long terme.



- En limitant à deux ans la gratuité, cela limite la perte à deux ans.



- De plus, quand le Vélib redeviendra payant en 2021, le nombre d’abonnés sera sans aucune mesure avec le nombre d’abonnés actuels : il y en aura beaucoup plus qu’aujourd’hui et donc il y aura beaucoup plus de recettes. Certes certaines personnes arrêteront de pédaler au moment du passage du gratuit au payant mais si la mayonnaise a pris, elles ne seront qu’une petite partie et il restera encore beaucoup de monde abonné et de… recettes pour la mairie de Paris. En plus comme il y aura énormément d’abonnés, l’abonnement sera moins cher qu’aujourd’hui ! Ce sera gagnant – gagnant.

Le deuxième revers est qu’il faudra adapter les infrastructures à une très forte augmentation de cyclistes à Paris. Je suis d’accord avec vous ; je dirais même plus, je rêve que cela arrivera car ce sera la preuve de la réussite de cette opération.



- Il faudra d’abord plus de stations Vélib et plus de vélos Vélib ; ce qui aura pour effet de faire monter encore plus la mayonnaise car les stations seront de plus en plus proches des gens, qui auront de plus en plus envie d’essayer le Vélib.



- Il faudra ensuite davantage de voies cyclables ou laisser davantage la voie de bus ou la voie de droite aux vélos.

Le troisième revers est pour les sociétés de vélos en libre-service. C’est vrai, la concurrence sera très rude pendant deux ans. Après elles profiteront de la vague de pédales car leur système est très complémentaire au système Vélib.

Pour finir mon rêve, je rêve d’un service public qui montre l’exemple et prenne des mesures transitoires de ce genre qui transforment la vie des gens en améliorant leur santé, leur sécurité et leur cadre de vie.