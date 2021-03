Union des gauches - Qui va allumer la mèche de la division ?

Séquence nostalgie - Déjà en 2017 Yannick Jadot considérait que le moment était venu de faire l'union des gauches pour espérer une victoire historique à la présidentielle. Le géant vert a décidément de la suite dans les idées. Quatre ans après l'écologiste reprend l'initiative pour un rassemblement de femmes et d'hommes politiques qui ne veulent pas vraiment s'entendre.

Vous vous souvenez de ce petit café que Hamon et Mélenchon devaient prendre ensemble... Deux heures après avoir consommé plusieurs petits noirs dans un restaurant du 20ème, les deux candidats sont repartis après avoir signé un pacte verbal de non agression. Chacun pour soi et puis c'est tout.

Le résultat vous le connaissez. Mais cette fois la situation est différente, Benoît Hamon compte pour du beurre et c'est toute la grande famille des gauches irréconciliables d'après Valls, qui se réunira pour tenter d'éviter un second duel Macron-Le Pen.

À la table des négociations se retrouveront, Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Fabien Roussel, Benoît Hamon, Olivier Faure, Anne Hidalgo, Julien Bayou, Delphine Batho, Raphaël Glucksman, Christiane Taubira, Cédric Villani, Fabien Roussel, etc. qui échangeront sur tous les sujets. Enfin, ils sont tous d'accords sur au moins un point, la présence indispensable de l'un d'eux au deuxième tour de la présidentielle, l'année prochaine.

Pour mettre de l'ambiance, Mélenchon a répondu à Jannick Jadot sur Twitter : “Je suis prêt à vous rencontrer personnellement quand vous voudrez, comme nous l’avions fait en 2017 avant que vous rejoigniez Benoît Hamon".

"Heureux que vous y soyez prêt à votre tour. Le danger d’extrême droite est devenu extrême. Vous avez raison de tendre la main”.

Adrien Quatennens, se montre plus direct que le leader des Insoumis « il n’y a pas de dynamique sans le candidat en tête des sondages. Maintenant, on attend de savoir en quoi consiste la proposition. »

Si les "sondages" doivent désigner le candidat unique de la gauche en 2022. Nous savons déjà son nom. Il commence par M !

Dans le fond, Jadot y croit-il vraiment lui-même à cette union des gauches ?

“peut-être qu’on n’y arrivera pas mais tentons. Et puis on verra. On définira ensemble un processus de désignation pour avoir une candidature unie.”

Cependant, le député européen semble oublier EELV "qui ne s’oppose pas à la démarche de Yannick Jadot. Elle rappelle juste qu’une primaire aura lieu au mois de septembre pour désigner le candidat écologiste à la présidentielle.

« Nous, on propose un périmètre fonctionnel et je ne vois pas pourquoi Yannick, qui est un élu du parti, ferait différemment » (Sandra Regol)

L'idée d'une autre gauche plurielle avec un programme commun, ressemble à un chemin envahi par les ronces, elle n'est d'ailleurs pas d'actualité tellement sont nombreuses les divergences entre les Partis politiques. Allons-nous encore une fois assister aux chamailleries égotiques, ou la gauche serait-elle enfin devenue adulte ? Personne ne comprendrait un comportement diviseur électoralement suicidaire. Les électeurs de gauche qui veulent sortir du macronisme craignent qu'une fois de plus la gauche passe son tour.

Jean-Luc Mélenchon se montre favorable pour discuter d'un projet, mais pas pour établir une méthode de sélection du candidat unique de la gauche au 1er tour de l'élection, comme le souhaitait Olivier Faure et Jadot. Pour lui c'est...

« Encore l’embrouille et la tambouille ! Ce n’est pas l’urgent ! » « la question c’est de résister ensemble et sans exclusive contre l’offensive d’extrême droite. L’urgent c’est un pacte de non-agression et organiser la résistance commune ». (Mélenchon)

Mélenchon semble vouloir gagner du temps et compte tout naturellement sur sa sélection automatique grâce aux prédictions sondagières. Objectivement, qui pourrait comprendre qu'avec de meilleurs résultats que les autres candidats, sauf énorme surprise, le leader de la France Insoumise ne soit pas désigné pour mener la gauche sans avoir recours à une primaire mortifère.

Par expérience, il y a fort à parier que cette union des gauches explosera avant même d'exister. Qui va allumer la mèche ?