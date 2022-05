Union Européenne : bon anniversaire !

Ne riez pas. C’était il y a dix ans : le prix Nobel de la paix était attribué à l’Union Européenne.

Certes, ce n’est pas la première fois que le jury norvégien s’est fourvoyé. Peut-être faudrait-il établir une échelle des succès des jurys Nobel. Au niveau maximum, on y trouverait par exemple Denis Mukwege (2018), Muhammad Yunus (2006), Shirin Ebadi (2003), Sainte Mère Theresa (1979). Et au niveau zéro de l’échelle, il y aurait par exemple Barack Obama (2009). Recevoir un tel prix à peine élu, en ayant encore rien fait, en quelque sorte à crédit, ça n’encourage pas aux efforts. Barack Obama reste un président « standard », belliciste comme ses prédécesseurs, qui a entamé des guerres (Libye et Syrie), et en a poursuivies (Irak et Afghanistan). Les jurys Nobel crieraient « remboursez ! » s’ils n’avaient pas peur de se couvrir de ridicule. Bien sûr, une telle métrologie des réussites et des plantages reste subjective et ne sera pas mise en place ailleurs que dans cet article, et la bien-pensance continuera de tresser des lauriers à Barack Obama.

Que fait l’Union Européenne maintenant ? Elle endosse les positions et le narratif agressifs de l’OTAN et des États-Unis d’Amérique dans la crise ukrainienne. Elle viole ses lois organiques pour imposer des livraisons d’armes à l’Ukraine. Elle vote des sanctions qui seront plus dommageables à sa population qu’à la Russie et serviront les intérêts des États-Unis. Elle alimente la guerre. Comme Barack Obama, ses fiascos lui permettent de rejoindre le niveau le plus nul de l’échelle envisagée plus haut.

« L’Europe c’est la paix ». C’est le discours habituel des progressistes eurolâtres et il trompera encore les naïfs. Le corollaire (Et c’est une banale et courante Reductio ad Hitlerum) est que si vous êtes contre l’Europe, vous êtes un odieux belliciste assoiffé de sang. C’est bête et binaire, la propagande, ça ne laisse pas beaucoup de place à la nuance, à l’analyse, à la prise en compte de faits qui peuvent induire des controverses. Bâtir un espace de paix, de coopération et de prospérité en Europe reste une bonne idée. Mais l’Union Européenne est bien hypocrite : elle prétend le faire, et fait le contraire. Elle ne saurait être le véhicule qui nous conduira sur cet heureux chemin. La caisse est pourrie et bonne pour la casse, et pas sûr que des pièces détachées puissent resservir, excepté son drapeau d’inspiration mariale.

Mi-mars, des eurodéputés ont demandé une dérogation pour que le prix Nobel de la paix puisse être attribué à Vlodymyr Zelensky, président de l’Ukraine. Ainsi, des représentants des peuples d’Europe ont souhaité que soit décerné ce prix prestigieux à un chef d’état en cours d’exercice de son mandat. Bien qu’il soit de notoriété publique qu’il est corrompu jusqu’à la moelle par des oligarques locaux. En passant sous silence qu’il n’a rien fait pour mettre fin à la guerre civile / de sécession du Donbass et bien au contraire, qu’il préparait une invasion. En taisant qu’il a permis que sur son territoire des laboratoires financés par les États-Unis réalisent des recherches visant sans doute à développer des armes biologiques. En feignant d’ignorer que cet acteur de seconde zone souffle sur les braises qu’il arrose de napalm pour obtenir plus de soutien tout en appelant à la paix. Le ridicule n’est pas une arme létale en Europe. Ouf : le jury a fait savoir que c’était trop tard, que la liste des recommandations pour 2022 était close.

Au fait, en 2013, soit un an après la nobélisation de l’UE, c’était l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques qui recevait ce prix Nobel de la paix. Certes, une arme chimique n’est pas biologique, mais les chronologies font parfois des clins d’yeux. Espérons que pour les scientifiques, les attributions sont moins branquignolesques.

« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu », c’est la septième des Béatitudes. Je ne brûlerai pas en place publique le drapeau européen, je suis trop attaché à ce qu’il symbolise et réfractaire à ce geste offensant. Mais qu’il me tarde que cette organisation nocive inféodée aux pires puissances de l’argent cesse de nuire.

