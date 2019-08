UPR : Le Parti de l’Avenir de la France

Dans la vie courante, personne, s'il ne fait pas partie d'un conseil municipal régional ou autre, n'affiche ouvertement son appartenance politique.

Surtout que de nos jours on se demande presque ce qu'est un parti politique... un tantinet sérieux !

En effet, à chaque élection que se passe t'il ?

Au départ, chacun essaye de se démarquer des autres comme il le peut, avec les moyens du bord mais surtout avec les sujets d'actualité importants aux yeux des Français.

Seul problème, comme ces "candidats" veulent tous "adapter" leur discours aux directives de l'Union Européenne, au final on en revient au même puisque c'est l'Europe qui dirige aujourd'hui notre pays, et non notre gouvernement.,

A l'heure actuelle en France, l'heure n'est plus à la réflexion, aux calculs, aux choix, mais à l'action et à notre détermination à faire changer les choses.

Changer les choses, vous allez me dire "C'est bien beau ça, mais comment faire ?"

Et bien, tout simplement, commencer par le commencement, et se rappeler que Nous Français, avons refusé de nous engager dans l'Europe, avons refusé cette nouvelle monnaie qu'est l'Euro, et que l'on nous les a imposé "de force" !

A ceux qui diraient le contraire : Si vous n'êtes pas d'accord avec ceci c'est que vous faisiez partie de la minorité française à dire "Oui à l'Europe" (Europe de Maastricht).

Ensuite, ce n'est presque plus de la politique, mais une simple logique.

Découvrons ensemble le programme de l'Unique Parti Politique Français qui remet tout à plat sur la table, qui fait la part des choses, de leurs réalités, tout en respectant les citoyens français. Je parle là de l'U.P.R (Union Populaire Républicaine), parti politique créé par Monsieur François Asselineau.

https://www.upr.fr/programme-elections-presidentielles-france/

On entend dire, "Oui l'UPR c'est comme le FN"... etc !

L'UPR n'a aucune tendance. Elle est indépendante de tout autre parti, et ne se rallie jamais à aucun d'entre eux.

L'UPR n'est pas raciste ni extremiste, l'UPR est ouverte à la communion de l'ensemble des pays, tant que les droits fondamentaux de chacun d'entre eux sont conservés. Tout autant qu'elle souhaite conserver son intégrité, ses valeurs républicaines, culturelles, morales, ses traditions, ses dialectes...

Nous voulons être "Maîtres" de notre pays. Ne pas nous soumettre à n'importe quelle volonté européenne allant à contresens de nos intérêts nationaux.

La France, "Notre France", doit réagir et se libérer de cet ennemi qu'est l'Union Européenne, en contrôlant ses frontières, en limitant et controlant l'imigration (mais sans l'interdire), en développant une autre stratégie commerciale avec les autres pays, et en instaurant d'autres relations internationales.

Elle doit être plus proche des Français, prendre réellement en compte leurs préoccupations premières, être à l'écoute des réels problèmes sur le terrain, y faire face et y apporter des solutions. Se préoccuper des inégalités, des irrégularités...

Mais elle doit rester ouverte à tous, tant que chacun entrant sur le territoire français, respecte les lois en vigueur et les coutûmes de notre pays.

Alors s'il vous plait, arrêtez de croire à tout ce que vous racontent les médias ! Arrêtez de croire tout et n'importe quoi !

Mais rappelez vous un peu d'une chose : aux Présidentierlles de 2017, durant les débats télévisés, ils se marchaient tous les uns sur les autres, reprenant les termes de l'un pour mieux enfoncer l'autre, etc.

Mais François Asselineau était là, et il a remis les pendules à l'heure :

Alors, réfléchissez !

Le Royaume-Uni va très prochainement quitter l'Union Euroépenne, après le vote d'une majorité d'Anglais pour le Brexit, malgré la volonté de quelques personnes voulant faire croire le contraire.

Les Anglais seront bientôt libres, délivrés des obligations financières européennes qui leur pesaient sur leurs épaules.

Bien entendu, au début, cela va être un peu dur à vivre pour eux. Mais ne nous arrive t'il jamais la même chose dans le domaine personnel et privé ?

Ne nous arrive t'il jamais de nous serrer la ceinture dans le but d'arriver à réaliser un projet qui nous tient à coeur ?

Alors, nous aussi, en 2019, préoccupons nous de notre Pays et de son avenir. De "Notre Avenir" !

Les Anglais ont dit OUI au Brexit. Suivons-les donc, et nous également disons OUI... au Frexit !

Adhérez à l'UPR !