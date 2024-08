Urgent ! Matignon embauche 1er Ministre : salaire motivant

Malgré le titre de l'article, même si c'est toujours bon à prendre, le salaire de 16 000 € du premier Ministre n'est certainement pas la motivation principale de l'ambitieuse Lucie Castets, directrice des finances et des achats à la ville de Paris. La haute fonctionnaire n'est pas sortie d'une pochette surprise, mais il est vrai qu'on ne l'attendait pas comme prétendante à Matignon. Après tout de même seize jours de tractations au sommet du NFP. La vérité oblige à dire qu'on ne se bousculait pas pour prendre la place de Gabriel Attal. Mélenchon n'était pas désiré par une partie de la gauche et peu lui importe, puisque de toute façon, le candidat à la prochaine présidentielle attend son heure pour réaliser son ambition ; devenir président ! Et si le chef d'État démissionnait ?

Une jeune femme de 37 ans, avec un curriculum vitae très riche, peut-elle faire peur à un président qui redouterait de cohabiter avec une première ministre qui serait plus brillante que lui. Non, l'idée ne tient pas, au contraire, l'ogre Macron pourrait se régaler de l'inexpérience de la débutante. Deuxième option, Jupiter pourrait craindre que le Nouveau Front Populaire réussisse son pari de changer d'orientation politique et de méthode malgré une Assemblée nationale hostile ? Supposition totalement irréaliste, l'épée de Damoclès de la motion de censure est déjà prête à frapper sa proie dans l'antre de l'Assemblée nationale.

De toute manière, rares, voire inexistants sont au NFP ceux qui pensent sincèrement que Lucie Castets ait une chance, même très mince, de devenir Première ministre. Et dans le fond, elle-même doit savoir qu'elle n'est qu'une actrice d'une tragi-comédie sous la direction d'un metteur en scène déjà auteur de tirades à succès, comme la très célèbre réplique "la République c'est moi" ou encore, "je demande aux Français de m’élire premier ministre". De toute façon, si Lucie Castets obtenait la place de nouvelle première Ministre, elle irait très vite au casse-pipe. Tout ce petit monde politique hypocrite le sait, elle la première, Lucie Castets est bien trop intelligente pour ne pas le comprendre. Elle accepte le rôle qui pourrait plus tard lui servir de rampe de lancement pour faire une carrière politique. Bien sûr, en cas de refus du président de la République de désigner la candidate du nouveau Front Populaire, la gauche ne se priverait pas, et aurait-elle tort, de crier au déni de démocratie. Pour ensuite hurler à la destitution et pousser à la rébellion dans la rue ? Le moment viendra peut-être où le président de la République aux abois n'aura comme ultime solution que la démission !

Mais alors, si ce n'est pas Lucie Castets, qui d'autres ? Emmanuel Macron a bien lancé aux médias quelques ballons d'essai avec les noms de Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, mais qui serait capable de lire le nom du sacrifié nommé 1er Ministre dans sa pensée complexe ? Simple hypothèse, il pourrait s'agir d'un autre haut fonctionnaire inconnu...

