USA, la guerre, toujours la guerre, rien que la guerre !

Jeudi dernier, la Maison Blanche a envoyé au Congrès américain une « notification de pouvoirs de guerre concernant les frappes. »

Le lendemain, Biden a fait savoir que : « Dans la nuit du 26 octobre 2023, les forces américaines d'occupation ont b des installations dans l'est de la Syrie » « Les frappes de précision ont visé des installations utilisées par le CGRI et les groupes affiliés au CGRI pour le commandement et le contrôle, le stockage de munitions et d'autres objectifs. »

Deux chasseurs F-16 de l'US Air Force et des drones Reaper ont largué jeudi dernier plus de 30 bombes sur ce que les responsables américains ont dit être une installation de stockage d'armes et de munitions près d'Abou Kamal, en Syrie.

« Aujourd’hui, sous la direction du président Biden, les forces militaires américaines ont mené des frappes d’autodéfense contre deux installations dans l’est de la Syrie utilisées par le Corps iranien des gardiens de la révolution (CGRI) et des groupes affiliés », a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dans une déclaration de jeudi soir.

L'est de la Syrie est à 10 000 kilomètres de Washington, loin, très loin des USA, et pourtant l'armée américaine procède à des frappes d'autodéfense et en aucun d'agression, les agressions « non provoquées » ne sont le fait que des sous-humains réfractaires à l'ordre mondial étasunien fondé sur des « règles » et selon ces règles, les Occidentaux sont seuls habilités à mener des frappes préventives d'autodéfense quand et où bon leur semble.

Lloyd Austin a précisé que : « L'Iran veut cacher sa main et nier son rôle dans ces attaques contre nos forces. Nous ne le laisserons pas faire. Si les attaques des mandataires de l'Iran contre les forces américaines se poursuivent, nous n'hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires pour protéger notre peuple. »

Le peuple américain ? C'est ainsi que Lloyd Austin appelle l'armée américaine d'occupation !

Mais que fait « le peuple américain » en Syrie ? Qui les invités ? De quel droit les exterminateurs des Amérindiens occupent-ils le nord de la Syrie ?

Et de quelles mesures nécessaires pour protéger son peuple, parle Lloyd Austin ? Les « frappes préventives d'autodéfense » ne sont donc qu'un avant-goût, la suite sera-t-elle un bombardement massif de Téhéran ?

Lloyd Austin a également déclaré que les « frappes préventives d'autodéfense » contre les forces pro iraniennes sont « séparées et distinctes du conflit en cours entre Israéliens et Hamas ».

Le lecteur se fera sa propre opinion, mais personne n'est dupe, les USA s'engagent totalement aux côtés d'Israël, prenant prétexte du 7 octobre pour mettre toute la région à feu et sang. Les USA ont entamé une opération militaire dans tout le Moyen-Orient.

« Les États-Unis ont envoyé un message ce soir », a déclaré Mick Mulroy, un ancien responsable de la défense, au New York Times. « Nous réagirons directement contre l’Iran, et en particulier contre le CGRI, s’il continue d’attaquer nos positions militaires et notre personnel en Irak et en Syrie. »

C'est beau comme un poème de Goebbels, les envahisseurs, les oppresseurs seraient donc la victime des colonisés, des opprimés tout comme en Palestine où les mêmes colonisateurs se déclarent victimes de la sauvagerie des colonisés.

« Nous ne dessinons pas de lignes rouges pour l’État hébreu », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche.

Les chefs politiques américains font savoir qu'ils soutiennent par avance tous les crimes de guerre israéliens.

L'ensemble des factions politiques américaines veulent se saisir la situation en Palestine pour lancer une offensive contre l'Iran.

Les États-Unis acheminent des troupes et des avions au Moyen-Orient. Ils ont envoyé leur plus gros porte-avions, le Gerald R. Ford, en Méditerranée, avec 75 avions de guerre et cinq navires de guerre de soutien. Le porte-avions Dwight D. Eisenhower et son groupe de combat doivent se joindre à l'armada déjà en place alors que 30 000 militaires américains sont déjà présents au Moyen-Orient.

Le journal américain The Economist a commenté la situation : « Il est assez facile ... d'envisager des scénarios dans lesquels l'offensive américaine va plus loin pour répondre aux attaques contre les alliés plutôt que contre les Américains. »

Si qui que soit est dupe des déclarations américaines prétendant que tout cela n'a rien à voir avec Israël, les Américains, eux, ne s'y trompent pas, il s'agit bien de mettre à feu et à sang le Moyen-Orient.

Le même journal poursuit : « Le fait que la Maison Blanche ait exigé un plan d'urgence pour évacuer jusqu'à 600 000 citoyens américains vivant en Israël et au Liban témoigne de l'inquiétude de Joe Biden quant à la rapidité avec laquelle la situation pourrait devenir incontrôlable… Il s'avère qu'il pourrait y avoir un autre chapitre dans les guerres éternelles. »

Si Biden envisage un tel plan d'évacuation massif des ressortissants étasuniens, c'est que les plans de guerre américains sont déjà bien avancés.

Pour compléter, je replace ci-dessous mon texte du 23 octobre :

Bombarder des civils réfugiés dans les hôpitaux de Gaza, ça, l’Occident sait faire !

Comme nous le savons tous, le camp du bien n'a jamais commis de crimes contre l'humanité, ces crimes sont exclusivement l'apanage des animaux humains habitant la jungle qu'est le reste du monde.

Le camp du bien n'a jamais exterminé des millions de natifs amérindiens permettant ainsi la création des USA, le camp du bien n'a jamais exterminé 100 millions d'Indous entre 1880 et 1920 en Inde, le camp du bien n'a jamais exterminé 2 millions de Philippins ni 3 millions d'Indonésiens, le camp du bien n'a jamais exterminé 500 000 enfants irakiens et la liste pourrait se poursuivre sur plusieurs pages.

Le camp du bien n'a jamais bombardé d'hôpitaux, cet acte barbare ne peut être que le fait des animaux russes, syriens, serbes ou palestiniens.

Et si vous êtes partisan de la vision occidentale du monde, vous avez raison de penser ainsi, à l'instar du vétéran SS et héros canadien applaudi par tout le parlement du Canada, Iaroslav Hunka qui, dans ses mémoires, a décrit les Russes comme des « bêtes avec des étoiles rouges sur le front ».

La nature animale des Non-Occidentaux est d'ailleurs une des pierres angulaires de la propagande nationaliste ukrainienne, provenant directement du cerveau fertile de Goebbels, propagande reprise par l'Occident, dévoilant ainsi la réalité de sa nature.

N'est-ce pas Josep Borrel qui a sous-entendu que les animaux vivent dans la jungle sauvage et que la véritable humanité habite dans un jardin.

Et c'est précisément la formulation qu'Ariel Sharon a employée pour justifier le massacre des "animaux" palestiniens.

Paradoxalement, Israël a fait sienne les théories racistes des nazis, notamment de Rosenberg (l'un des théoriciens du nazisme) qui pensait que tous les humains ne possèdent pas une « âme-race ». En particulier, les Juifs comme les Slaves étaient dépeints comme de simples animaux humains dont la vie n'a pas de dimension métaphysique et culturelle. L'image du « parasite juif » est l'expression ultime de cette naturalisation déshumanisante des Juifs par les nazis.

En s'appropriant l'expression « animaux humains » les dirigeants sionistes d'Israël appliquent les méthodes nazies de déshumanisation des Palestiniens, justifiant ainsi un génocide. Qui se plaindra de l'extermination de parasites ?

Alors qui peut s'étonner du bombardement sur l’hôpital Ahli Arab de Gaza ce mardi 17 octobre après avoir entendu le ministre israélien de la défense parler de la nécessité d’écraser les « animaux » ?

Ou après avoir entendu le président d’Israël justifier les bombardements massifs sur les civils palestiniens qui sont autant de crimes de guerre, en disant qu’il n’y avait pas de civils innocents à Gaza, qu’il n’y avait que des « civils coupables ».

Pourtant les alliés occidentaux d'Israel ont tenté de nier et de cacher les faits, à l'image de la France, où, pour regarder les vidéos insoutenables de tous ces enfants assassinés par un gouvernement « ami » il a fallu contourner la censure imposée par les « autorités » gouvernementales et ses sbires du système médiatique qui ont fait de la France le pire des caniches de Biden.

Ces enfants massacrés étaient certainement de dangereux futurs terroristes qu'il fallait éliminer préventivement. Gageons qu'un minable expert de LCI saura trouver les mots pour nous convaincre de cela. Comme 40% des habitants de Gaza ont moins de 14 ans, Israël soutenu par tout le camp du bien mène une guerre contre les enfants.

Le massacre de l'hôpital de Gaza réalisé par cet état raciste et suprémaciste décomplexé n'est que le début de l'éradication des jeunes Palestiniens.

Mais face à la colère qu'inspire la barbarie mise en œuvre contre les civils de Gaza, Les Israéliens et leurs alliés occidentaux tentent de se dédouaner de leurs crimes et accusent les Palestiniens d'être les auteurs de ce bombardement.

Pourtant l'Organisation mondiale de la santé avait alerté que cet hôpital était l'un des vingt hôpitaux que Tsahal avait ordonné d'évacuer en raison des attaques qu'elle envisageait d'infliger à cette partie de Gaza. Et moi qui croyais que seuls les animaux humains planifiaient des attaques contre les hôpitaux.

Israël a depuis imputé l'explosion à un échec de lancement de roquette par le Jihad islamique palestinien, et les « services de renseignement » israélien, relayé par les Occidentaux, prétendent avoir intercepté une conversation entre Palestiniens au sujet de cette roquette, confirmant la thèse que l'explosion est de la seule responsabilité palestinienne.

C'est du déjà-vu ( ou entendu) en 2014 dans le Donbass, les services occidentaux avaient intercepté des discussions entre Russes au sujet du missile qui a abattu le MH17 « prouvant » la responsabilité des Russes dans la destruction de l'avion civil.

C'est stupide un animal humain, c'est bien connu, il commet toujours la même erreur : il se vante au téléphone de ses turpitudes. Croyez-le si vous voulez, mais pour ma part, cette interception de conversation est une histoire cousue de fil blanc.

Mais cette tentative de la part d'Israël de se dédouaner de toute responsabilité dans ce massacre se heurtait à un problème insoluble : les roquettes artisanales utilisées par les Palestiniens, quelle que soit la faction palestinienne, ne sont pas assez puissantes pour tuer 500 personnes. Tout le monde sait que les Palestiniens utilisent des bombes et des roquettes artisanales de moins de 10 kg d'explosifs, juste suffisant pour détruire un cabanon de jardin, et là, 500 morts et des centaines de blessés d'un coup !

Si les Palestiniens étaient en mesure d'avoir une bombe ou un missile capable de détruire des centaines de vies d'un coup, pensez-vous qu'ils ne l'auraient pas utilisé contre les Israéliens depuis longtemps ?

Soyons sérieux, les roquettes palestiniennes ne peuvent pas causer ce genre de dégâts, mais les missiles et les bombes guidées israéliens brise-béton sont étudiés pour le faire.

Alors les Israéliens et les Occidentaux, relayés par tous les trolls infâmes, ont assassiné les morts une seconde fois, niant la réalité du nombre de morts, prétendant qu’il n'y a qu’une cinquantaine de morts pour tenter de faire avaler la version de la roquette palestinienne, puisque selon les spécialistes, une charge explosive de 7 kg, qui explose en vol (d’après la version des Israéliens) et dont les débris retombent sur l’hôpital , ne peut en aucun cas causer la mort de 500 personnes.

Mais les faits sont les faits, une explosion massive a fait des centaines de morts et des centaines de blessés.

« Ils » ont des preuves, disent-ils, que les Palestiniens sont responsables du tir sur l'hôpital, tout comme « ils » avaient des preuves que les Russes étaient responsables de la destruction du MH17.

C'est toujours et encore le même scénario ! Les animaux humains sont tellement stupides qu'ils se bombardent eux-mêmes, ils se détruisent eux-mêmes leurs propres hôpitaux dans lesquels ils se réfugient, ils se sabotent leurs propres barrages, leurs propres pipelines.

Eh bien non, cela n'est pas possible : une roquette artisanale ne peut pas tuer 50 personnes, mais une ou deux maximums, et encore à condition que les victimes soient proches de l'explosion, et concernant l'hôpital de Gaza, il s'agirait de la chute de débris !

Si les roquettes palestiniennes étaient un tant soit peu efficaces, c’est-à-dire capables de tuer une cinquantaine de personnes, et bien on le saurait ! En effet les Palestiniens en ont tiré des milliers sur Israël depuis des années et n'occasionnent que très peu de dégâts, très loin de la version : « 50 morts » et si on en croit la version israélienne, Israel devrait déplorer plus de 100 000 victimes puisqu'une roquette, c'est 50 morts, alors 2000 roquettes, c'est 100 000 morts du côté d'Israël, non ?

Alors les Occidentaux ont beau essayer de détourner l'attention, de déformer la réalité, il n'en reste pas moins qu'Israël a bombardé avec une énorme bombe un hôpital rempli d'enfants réfugiés, mais quelle importance, il ne s'agit que d'animaux humains.

Ce n'est pas un missile israélien, n'est-ce pas ?

https://twitter.com/MyLordBebo/status/1714726860402082092

http://cieldefrance.eklablog.com/hopital-gazaoui-pour-faire-un-maximum-de-victimes-une-bombe-guidee-peu-a214906141

Doit-on croire également que les bombes au phosphore israéliennes envoyées sur Gaza sont en réalité palestiniennes ?

Et les 4000 tonnes de bombes larguées en l'espace d'une semaine, sont-elles palestiniennes ?

Ce massacre est un épisode de plus dans la longue liste des atrocités commises par Israël, dont celui de Sabra et Chatila.

Nos belles démocraties qui ont tué des millions de personnes aux quatre coins dans l'impunité la plus totale sont toutes unies dans un même soutien « inconditionnel » totalement abject aux gouvernements fascistes israélien et ukrainien, qui tous deux combattent les « animaux humains » pour défendre les « valeurs occidentales ».

Ce soutien inconditionnel est un naufrage de plus du camp du bien aux yeux du reste du monde.

D'un côté ils exigent la soumission totale à l'ordre mondial basé sur leurs règles, règles que personne ne connaît à part ceux qui les brandissent, d'un autre côté, ils s'affranchissent de toute notion de droit international et de droit humanitaire en bombardant et affamant « sans jugement ni procès ni droit à la défense » en tant que terroriste, l'ensemble des civils Palestiniens y compris les jeunes et les enfants de moins de 14 ans qui représentent 40% de la population civile.