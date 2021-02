User de son droit de réponse : mode d’emploi

Ce droit providentiel permet à toute personne atteinte dans sa dignité, sa réputation ou diffamée par un média de s'exprimer sur ce même média pour rétablir sa vérité.

Il trouve son fondement dans une loi de 1801 pour la presse écrite ; compte tenu des avancées technologiques, il a été étendu en 1982 à la presse audio-visuelle et en 2004 au web.

Cependant ce droit reconnu par le Code pénal doit obéir à des règles de fond et de forme

*règles de fond : la demande doit être faite dans les 3 mois qui suivent la publication. Son contenu doit se conformer à la loi, aux bonnes moeurs et ne pas porter atteinte au journaliste ni à un tiers.

*règles de forme : la réponse doit se limiter de 50 lignes à 200 en fonction de la longueur de l'article. Le média concerné l'insère dans ses publications dans les 3 jours de sa réception ou le surlendemain de la parution d'un nouveau numéro pour les journaux non quotidiens ; dans les 8 jours pour la presse audio-visuelle et dans un délai maxi de 3 mois pour les médias du Web. Elle obéit à la règle du parallélisme des formes : même place, mêmes caractères que l'article qui l'a entraînée cela pour garantir une audience équivalente à celle du message initial.

Si le directeur de la publication ne s'exécute pas, il encourt une amende de 3750€. Il s'expose à des poursuites pour infraction et la victime peut demander réparation de son préjudice. Une 3ème possibilité s'offre au demandeur : le référé.

A l'heure où les mensonges de la presse sont légion,les fake-news abondent un peu partout dans l'espace médiatique, où les injures, les diffamations sont monnaie courante, ce droit de réponse se révèle être une arme non seulement pour faire éclater la vérité et dénoncer les manoeuvres de manipulation des médias mainstream mais pour les discréditer. Il est un levier pour affirmer sa liberté d'expression et un moyen imparable de contourner la censure qui devient un fléau. Donc à utiliser sans modération car il a tout bon ! et il est gratuit !

On remarque que ce droit est déclenché par une population très diversifiée (politiques, syndicats, personnalités connues, enseignes commerciales, associations et même les people...)

On peut citer par exemple :

*le droit de réponse actionné par le collectif Réinfo Covid pour réhabiliter le professeur d'université d'Aix-Marseille Vincent Pavan

*de Mac Donald's France suite à la dénonciation de ses pratiques managériales pourtant scandaleuses

*de Mélenchon accusé par l'artiste de street art Combo d'utiliser une de ses oeuvres. Ce dernier a été débouté.

*du professeur de médecine Jean-François Toussaint accusé par Libération dans un article titré Hold Up du nom du fameux documentaire dit complotiste, le traitant de médecin covido-sceptique alors qu'il n'a même pas participé à ce documentaire.

Il faut dire que depuis le début de la crise sanitaire et de la censure qui va avec, ce droit devient vital face aux attaques intolérables de tous ces médias "caniveaux".

Mais d'autres préfèrent recourir à la voie judiciaire comme par exemple le professeur Raoult qui dézingue ses confrères corrompus pour notamment harcèlement et diffamation.

*tout d'abord à l'encontre d'un confrère nantais pour des appels téléphoniques malveillants et des menaces. Ce dernier a préféré par prudence accepter la proposition d'une amende de 300€ : symbolique mais le tort a été reconnu

*à l'encontre d'un autre confrère grenoblois qui l'accusait de proférer des fadaises et de bidonner ses études sur l'HCQ

*à l'encontre de l'infectiologue Karine Lacombe star des plateaux TV acoquinée avec les Big Pharma et plus particulièrement aves Giléad pour avoir menti en prétendant qu'il y avait des actions judiciaires en cours contre lui suite à son audition devant la commission parlementaire. Une 2ème plainte toujours contre elle qui l'a accusé de donner un faux espoir de guérison avec son traitement ; un rassuriste ce Raoult comme diraient les bien pensants.

*à l'encontre de l'ordre départemental des médecins des Bouches-du-Rhône pour non confraternité. A ce sujet le patron des maladies infectieuses du CHU de Montpellier qui n'est pourtant pas un pro Raoult a avoué "ce n'est pas à la gloire de la médecine française"

*puis à l'encontre de l'ordre national des médecins pour harcèlement après l'envoi d'une cinquantaine de tweets le qualifiant entre autre de charlatan. Cette plainte faisait écho à celle de ce même ordre contre lui et 5 autres médecins dont le professeur Perronne pour je cite" propos tenus dans les médias dans le cadre de l'épidémie covid 19". Ce motif imprécis et frileux témoigne plus d'une vengeance et d'un acharnement personnel. Le juge appréciera

*ensuite contre le directeur de l'AP-HP Martin Hirsch qui l'accuse comme Karine Lacombe de faux témoignages lors de son audition devant l'Assemblée Nationale, pour dénonciations calomnieuses.

Le professeur Perronne sur la même ligne que Raoult subit le même sort.

Compte tenu du nombre impressionnant de plaintes déposées pour la plupart par son avocat maître Di Vizio, Raoult doit avoir la certitude d'obtenir gain de cause car la convention d'honoraires doit être salée même si cet avocat hableur se fait de la pub. C'est un avocat spécialisé dans le domaine de la santé qui n'a pas la langue dans sa poche (vous me direz que pour un avocat, il vaut mieux !) mais lui il excelle dans son rôle qu'il joue à la perfection. Ses interventions cash dans CNews et YouTube ont marqué les esprits quand il a déclaré de sa petite voix fluette "nous sommes gouvernés par des branquignols" et "c'est le procès de l'excellence contre la médiocrité". Outre ce client hyper médiatisé, de nombreux médecins et des anonymes ont fait appel à lui pour dénoncer la gestion calamiteuse de la crise sanitaire.

Alors au final, quelle option choisir lorsque l'on est diffamé, bafoué, harcelé : le droit de réponse ou la procédure judiciaire ? Le droit de réponse a le mérite d'apporter une solution immédiate et de démontrer à tous les lecteurs et auditeurs le manque de professionnalisme et d'éthique des journalistes perroquets en cage et surtout de déjouer par ce biais la censure. C'est dans ce sens qu'il est une arme redoutable. La voie judiciaire plus lente, plus discrète aura beaucoup moins de répercussions et d'impact sur les lecteurs et auditeurs en ce sens qu'ils reçoivent une avalanche d'informations quotidiennes qu'ils finissent par oublier.

On pourrait conclure que le droit de réponse correspond à une volonté d'exprimer sa vérité alors que l'action judiciaire répond davantage à une volonté de sanctionner et faire valoir son préjudice. Mais rien n'empêche de les combiner.