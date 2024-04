V. Bolloré, C-News, Europe 1 and Co : plus qu’un environnement médiatique… une thérapie

Les années passent ; confusions, doutes… nos convictions s’étiolent ; nombreux sont ceux qui peuvent être enclins à se poser la question suivante : qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd’hui « être de gauche » ?

A ces derniers, nous leur recommanderons ce qui suit :

Passez donc une semaine en compagnie de l'empire médiatique de V. Bolloré (en particulier C-NEWS et Europe 1), de ses salariés et de ses intervenants…

Au premier jour… de bon matin vous commencerez avec une dénommée Ferrari (rien à voir avec le constructeur automobile ; elle est bien moins performante) ; au deuxième jour… un Pascal Praud (qui n’a de « pro » que le nom ; une montagne de certitudes qui n’a qu’une origine : son ignorance crasse) ; au troisième jour.. ( oui, à chaque jour suffit son animateur C-News et l’indignation) enchaînez avec un certain Morandini (condamné à deux reprises pour détournement de mineur et harcèlement sexuel) ; au quatrième jour, poursuivez avec une dénommée Mabrouk ( qui, pour vous faire oublier qu’elle est tunisienne, ne manque jamais de placer le Musulman, l’Arabe au centre de tous les problèmes de la société française - certes, on doit lui reconnaître le fait qu’elle a bien compris comment ça fonctionne en France pour les Maghrébins qui souhaitent faire leur « trou ») ; puis au cinquième et dernier jour (allez ! allez ! courage !)… finissez avec un Bock-Côté (canadien francophone ; la rumeur le dit « persona non grata » au Québec)…

Si l’on n’en a pas fini, rassurez-vous… charitables, on vous autorisera à ignorer une Kelly et ce afin de ne pas désespérer de tout… définitivement… ainsi qu’un pauvre hère nommé Benkimoun ; un ancien de Canal+ porte-micro des « conviés » à la montée des marches au festival de Cannes ; aujourd’hui reconverti en porte-parole de l’armée israélienne…

Précision importante : s’il s’agit des animateurs (notez qu’il n’y a pas de journalistes sur C-News), sachez qu’il est aussi question de la fine équipe qui les entoure car il faut le savoir, le salarié C-News ne se déplace jamais seul ; il chasse l’actualité en meute : E. Lévy, G.W. Goldnadel (que l’on ne présente plus et ce afin de ne pas tenir des propos qui tomberaient sous le coup - et le joug - de la loi) ; deux Philippe : un Bilgert et un Guilbert (l’un retraité de la justice ; l’autre sans emploi réel ni compétence : parasite donc) ; un Darty-golles (au physique de vendeur d’électro-ménager) ; un G. Fenech, ancien député et procureur (excusez du peu !) aux abois mais qui n’en a pas honte ; Julien Dray, un naufragé de la politique réfugié à l’extrême et à l’Ultra-droite ; un Eric Naulleau qui ne sait plus où cachetonner ; et puis enfin… Nathan Nevers (aussi insipide que la ville du même nom), à peine pubère, et dont on ne peut que déplorer le fait qu’il ait pu faire, si tôt, si jeune, le choix de tenter de « raisonner » avec C-News (mais alors… que ne ferait-on pas pour échapper au travail)…

Nous en sommes donc au sixième jour : samedi ; repos.

Au terme de ce périple digne de tous les calvaires (le Christ n’a plus qu’à bien se tenir !)… l’on pourra garantir à tous ceux dont les convictions de gauche aujourd’hui chancelantes ne cessent de les interroger, ce qui suit : tous leurs doutes seront dissipés ; de plus, tous reconnaîtront alors cette nécessité absolue : « être de gauche »… rester à gauche, bien à gauche… et ne rien céder à C-NEWS et plus globalement au groupe médiatique d’un V. Bolloré dont le projet n’a rien à voir avec une Information digne de ce nom.

En cela, Bolloré c’est magique ! D’un électeur de gauche timoré, enclin à tous les doutes (comme on a pu l’évoquer en ouverture)… les média de son groupe vous propulsent en moins de temps qu’il faut pour le dire… à gauche toute ! Le cœur vaillant ! Le poing levé ! Rageur… et… bien portant car… sûr de son fait et de sa cause.