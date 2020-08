Vaccin contre le Covid-19 : en cas d’effets secondaires, les laboratoires ne seront pas responsables

Article très agoravoxien.

La peur des poursuites a des effets intéressants. En 1986 le premier constructeur mondial d’avions de tourisme, l’Américain Cessna, a cessé pour une dizaine d’années de s’occuper d’un marché qui avait mené à doubler le prix des avions neufs à cause des primes d’assurance constructeur. Ses gros avions d’affaires et ses commandes de l’armée lui suffisaient pour vivre. Ensuite, ses avocats ont trouvé des solutions et il a repris ses activités légères.

Un autre constructeur Ricain a imaginé de seulement louer ses avions sept ans au terme desquels il les récupérait pour les mettre au pilon (le même délai que le couvercle de l’EPR !). Un avion de tourisme normalement entretenu dure cinquante ou quatre-vingts ans.

Quand on veut une certitude de sécurité absolue, eh ben on reste dans sa mouise comme un crétin, personne ne voulant plus vous servir. Si on est obsédé par le zéro défaut et l’exigence de ne jamais avoir de rhume, on refuse aussi d’éteindre un incendie avec de l’eau non traitée ou de lancer une bouée non homologuée à qui se noie.