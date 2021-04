Vaccination des enfants - Essais cliniques et « acte altruiste »

"Parce qu'on rêve tous de se retrouver". Ce Clip gouvernemental de 50 secondes a pour objectif revendiqué d'encourager la population à la vaccination. Dans cette vidéo les téléspectateurs envieux assistent aux touchantes retrouvailles d'une grand-mère avec ses petits-enfants, comme dans le monde d'avant Covid. Un rêve d'une vieille dame qui déborde d'émotions positives, mis en scène avec talent et pédagogie par des communicants publicitaires. Une image idyllique qui envoie aussi un autre message ; celui de la vaccination des enfants.

Clap de fin ! L'illusion dégoulinante de tendresse est terminée, vite le temps c'est de l'argent et les labos n'ont pas une minute à perdre, des essais cliniques sont déjà en cours.

Certes, 11 vaccins sont déjà obligatoires chez l'enfant, pour autant faire des essais sur des jeunots avec des vaccins qui sont parfois refusés par une partie de la population adulte, n'est pas franchement rassurant. Alors, comment expliquer que des parents acceptent de prendre le risque de faire passer des essais cliniques à leurs enfants en les exposants à de possibles effets indésirables graves, serait-ce pour de l'argent ?

"L’indemnisation des participants en compensation des contraintes subies (prise du traitement, visites médicales, examens de suivi, hospitalisations...) est prévue par la loi : ses modalités et son montant sont contrôlés par les comités de protection des personnes (CPP)".

"Cette indemnisation n’est pas systématique et elle est interdite pour les personnes vulnérables (comme les enfants), pour des questions éthiques. En aucun cas la participation à des essais cliniques n’a vocation à devenir un "mode de rémunération". (Inserm)

Quel soulagement ! Non, il n'est nullement question de l'appât du gain, mais peut-être la réalisation d'un "acte altruiste" comme motivation des parents de ces enfants qui servent de "cobayes" à des entreprises pharmaceutiques. Des volontaires qui devront donner leur consentement "libre et éclairé". Les organisateurs pourront aussi demander l'acceptation de l'enfant "s’il est en âge de la donner". Les essais pourront s'arrêter sur simple demande des parents ou de leur chérubin. Mais, même si ces essais sont très encadrés, l'idée que de jeunes enfants puissent servir de "cobayes" peut évidemment choquer beaucoup de monde. Cependant, personne ne peut ignorer que tous les médicaments ont des effets indésirables, certaines substances médicamenteuses peuvent laisser des séquelles, voire dans de rares cas entraîner la mort. Comme exemple cet "accident grave survenu dans le cadre d’un essai clinique à Rennes, accident sans précédent dans notre pays et qui a entraîné le décès d’un homme et l’hospitalisation de cinq autres volontaires". Vous ajoutez plusieurs scandales pharmaceutiques et vous tenez la recette de la méfiance généralisée envers l'industrie de la santé.

Pourtant, il faut bien soigner les enfants, comment faire autrement que tester des médicaments spécifiques pour le jeune âge sur eux, car « les enfants ne sont pas des adultes en miniature, leurs métabolismes sont différents » (pédiatre).

"En France Si tout s'est bien passé chez l'animal, les essais cliniques chez l'homme peuvent démarrer. Ils se déroulent en trois phases. La phase 1 permet d'évaluer la tolérance du produit et son activité pharmacologique au sein de l'organisme. La phase 2 a pour but de mesurer l'efficacité du produit et sa dose optimale. Enfin, la phase 3 étudie elle aussi l'efficacité et la sécurité du produit mais en le comparant à un traitement de référence ou un placebo. (lire la suite ici)

Petit tour d'horizon sur l'avancée des essais thérapeutiques des firmes pharmaceutiques

Pfizer : A recruté en janvier 2 259 jeunes de 12 à 15 ans pour un essai de phase 2-3.

Moderna : Recrutement de 3 000 Américains de 12 à 17 ans, sur lesquels seront testés deux doses de son vaccin.

AstraZeneca et l’Université d’Oxford : Un essai est prévu sur "300 jeunes Britanniques de 6 à 17 ans : 240 d’entre eux recevront le vaccin contre la COVID, et les autres, un vaccin contre le méningocoque dont l’efficacité est connue, qui servira de comparatif".

Janssen : N’a encore rien annoncé sur sa stratégie future.

Sinovac (Chine) : Son vaccin est testé sur des enfants de 3 ans et plus.

Sputnik V : Le vaccin russe sera à l'essai à partir de juin, sur les 14-17 ans.

En Israël, 600 enfants de 12 à 16 ans ont déjà reçu des doses du vaccin Pfizer, sans aucun effet secondaire majeur constaté.

Concernant la vaccination des enfants, elle est bien sûre discutable et discutée, car ils sont nettement moins touchés par la Covid. Certes, les plus jeunes peuvent contaminer les adultes qui ne sont pas vaccinés. Mais un vaccin pour les enfants ne sera pas disponible avant 2022. D'ici là, où en serons-nous avec les nouveaux variants ? Des experts estiment déjà que pour vaincre l'épidémie il faudrait atteindre un taux de vaccination entre 80 et 90 %, sans oublier qu'il reste encore des inconnus sur l'efficacité des vaccins. Ce virus et ses variants nous réservent certainement encore de mauvaises surprises.

À moins d'un médicament nouveau, la Covid s'invitera en 2022 pour l'élection présidentielle. Cela pourrait-il changer la donne ? Comme le virus, le vote des citoyens peut réserver des surprises.