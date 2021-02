Vaccination express de Nicolas Sarkozy, le monde du show business s’expose et marque sa « différence »

Nicolas Sarkozy 66 ans déjà vacciné ! Fichtre ! De quoi vous mêlez-vous, manants ?

Ce midi j’écoutais Pascal Praud sur RTL. Non, je ne vais pas parler du personnage, cela ne m’intéresse pas du tout, ni son approche de la vie ni ses réflexions ni son humour (si, si, il a en a, je vous assure !!! C’est lui qui le dit !!!).

Les journalistes qui filtrent les appels ont donné la parole à un auditeur qui trouvait tout à fait normal que les hommes politiques ne soient pas traités comme tout le monde !

Le Moyen-Age, quoi ! Avec les manants d’un côté et les hommes d’Eglise et les seigneurs de l’autre.

Le constat est triste à mourir (pas du covid, si possible !). Qu’un jeune considère en 2021 que le passe-droit pour la catégorie des personnes les plus favorisées, individualistes et corrompues, cela dépasse l’entendement, dans le pays qui a vu naitre et grandir Voltaire, Hugo, etc.

Cela m’a aussi fait penser à quelque chose qui m’est arrivé personnellement. Il y a quelques années, jeune étudiant, je faisais la plonge dans un restaurant pour payer mes études. Au-dessus hiérarchiquement, en plus du patron, il y avait quelques employés, dont Georges (prénom réel). Un soir, vers la fin du service, le patron qui savait que j’étais étudiant, a lancé la discussion sur l’histoire et la politique, en me questionnant directement sur les rapports sociaux. J’ai répondu, relevant les inégalités qui existent dans le monde, l’exploitation des plus faibles, etc. Georges était atterré et je n’arrivais pas à comprendre pourquoi. Les échanges se poursuivaient normalement, sans heurts ou cris. Soudain, Georges, devenu tout rouge, viens vers moi et me dit menaçant : « De quel droit tu parles politique, toi ? Tu n’as pas le droit. Seuls les gens qui sont d’origine noble ou riches ont le droit de parler politique et de faire de la politique. » J’étais réellement scotché ! J’ai compris qu’il n’y avait pas moyen de discuter ou d’échanger. J’ai juste dit que c’était triste de penser cela et que je ne voulais pas poursuivre cette discussion…

A moins que Nicolas Sarkozy soit vraiment malade (auquel cas, il faut se demander s’il était malade pendant son mandat aussi), je ne vois pas pourquoi il a eu ce passe-droit. Peut-être pour continuer à faire du fric, comme il disait à la fin de son mandat de chef d’État, par ses dizaines de postes offerts par ses amis industriels et chefs d’entreprise et par ses conférences ?

Alors que des millions de Français prioritaires attendent encore de recevoir la précieuse piqûre, certaines personnes et pas seulement Sarkozy, auraient trouvé le moyen de contourner les règles de la campagne de vaccination.

En effet, selon la presse française, l’ancien président, devenu simple citoyen et par conséquent ayant les mêmes droits, en principe, que nous autres, qui a eu 66 ans le 28 janvier dernier, a bénéficié d’une injection à l’hôpital militaire de Percy à Clamart (Hauts-de-Seine).

Pour rappel, les moins de 75 ans ne sont pas concernés par la vaccination, à l'exception des personnes atteintes de pathologies à risques et des soignants âgés d’au moins 50 ans.

Nicolas Sarkozy ne serait pas la seule personnalité publique à avoir eu recours au passe-droit pour se faire vacciner. A ce propos, Michel Cymès, dans une interview à Purepeople[1] parle des « grandes stars » qui lui ont demandé de l’aide pour se faire vacciner : « Comme je suis un peu dans le milieu de la télé, j’ai été appelé par des gens très très célèbres, qui ne sont pas dans les plus de 75 ans ou les plus de 50 ans soignants, qui m’ont dit : ‘Tu ne pourrais pas essayer de m’avoir…’ » (…) « Bien sûr, je dis non, mais surtout, je ne pourrais même pas. C’est impossible », précisait-il

Mais, comme tout le monde le sait, impossible ne fait pas partie des notions que Nicolas Sarkozy comprend ! C’est d’ailleurs lui, en tant que président et entouré des dizaines de gardes du corps et autres CRS et policiers, qui défiait, poings serrés, quiconque le provoquait...

Enfin, en parlant du monde du show business, il ne faut pas oublier l'exposition des pectoraux d'Olivier Véran ; ce serrait lui faire offense !

Et comme disait Orwell dans La ferme des animaux : « Tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux plus égaux que d’autres ».