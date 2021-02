Vaccins covid-19

Les vaccins nous sont présentés comme étant l'unique solution, il est légitime de nous en inquiéter.

Les grands médias, les gouvernants, les scientifiques et la majorité de nos concitoyens semblent considérer les vaccins comme étant la solution face à la Covid-19 pour retrouver "la vie d'avant".

Les citoyens français, mis à mal par deux confinements et un couvre feu, peuvent se sentir soulagés qu'on leur offre une perspective de solution. D'autres s'inquiètent de ce discours dominant hégémonique en faveur de la vaccination, dont la seule question ouverte est celle de son obligation (passeport vaccinal). Souvenons-nous que nous sommes passés en 2018 de trois vaccins obligatoires à onze d'un seul coup. Les médecins ne peuvent pas administrer un traitement sans le consentement du patient, mais le gouvernement peut le faire dans le cadre d'une politique de santé publique. Il y aurait donc eu 8 maladies nécessitant de légiférer de façon urgente pour la sécurité de tous ? Concernant le vaccin contre la Covid-19, le pouvoir exécutif avance prudemment car il sait que les français sont globalement réticents. Comment expliquer cette réticence ?

La méfiance est un mal endémique des organisations pyramidales telles que nous les avons développées (places du haut sur-valorisées et assorties de privilèges – places du bas dévalorisées et défavorisées). La France est pyramidale, seuls les gouvernants étant au sommet de l’État ont une vision globale et savent vers quoi ils dirigent le pays. Quant aux français, ils constatent que leurs conditions de vie se dégradent et deviennent de plus en plus méfiants. La méfiance est d'ailleurs réciproque, ce qui explique en partie que les personnes étant en haut veulent contrôler la base. Le gouvernement dispose pour cela de la force de police, la force législative et l'influence du discours dominant.

Le discours dominant est un ciment social (sentiment d'appartenance) tout autant qu'une norme sociale (uniformisation). La norme conduit la population à s'auto-censurer, toute personne s'en écartant est confrontée au jugement réprobateur de ses proches.

Pour le discours dominant, il est entendu que le vaccin est une bonne chose (tout comme l'était le confinement). Pourtant certains citoyens interrogent ce discours dominant, le contestent parfois publiquement. Ils sont le plus souvent ignorés des grands-médias ou invités dans le cadre d'une controverse orchestrée comme une guerre d'egos pour faire de l'audience. La plupart du temps les invités des plateaux TV ont un discours convergeant dans ses grandes lignes avec le discours dominant. Les citoyens n'en sont pas dupes, ils s'informent aussi auprès des médias indépendants qui transemettent des contre-discours argumentés. Ces derniers se difusent de proche en proche parce qu'ils font sens, si bien que l'hégémonie du discours dominant commence à être menacée. C'est pourquoi les défenseurs du discours dominant attaquent violemment les contre-discours en dénigrant leurs contenus, les qualifiant de "fake news", "non fondés scientifiquement", "mensongers" tout en accusant leurs auteurs d'être des irresponsables, complotistes, etc.

Comment le simple citoyen peut-il s'y retrouver face à des discours qui s'attaquent mutuellement ? Il ne s'agit pas de croire à l'un ou l'autre mais de pouvoir se construire une conviction sur la base d'explications cohérentes, d'arguments et de preuves. Autour d'une table du dialogue (Cf. illustration) les éventuelles fake news seraient rapidement démasquées et le discours dominant serait contraint de répondre à des experts ce qui déjouerait ses éventuelles manipulations. Il ne pourrait plus éviter le débat en disqualifiant de façon péremptoire les contre-discours, ni se parer de l'habit de la vérité en martelant sa vérité avec la complicité des grands médias. Pour que les citoyens puissent véritablement s'emparer des questions débattues il faudrait intégrer à la table du dialogue une personne ayant fonction de "candide". C'est à dire une personne qui ferait clarifier et vulgariser les informations afin qu'elles soient compréhensibles. Demandons ce type de débat au sujet des vaccins-Covid-19.

Plusieurs questions attendent des réponses :

- Comment s'assurer de l'efficacité et de la non-dangerosité d'un vaccin en s'affranchissant du temps pour en observer les effets à long terme ?



- Comment supprimer l'énorme conflit d'intérêts entre les gains attendus par les laboratoires produisant les vaccins et notre santé ?



- Connait-on suffisamment le virus, notamment ses mutations pour s'assurer que le vaccin sera adapté ?



- Est-ce qu'une action au long terme pour une meilleure santé de la population (moins de pollution, de stress et meilleure hygiène de vie) permettrait aux personnes d'être en capacité de lutter spontanément contre un virus ?



- Etc.

La liste n'est pas exhaustive, nous ne prétendons pas avoir fait le tour de cette question. Nous voulons simplement qu'un débat "libre et non faussé"1 soit organisé publiquement.

1 Débat "libre et non faussé" : clin d’œil au père du capitalisme, Adam Smith, qui prônait une concurrence libre et non faussée permettant à chacun de rivaliser pour produire les meilleurs services au meilleur prix pour le bien-être de tous. Il avait juste oublié la puissance nocive de l'ego.