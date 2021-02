Vaccins : Le grand coup de gueule coup de cœur de Julien Dray : Les vaccins doivent devenir un bien public !

Préambule :

Complément à ma réponse du 06/02 à 10 h 22 à mon article du:03/02.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-vieux-flic-en-retraite-s-230695

Vaccin : Bien mondial de l'humanité ?

Ma sensibilité politique s'oriente plutôt en direction du « Gaulliste de gauche », c'est-à-dire « une main de fer dans un gants de velours »

Il y a parfois des hommes politiques pour lesquels, pour diverses raisons, je n'éprouve aucune sympathie, et jusqu'à maintenant Julien Dray faisait partie de ces politiques qui m’intéressaient peu.

Pourtant une vieille sagesse dit qu'un homme avec qui vous n'avez pas d'atomes crochus, peut un jour, et ce à vôtre grande surprise vous surprendre favorablement, et c'est ce qui s'est passé le 05/02/21 sur Cnews, dans l'émission animé par " Ça se dispute "

Ce vendredi 05/02/21, sur Cnews, vers les 18 heures, il y avait l'émission : Ça se dispute animé par Patrice Boisfer. Cette émission est hebdomadaire avec une discussion entre deux journalistes qui analysent l'actualité politique de la semaine et se disputent autour des thématiques actuelles les plus médiatiques. Ce jour là, les invités étaient : Eugénie Bastié et Julien Dray .

Julien Dray : « Il faut que ces vaccins deviennent des biens publics » il faut un G 20 sur les vaccins, Macron a rendez-vous avec l'histoire !



C'est au cours de cette émission que Julien Dray m'a surpris agréablement, car il a lancé cet émouvant et fort « coup de gueule coup de cœur » .« Il faut que ces vaccins deviennent des biens publics »

Notons que dans cette émission, le premier à prendre la parole à été Mathieu Laine ( présenté par un bandeau sur l'écran ) comme étant un entrepreneur intellectuel. D'entrée ce dernier déclare : « Je crains que nous avons été gagnés par « l'épidémie de la peur » … et vers la fin de sa courte intervention ( 2 mn ) il déclare qu'il espère que dans ce pays qu'il y a suffisamment de gens pour soutenir une offre politique, j'espère à la présidentielle qui puisse tenter de porter une espèce de vaccin, pour soigner ce mal que nous ne traitons jamais qui est l'infantilisation ». ses ouvrages sur ce sujet : Sources.

L'appel de Julien Dray : « Il faut que ces vaccins deviennent des biens publics »

Dans la vidéo de l'émission, ( 58 mn ) Julien Dray ( qui pour info, à été victime de la covid 19 : Source ), prend la parole à 4 mn., et moins d'une minute plus tard, il lance son appel qui je pense va être l'étincelle qui va déclencher un moment qui sera certainement historique avec cette phrase qui restera j'en suis certain gravée dans les mémoires de l'histoire « Il faut que ces vaccins deviennent des biens publics,... ça doit devenir un bien public » : Source. ( le court extrait de son appel 1 mn06. : Source.)

La partie la plus intéressante se situe entre 4 mn et 7mn 44, vous remarquerez que Julien Dray évoque la tenue d'un G.20 pour cette idée, et qu'également à 5 mn 35 il lance son message à destination du président de la république en déclarant : Monsieur Macron, souvent il dit, « j'aimerais bien avoir un rendez vous avec l'histoire, le rendez-vous avec l'histoire, il est en ce moment, il faut convoquer un G20 et dire : « désormais tous les laboratoire donnent les formules, on l'a déjà fait une fois en 2009 avec l'azt pour sauver des vies avec le sida. »

A 21 mn, Julien Dray présente un petit appareil tout simple ( qui coûte une quarantaine d'euros ) mais qui a son importance dans la surveillance des premiers symptômes de la maladie, en effet ce dernier permet de mesurer son taux d'oxygène dans le sang l'oxymètre, ( sur mon blog, dans mon article du : 19/12/20, ce petit appareil évoqué ) Covid 19 : Non en portant un masque vous ne risquez pas de faire une hypoxie cérébrale.

Julian Dray conseille aussi de porter des masques ffp2 qui ont une efficacité de 94% : Source.( perso, c'est le modèle que je porte, et il y a une semaine en visite chez mon généraliste, je portais un masque ffp2, le toubib m'a mesuré mon taux d'oxygène, résultat:98%.,ce qui est un taux normal :Source.



Si tous les gars du monde voulaient se donner la main !

A un moment Julien Dray évoque un vieux film : « Si tous les gars du monde voulaient se donner la main », donc pour résumer et au vue de cette pandémie je pense que son appel est sans appel !

Conclusion !

Je ne vais pas m'étendre longuement, je jette par dessus bord tous « les oiseaux de mauvais augures ».

Nous avons rendez-vous avec l'histoire, je crois encore à la sagesse et à l'humanisme des hommes,. ( et comme dit un vieil adage « l'histoire jugera » !) Concernant la sagesse des hommes, j'ai fais cette citation : Source.( voir plus bas mes liens en annexes )

Liens en annexe !

Si tous les gars du monde, est un poème de Paul Fort ( élu prince de poètes en 1912 ) :Source. !

Le film:Si tous les gars du monde :Source ( wikipédia ) .. et la possibilité de revoir ou de voir ce vieux film : Sources.

La vidéo de la chanson : Si tous les gars du monde chanté par les compagnons de la chanson : Source.

Mes 45 citations sur le site du Parisien : Citations célèbres :Source. ( en cliquant sur la citation sur fond orange, parfois le site affiche ma citation sur une belle image, )

https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/inti

Gilbert Spagnolo dit P@py