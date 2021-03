Vaccins : Pendant les soldes les travaux continuent

34 millions de doses fabriquées sur le sol d’Europe vendues à 31 pays hors espace. Les usines tournent à plein pot mais pas pour les habitants du continent, supposé être au monde le plus développé…En matière d’inefficacité, de magouilles et autres calembredaines. C’est le New York Times [1] qui a alerté sur les agissements de la commission européenne ; Les médias « autorisés » sont restés coi comme il se doit.

Pour les 447 millions citoyens du Vieux Continent, seulement 43 millions de doses ont pour l'instant été inoculées par les Etats membres. Les entreprises pharmaceutiques basées en Europe, et qui produisent les vaccins, ont signé des contrats avec différents Etats non-membres de l'Union et se sont engagées sur un calendrier de livraisons. Il faut croire que ces contrats sont en acier comparés à ceux signés par le conseil, car, non content d’avoir des problèmes de livraison, nous découvrons que les 27 sont servis en second ou pourquoi pas en troisième main… Et dire que la France a donné les clefs de sa souveraineté et de son indépendance à cette bande de bras cassés, non élus.[2] Ca m’en cuit la rate au court-bouillon.

Le credo des cranes d’œufs de Bruxelles est : une question de philosophie politique. « L'UE reste attachée au multilatéralisme », explique à FranceInfo Ricardo Borges de Castro, « Bloquer des exportations, ce n'est pas dans la tradition de l'Europe, qui est attachée au libre-échange. Sans compter les engagements pris dans le cadre de COVAX. » Alors qu’en même temps Donald Trump avait interdit l’exportation des vaccins Made in U.S.A vers l’Europe…Il ya a aussi Le fameux miracle vaccinal anglais ! C’est nous, ceux de « l’union » qui ont envoyé 9,1 millions de doses outre-manche, soit plus d'un tiers du total des doses administrées jusqu'à présent aux Britanniques. Mais il y a surtout une raison bien plus pragmatique. « Si Bruxelles interdisait toutes les exportations, cela aurait une incidence sur la chaîne de production, car la plupart des ingrédients indispensables à la fabrication des vaccins se trouvent à l'extérieur du bloc. »[3] Ce qui veut dire qu’un continent entier de près d’un demi milliard d’habitants n’est plus capable de produire ses propres médicaments et vaccins, car dépendant d’autres puissances qui peuvent lorsqu’elles le souhaitent fermer le robinet… Pas étonnant donc, que la commission européenne qui ne représente qu'elle même ait si mal négociée les livraisons aux états membres : l’Europe, devenue une coquille vide, incapable autour d’une table de négociation d’imposer ses vues car, impuissante face aux multinationales, aux lobbies et aux groupes d’influence de toutes sortes. Au jeu de la bataille navale, ce rafiot qui prend l’eau serait « touché-coulé-Titanicsé ». A signaler que l’Italie est le seul pays à avoir bloqué une livraison de vaccins en partance pour l’Australie, et qu’un pays, la Hongrie s’approvisionne chez les russes ce qui crée un appel vers d’autres pays, telle la Grèce, la Slovaquie.[4]

Quant aux contrats…

Là c’est, secret total. Bruxelles, 12 janvier 2021. Quelques eurodéputés ont rendez-vous dans les locaux de la direction générale de la santé. C’est un grand jour pour eux et ils ne cachent pas leur satisfaction. Ils réclamaient depuis septembre 2020 l’accès aux contrats passés au nom des 27 États-membres, entre la Commission et l’industrie pharmaceutique. L’Union a en effet déboursé près de trois milliards d’euros, mais jusqu’à ce jour, rien n’a encore filtré sur la répartition de ces sommes entre les laboratoires, ni sur les prix fixés pour chaque dose de vaccin. Les parlementaires sont autorisés à consulter les documents à tour de rôle, dans une salle de lecture. Ils ont interdiction de prendre des photos, et on leur demande de laisser leur téléphone à l’entrée. Ils n’auront que 45 minutes, montre en main, pour examiner un contrat de 67 pages. Un document dont de nombreux passages ont par ailleurs été caviardés, expurgés. Les parlementaires resteront sur leur faim. Ils n’auront rien appris du prix des vaccins, ni des clauses de responsabilités juridiques ou des lieux de production. C’est donc bien big pharma qui dicte ses volontés et sans aucune discussion possible. Cette manière d’imposer rappelle d’ailleurs les procédures pour entrevoir quelques instants le contrat du CETA entre le Canada et les européens, qui lui aussi n’avait rien laissé filtrer, ce qui prouve bien la main mise par les grands groupes industriels et la finance sur ce qui s’appelait jadis l’union européenne et qui n’est aujourd’hui qu’un ramassis de pays qui se tirent dans les pattes et qui ont perdu toute autonomie sur le grand capitalisme. A ce jour personne n’a vu ces contrats dans leur totalité et ce n’est pas demain que ca arrivera ! Le secret des affaires l’emporte donc sur l’information vers les citoyens. Mais la Commission assume. « On ne rend pas ces contrats publics par amour du secret, on ne rend pas ces contrats publics parce que c’était la condition nécessaire à leur signature », se justifie Guillaume Roty, porte-parole de la Commission européenne en France. « C’était plus important d’avoir des contrats secrets, que pas de contrat du tout. »[5] Comme aveu d’impuissance on ne peut admettre mieux et surtout illustre le chantage de ces labos, qui, n’en on rien à faire de la santé, et qui ne pensent que commerce. Ils ressemblent d’ailleurs de plus en plus aux marchands d’armes.

Les médias : Bourrage de crâne par Le Monde

Les médias relaient la propagande. Le Monde titre en gros : « Vaccins contre le Covid-19 : comment l’Europe tente de combler son retard. Seuls 6,1 % des Européens ont reçu au moins une injection, contre 17,1 % des Américains, 32,1 % des Britanniques et 57 % des Israéliens. La faute à un processus de décision commun plus lent, mais aussi à des campagnes nationales poussives. » Et hop ! Quant aux labos qui vendent à tout va hors continent ? On ramène même une vieille gloire, Thierry Breton qui avec Pascal Soriot, le PDG d’AstraZeneca installé en Australie : « il n’est pas question pour le commissaire européen de relâcher la pression sur le laboratoire britannico-suédois, qui a failli à ses engagements envers les Vingt-Sept et les a contraints à ralentir leur campagne de vaccination. » Hou les menteurs ! Il fait semblant Breton de bosser dur et d’avoir du pouvoir, de « mettre la pression »... Eventée ! Vue les bénefs que va faire ce labo, les arguments du commissaire ne doivent certainement pas lui faire trop peur. Tout est dans la façade : des « mecs » qui donnent l’air de se battre comme des lions pour faire avancer la vaccination, big-pharma qui avance à pas feutrés, ce qui a pour résultats… Que seul 6% des gens sont vaccinés depuis le mois de décembre ! Et ne parlons pas de la France qui est un des pires élèves de cette classe de cancres et se classe 49ème entre la Slovaquie et la République Tchèque.[6] Et Le Monde continue sa tite chansonnette à sornettes : « A Bruxelles et dans toutes les capitales européennes, on s’active pour tenter d’accélérer le processus de vaccination, qui a démarré si laborieusement sur le Vieux Continent le 26 décembre 2020. Autorisations de mise sur le marché tardives, problèmes logistiques, campagnes de vaccination poussives, l’Europe cumule les retards. »[7] Plus menteur je meurs ! Ou sinon, les auteurs de cet article/Pravda doivent terminer leur classe de CP avant de pouvoir être imprimés… Autrefois, les poissonniers enroulaient le poisson dans une feuille de journal, mais avec ce torchon subventionné Made in Milliardaires, la poiscaille risque de se noyer dans cette gadoue saumâtre.

Pour dernière infos : Le labo cité, Astra Zeneca et son Vaccin vient d’être suspendu d’utilisation dans 8 pays européens dues à la survenue de thromboses et de décès. Mais que fait le commissaire Thierry Breton dans son effort pour « mettre la pression » sur son pote PDG…Quant à la France, impassible, elle continue d’autoriser le bidule sur ses vieux et les pépettes continues de tomber dans la Gross Caisse ! Business as usual direz vous.

Si on devait résumer

…Les procédés, on aboutirait à un casse-tête incroyable. Bruxelles négocie des contrats opaques sur des vaccins aux technologies innovantes mais sans recul et avec des laboratoires pharmaceutiques déchargés de leurs responsabilités pénales et ce, en lançant une injonction à la vaccination pour avancer vers un passeport santé restreignant les libertés, le tout en expédiant des doses à l’extérieur… Il y a ces labos en Europe qui fabriquent des vaccins ne profitant pas aux peuples ; Sachant de toute manière que ces labos sont dépendants des ingrédients venus d’ailleurs, et par-dessus tout cette commission veut imposer un « pass vert » ou pass sanitaire ; Soit une preuve de vaccination afin de pouvoir entre autre circuler… Pour des gens qui ne peuvent être vaccinés faute de vaccins…Y A-T-IL QUELQU’UN QUI VA METTRE DU SENS A CE BAZAR PAR TOUTATIS ????