Vaccins : un bien mondial... politique !

Quand des dirigeants soucieux de leur image publique, politique s'emparent du débat actuel concernant l'opportunité de suspendre les brevets des vaccins pour en faire un bien mondial, on peut supposer que leur solution est quasi pire que le problème qu'ils étaient censés résoudre !.

A l’initiative d’ONG, de politiciens et de plusieurs voix, essentiellement de gauche… même si, comme souvent, en fonction du buzz, des échos dans la presse et donc dans le public, vient assez rapidement chez ces (ir)responsables la préoccupation du petit calcul électoraliste, d'autant qu'ils se distinguent généralement par des changements d’avis et de convictions à la vitesse des pales d’une éolienne !.

D'où l'idée géniale d’exiger que les vaccins fruits de la recherche, du travail acharné de chercheurs au sein de firmes privées, horreur absolue pour quantité de « responsables », y compris français ou plus globalement européens qui n’ont même pas financé un labo tant ils ne croyaient pas à une découverte aussi rapide, doivent être dépossédés de leur propriété intellectuelle, moyennant (merci pour eux !) un dédommagement à définir, sous le fallacieux mais très politique prétexte que sans cette « spoliation », le monde entier ne pourra être vacciné !.

Serait-il vraiment farfelu de se demander si certains labos, certains dirigeants de pays riches et développés, vexés qu’aucun vaccin ne sorte de leurs propres labos, ne s’opposent pas à ce que leurs labos en échec aient accès à ces brevets, au mode de fabrication (notamment de l’ARN Messager) qui, dans un futur proche et/ou pour d’autres applications leur permettent de se vanter d’avoir réussi une découverte… historique qui alors, pour ces mêmes dirigeants, ne sauraient alors faire l’objet d’un bien mondial au titre de la promotion de l’excellence… nationale !.

Par parenthèse, avant d’autres argumentations, on peut supposer que si cette proposition de bien mondial devait aboutir, cela démotiverait quelque peu les chercheurs, les labos à mettre rapidement au point, y compris quand des pouvoirs publics, essentiellement américains et britanniques, risquent des sommes considérables issues de l’argent public… et que ceci devrait être le seul point sur lequel un juste retour de la part des labos financés mériterait qu’on se penche…

Rien de tout cela pour ces voix de paix et d’amour pour tous mais, comme toujours, ils jouent de l’opposition entre les pays riches, forcément cupides et égoïstes, et les pays pauvres, forcément abandonnés de tous.

Et d’accuser les firmes pharmaceutiques de pratiquer des prix exorbitants inaccessibles aux pays pauvres.

Quand on parle de pays pauvres, peut-on vraiment croire que l’Inde, l’Afrique du Sud à l’origine d’une note envoyée à l’OMC pour demander la suspension des brevets vaccinaux, soient pauvres ou que l’Afrique, généralement rangée depuis des dizaines d’années dans les pays pauvres, qui regorge de richesses minières gigantesques… bien connues et surexploitées par l’Europe, les USA et surtout la Chine soit… pauvre ?

Se préoccuper du sort des citoyens pauvres est un devoir mais alors qu’on arrête de fermer les yeux sur ces régimes dictatoriaux, claniques, mafieux auxquels on se contente de verser des aides, de financer, de réduire ou d’annuler les dettes alors même que, depuis des dizaines d’années, chacun sait que tout l’argent donné ou généré par les ressources minières est capté par une oligarchie au pouvoir qui se moque de sa population… tout comme elle s’en moquera en cas de vaccin labellisé bien mondial…



Aberration de la proposition « bien mondial »

Qui peut vraiment croire que ces pays dits pauvres qui, pour ces voix « généreuses » manqueraient d’argent pour payer des vaccins alors que nombre de firmes pharmaceutiques assurent fournir rapidement en quantité et à des prix calculés en fonction des capacités financières de ces pays voire à prix coûtant ou… même si, surtout lorsqu’il s’agit de la Russie ou de la Chine, les européens, qui pourtant le font également…, évoquent une manœuvre de propagande politique se sont engagés à en distribuer gratuitement, seraient subitement en capacité de disposer d’assez d’argent pour financer des sites de production avec le personnel qualifié, d’obtenir la garantie de conformité et d’innocuité auprès d’organismes de certification…

Et pour ne prendre que le lamentable exemple de la « puissante » Europe soumise au « Machin UE » dont la logistique n’aura pas franchement fait la preuve d’une efficacité digne du rang de pays développés, faudra-t-il vraiment expliquer à ces idéologues que des pays qualifiés de sous-développés, pardon de continuellement émergents, seraient, par « miracle » capables d’assurer une distribution ordonnée à toute leur population… sans oublier que bon nombre de ces pays à qui on confierait la production sont en conflits permanents, en guerres larvées ou détruits par une « ingérence démocratique » occidentale elle aussi, parait-il, bienveillante !.

Si le sujet n’était pas vital pour les habitants, en priorité de ces pays « pauvres, on pourrait presque s’amuser de constater qu’une fois de plus, ces « élites » tellement obsédées par le renvoi d’une image de dirigeants émus et soucieux qui voudrait que, grâce à eux seuls, la planète, le monde, les gens survivront, en arrivent à présenter un plan et des solutions pires encore que les problèmes à résoudre !.

En effet, en plus des remarques faites précédemment, comment peuvent-ils faire croire, y compris, à des « experts » de médias qui habitent les plateaux tv des chaînes infos, qu’ex nihilo et plus rapidement que dans n’importe quel pays « riche » des plateformes sanitaires capables de produire, flaconner et distribuer des millions de doses seront opérationnelles… sauf, et c’est ici que cela devient risible, à prendre des mois à financer, construire, engager du personnel qualifié, surveiller les processus et en garantir l’efficacité, la conformité aux normes les plus élevées… alors que, tant financièrement que logistiquement, la distribution via les canaux actuels tout en élevant les cadences de production est nettement plus rapide, plus efficace, du moins si le seul but de ces (ir)responsables soucieux de leur image face caméras, n’était que de garantir l’accessibilité aux vaccins…



En quoi dégrader les vaccins « privés » en bien mondial « public » assure une production de qualité contrôlée plus importante censée être le seul moyen de couvrir le monde entier alors même qu’actuellement et certainement avant l’été 2021, le total des vaccins disponibles produits par ces firmes permet de vacciner 4 fois la population mondiale ?!.

Comme souvent, la théorie politique qui fantasme sur sa seule idéologie ne tient pas compte des réalités et, de manière irresponsable… mais jamais coupable, provoque lui-même des dégâts qui, sans son intervention, ne serait jamais advenu.

Mais la tentation d’un gouvernement politique mondial (et ceci n’a rien à voir avec une quelconque théorie du complot mise en avant par ceux qui, en fait, craignent de perdre le pouvoir) qui contrôle l’économie, la finance… pour le « bien du peuple » titille toujours plus ces « élites » qui, on l’a vu sur le terrorisme et on le voit maintenant sur le sanitaire, ont bien compris tout le profit qu’ils pouvaient tirer de ces situations angoissantes, troubles pour l’humanité qui, en recherche de stabilité, de confort, de sécurité, est progressivement prêt à laisser le pouvoir politique lui rogner ses libertés !.