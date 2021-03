Vaccins : y a-t-il un logisticien dans le poste de pilotage ?

@Francis, agnotologue

Je ne sais pas qui vous visez quand vous parlez d’entreprise d’éradication du virus. Je suppose que vous faites allusion à ceux qui prônent le « zéro virus ». Le président n’est pas sur cette ligne. Ce sont des fous car cette stratégie appliquée chez nous actuellement ferait de vastes dégâts sur bien des plans et sans aucune garantie de succès.

Quant au confinement total préventif, ce serait pure stupidité. Comment peut-on observer l’évolution d’un phénomène si on l’occulte ? Si on ne peut pas observer un phénomène ni voir ses tendances et ses effets, comment peut-on trouver des solutions adaptées ? On remarquera qu’aucun pompier n’est capable d’éteindre un feu d’un seul coup. Il l’observe et applique des techniques de maîtrise de l’incendie. Bien entendu, on peut toujours se moquer du pompier en disant qu’il n’est pas efficace. Mais qu’est-ce que l’efficacité ? Elle n’est jamais absolue, elle est fonction du but qu’il est possible d’atteindre ou que l’on veut atteindre. En l’occurrence, le but n’est pas le zéro virus mais de désemplir les hôpitaux, de préserver les vies de nos anciens et pour finir de permettre le retour progressif à une vie normale.

Wait and see, comme disent les Anglais que je traduirai par « attendre et observer » car observer n’est pas seulement regarder, c’est réfléchir et agir en conséquence.

Il s’agit de protéger l’intégrité : l’intégrité ne concerne pas seulement la santé physique. Nous devons recouvrer intégralement notre vie d’avant.