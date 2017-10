Vague populiste, jusqu’où ira t-elle ?

Les élections législatives en République tchèque confirme un mouvement enclenché il y’a plusieurs années. On voit en Occident l’émergence de partis populistes prendre le pouvoir. Il est fort probable que cette vague ne s’arrête pas tout de suite et s’inscrive dans la durée. En République tchèque le vainqueur des élections s’appelle Andrej Babis. Il est comparé à Donald Trump.

Ils sont tous les deux des hommes d’affaires. Ils ont tous deux été élus sur un programme visant à réduire la corruption. S’il est trop tôt pour juger Andrej Babis en tant que premier ministre. On rappellera qu’il a été à la fois ministre des finances (2014-2017) et président du groupe agroalimentaire Agrofert.Des soupçons de conflits d’intérets se sont posés et il a été évincé de l’ancien gouvernement en mai dernier. Aujourd’hui il tient sa revanche.

Comme on peut le constater dans cette affaire, la République tchéque n’est pas pas un trés un bon éleve en matiére de lutte contre la corruption. Elle se situe à la 47 ème place du classement mondial de “Transparency International” en 2016. Dans l’Union Européene la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, l’Italie et la Grece font moins bien.

La situation est meilleure aux Etats Unis. Ceux-ci se classent 18 eme du même classement. Trump avait fait quand même fait de la lutte contre la corruption une priorité. Qu’en est-il aujourd’hui un an aprés son élection ? A-t-il tenu ses promesses ? Trump a l’air avant tout de vouloir détricoter l’héritage d’Obama.

Pour cela, il tente donc d’abroger l’Obamacare, sortir de l’accord de Paris sur le climat et de celui sur le nucléaire iranien. On peut tout de même mettre à son actif, le decret restreignant les activités de lobbying. C’est à dire que désormais, les membres de son administration ne peuvent pas exercer d’activités dans le privé 5 ans aprés avoir quitté celle-ci. CNN soulignait néanmoins que de telles régulations etaient faciles à contourner. Les anciens membres de l’administrations peuvent en effet s’enregistrer comme conseillers plutôt que comme lobbyistes.

Une autre de ses promesses était de renoncer au salaire de président. Il ne touche qu’un dollar par mois en tant que président. Auprés de l’opinion publique la mesure était populaire. En fait Trump a trouvé un autre moyen de s’enrichir. Il a hérité d’un empire immbobilier par son père. Avant de devenir président, il a légué les affaires à ses enfants mais il est resté tout de même actionnaire. En avril Eric Trump, son fils s’est rendu en Irlande dans le golf de son père. Etant donné qu’il est le fils du président, il doit être escorté par un service de sécurité. Celui-ci a donc été logé au golf et le trésor américain a réglé un chéque de 11 000 dollars à la famille Trump pour avoir logé le service d’ordre. Ce n’est pas illégal mais c’est un mélange des genres tout a fait inédit. Trump a même utilisé ces subterfuges durant la campagne. Il voyagait en compagnie du service d’ordre avec sa propre compagnie d’avions. Tous candidat doit être en effet protégé. Le service d’ordre a donc remboursé à la compagnie, le transport de ses hommes soit la coquette somme de 2,74 millions de dollars.

Cela ne l’a pas empeché d’ être élu. Ces deux hommes ont su profiter du vent colère qu’il soufflait de part et d’autre de l’Atlantique. Ils ont aussi été élus à cause de la faiblesse de leurs oposants. On rapelle qu’Hillary Clinton était engluée dans l’affaire des emails.

Pour le parti social démocrate anciennement au pouvoir en Tchéquie, c’est par contre plus étonnant. Le chômage est l’un des plus faibles d’Europe (3,5%). Ce parti avait augmenté le salaire minimum en 2014. Malgré cela, les salaires restent bas. La confédération européenne des syndicats estime que l’ écart salarial entre l’Ouest et l’Est de l’Europe s’est agravé depuis la crise de 2008. Cela est du à la faiblesse syndicale en Europe Centrale. Les salariés sont trés peu protégés. C’est l’une des causes du mécontentement tchéque.

La République Tchéque se rapproche donc de la Pologne et la Hongrie en termes de sensibilités politiques. En fait c’est toute l’Europe Centrale qui penche à droite depuis un certain temps. Viktor Orban en Hongrie n’est pas un phénomene nouveau. Il a déja été premier ministre en 2001. Néanmoins depuis la crise migratoire il n’hésite pas à présenter les musulmans comme une menace pour la civilisation européenne. En Pologne, le parti au pouvoir PIS avait déja gouverné entre 2005 et 2007.

Cependant depuis 2015, il n’hésite pas à promulguer des lois controverses contrôlant davantage les médias publics et les tribunaux. L’Autriche est aussi concerné. Les récentes élections ont vu la victoire de Sebastian Kurz de centre droit. Il est fort probable qu’il s’allie avec l’extrême droite. Celle-ci a déja participé à un gouvernement de coalition dans les années 2000. Par contre ce ne sont pas les faibles salaires qui provoquent les mécontentements mais plutôt le plan de relocalisation des réfugiés.

Tump profite de ce basculement à droite dans la région. En effet les pays d’Europe Centrale sont trés mécontents à propos du projet Nord Stream 2. Celui-ci a pour objectif la construction d’un gazoduc entre la Russie et l’Allemagne. Ce gazoduc passera par la Baltique et évitera la partie orientale de l’Europe. On comprend leur insatisfaction car ils ne récolteront aucun droit de péage. On peut aussi souligner l’impact environemental de ce gazoduc.

L’Europe centrale a donc répondu en créant l’initiative des 3 mers. Cette initiative regroupe plusieurs pays allant de la mer Baltique aux mers Adriatique et Noire. Un projet de gazoduc est prévu. Ce projet a pour vocation de limiter la dépendance au gaz russe. On veut éviter à tout prix la crise du gaz ukrainienne. Bien sur on devine le grand gagnant de cette opération. C’est Donald Trump lui même car le gazoduc sera alimenté par du méthanier américain.