Vaguement humaniste : Taubira et Macron en bandes dessinées

Prochainement, Christiane Taubira appellera comme un seul homme à voter Emmanuel Maron au second tour[i].

Mais ce dessin et ceux qui vont suivre ne sont pas des détournements. Il ne sortent pas non plus d’une publication hostile à ces deux personnages. Au contraire, ils sont empruntés, sans aucune modification autre qu’un découpage, à une trilogie très « bienpensante » et « centre-gauche », commencée en novembre 2015.

François Durpaire en est le scénariste et le dialoguiste. Il est connu d’un certain public pour sa coiffure et pour avoir, en tant que spécialiste des Etats-Unis, « envisagé » la victoire de Trump en 2016.

Mais il prouve dans sa trilogie qu’il n’y croyait pas et voyait Hillary Clinton élue en 2016. Ce n’était donc qu’une coquetterie de sa part, pour briller sur les plateaux télé. En revanche, il voit sérieusement Marine Le Pen battre François Hollande le 7 mai 2017.

Bon. En 2015, c’était excusable. Il aurait pu, et dû, s’arrêter là. Sa bande dessinée aurait contribué à ce sinistre « front républicain » dont on nous a rebattu les oreilles avant, puis après, le 23 avril 2017. Mais il poursuit sa leçon de « science-fiction civique », en octobre 2016[ii], puis mars 2017[iii], sans tenir compte de ce qui se passait sous ses yeux.

Il ne voit pas Emmanuel Macron percer sous François Hollande et le contraindre à jeter l’éponge le 1er décembre 2016. Il ne voit pas non plus que, dès la fin janvier 2017 et les débuts de « l’affaire Fillon », il semble en mesure de disputer le second tour et donc de l’emporter.

Et, alors qu’il voit Hillary Clinton « balayée par une série de scandales financiers », il inflige à la France sept ans sous le règne du clan Le Pen. Pour finir, il sort de son chapeau le Macron et le voit accéder au pouvoir avec 61,80% le 22 septembre 2024... Avec le soutien de Christiane Taubira !

De bien belles images comme on aimerait en voir plus souvent

Notez que François Durpaire parle couramment le Taubira.

Mais il fait dire à Macron des énormités presque mélenchoniennes.

Chronologie de 5 ans sous le règne du clan Le Pen

17 décembre 2017 : Mort de Jean Marie Le Pen

13 janvier 2018 : Florian Philippot, président de l’Assemblée Nationale, enlevé par des amis de Marion Maréchal-Nous-Voilà. Il est libéré, mais s’exile en Italie.

Décembre 2021 : Mauvais sondage pour Marine Le Pen face à son principal opposant, Mohamed Labbes.

2 mars 2022 : Attentat à Lourdes.

8 mai 2022 : Marine Le Pen est réélue.

12 mai : Marine Le Pen démissionne sous la pression de Marion Maréchal-Nous-Voilà.

5 juin 2022 : Marion Maréchal-Nous-Voilà est élue présidente de la République.

Tentative d’analyse du texte et des images

On voit que Durpaire s’épargne le récit des années 2018, 2019, 2020 et même 2021.

Une seule image de 2020 : l’opposition s’organise :

Puis présentation de l’homme providentiel.

On le découvre aussi de dos ce Mohamed Labbes, en compagnie d’un curieux attelage :

Aujourd’hui, on verrait plutôt dans cette image une ébauche d’un gouvernement Macron élargi, lors d’un second mandat, pour « une union sacrée » autour de sa personne.

Mais déjà en 2016, parler de « une sorte de front républicain » était assez cocasse.

On sent dans la création de ce personnage de Mohamed Labbes une influence de Michel Houellebecq qui dans son roman Soumission (paru le 7 janvier 2015, jour des attentats), voit, lui, un Mohammed Ben Abbes, candidat de la Fédération musulmane, parvenir au 2ème tour en 2022.

Mais Durpaire, lui, envisage un autre scénario. Mohamed Labbes est écarté par des manœuvres policières et suggère le nom de son successeur :

Oui, le sinistre Manuel Valls est présent dans les deux « anticipations » : éliminé avec 21,9% au premier tour chez Houellebecq le 15 mai 2022 ; battu par Marine La Pen, le soir du débat et le soir du 8 mai 2022.

Les deux auteurs ne se sont pas d’accord sur le calendrier. Mais au delà de leurs désaccords idéologiques apparents, ils sont fondamentalement d’accord pour mettre la question de l’islam au centre de leurs ouvrages et de leurs analyses. Une soumission à l’air du temps sans doute.

Le scénario est d’une pauvreté confondante. C’est contre la « vague totalitaire » que va s’organiser la « vague humaniste ». Mais cette « vague totalitaire » est réduite à deux aspects :

- haines et trahisons , notamment familiales, au sommet, au sein du clan Le Pen ;

- fidélités d’alcooliques dans les Hauts de France.

Mais n’est pas Shakespeare qui veut, ni même le scénariste de Game of Thrones. François Durpaire a donné le sens de sa démarche dans une « Poétique de la vigilance »[iv] :

« Au regard des événements tragiques de 2015 et 2016, nous avons imaginé comment le Front national se servirait des lois sécuritaires votées dans le contexte des attentats. Comment Marine Le Pen au pouvoir reprendrait à son compte la surenchère sécuritaire prônée par les dirigeants des principaux partis politiques. Les décisions prises aujourd’hui par le gouvernement ne deviendraient-elles pas des outils de privation de nos libertés les plus élémentaires ? »[v]

Ainsi, il a voulu persévérer dans une démarche littéraire qu’il a qualifiée de « science-fiction civique ». Elle tient un petit peu de l’« uchronie » ou de la « dystopie », un petit peu aussi de la « vérité alternative », et peut-être surtout d’une manifestation du principe de Peter.

Les Françaises et les Français sont tellement cons dans sa vision « humaniste » de l’histoire qu’ils réélisent Marine La Pen le 8 mai 2022 contre Manuel Valls (mais on ne nous donne pas le score) ; et qu’ils élisent Marion Maréchal le 5 juin 2022 par 51,7% (mais on ne nous dit pas contre qui).

Un peu perdu dans sa fiction, il précipite un happy end digne de la Prim. Pop.

Fin de partie

On ne sait pas comment sont départagés Macron et Taubira, mais, pages 82 et 83, c’est le premier qui affronte Marine la Pen le 3 septembre 2024. Et il lui dit des choses dont on se demande comment il pourrait les dire aujourd’hui sans faire rire tout le monde.

Les problèmes économiques et sociaux, pourtant catastrophiques, ne semblent pas retentir sur les résultats électoraux. L’indignation vertueuse sur le sort fait aux migrants et aux immigrés suffit, dans une fiction, à renverser un pouvoir raciste et policier en septembre 2024.

Durpaire écrivait avoir « imaginé comment le Front national se servirait des lois sécuritaires votées dans le contexte des attentats ». Mais il se plonge dans une idéologie de la bienveillance affichée, qu’il croit partager avec Macron et Taubira. Avec Taubira, peut-être. Mais on a pu voir quelle était la nature profonde du Macron pendant cinq ans. Lui qui, dans une fiction bien naïve parlait de « constituante » et de « VIè République », il ne s’est pas contenté de se servir des « lois sécuritaires », déjà votées : il en a fait voter d’autres. Et à la faveur de la crise sanitaire, il a mis en œuvre un début de contrôle des populations que Marion Maréchal-Nous-Voilà a « réalisé » dans la fiction.

D’une certaine façon, Durpaire a fait un récit du quinquennat qui s’achève. Et Farid Boudjellal semble avoir dressé le portrait arrogant et méprisant d’un Macron en jupons.

L’inconscient a encore frappé.