Vaincre ou mourir : le Puy du fou contre l’offensive des foldingues !

Jamais l’adage « Jupiter rend fous ceux qu’il veut perdre » ne semble avoir été aussi vrai qu’à l’occasion de la sortie en salle du film Vaincre ou mourir, retraçant l’engagement de François-Athanase de Charette de La Contrie contre les armées de la République ravageant sa terre natale, la Vendée, de 1793 à 1800… Remarquons tout d'abord qu'il n'est pas aisé de trouver une séance pour visionner cette épopée d'aventures produite en France sur une thématique à contre-courant de l'idéologie dominante. Même en région parisienne, seules quelques grandes salles proposent ce film. Etrange ? Plus ou moins, quand une marée de navets narcissiques squattent les cinémas, produits par le CNC (donc nos impôts) afin de faire l'apologie des migrants, de la loi sur l'avortement, du métissage, des thématiques LGBT. Gageons que ceux qui s'étonnent de la chute de fréquentation de nos cinémas sont aussi ceux qui descendent en flèche Vaincre ou mourir.

De l’hebdomadaire Télérama qui titre « À fuir au galop ! » au quotidien Libération qui alerte sur « l’offensive conservatrice en cours », en passant par Le Monde n’y voyant qu’« une bouillie audiovisuelle qui égrène tous les poncifs les plus éculés du film historique, remuant son imagerie christique et viriliste à coups d’effets visuels d’un autre âge (qui) tente de réhabiliter le général Charette, figure de la résistance contre les Républicains et héros de l’extrême droite », toute l’intelligentsia médiatique autoproclamée bien-pensante est à la manœuvre pour dénoncer ce premier film produit par le Puy du Fou… avec tous les risques, bien évidemment, de déclencher un effet inverse à celui qu’elle escompte. On imagine qu'un bon film historique, pour nos militants de la presse, ne peut aborder que les tirailleurs sénégalais, la torture en Algérie, la collaboration de droite en 1940, la colonisation. Les thématiques autres ne peuvent être que du "fascisme culturel".

Cette intelligentsia participe par l’ampleur de cette campagne de dénigrements à informer nombre de spectateurs potentiels de l’existence de ce film, ce qui n’est pas rien, alors que l’offre de spectacles cinématographiques, via les multiples chaînes de télévision ou plates-formes de streaming, devient chaque jour quasi infinie… Allociné note 1/5 le film vu par la presse, et 4/5 par les spectateurs ! Une illustration du décalage entre nos commissaires politiques de la presse et les aspirations du public à un cinéma viril, porteur de valeurs traditionnelles. A l'image d'ailleurs du cinéma américain.

En attirant sur Vaincre ou mourir l’attention d’un public sans opinion elle le pousse à découvrir par lui-même si « l’offensive conservatrice » est si dangereuse que cela et pourquoi ; nul doute que nombre de ces spectateurs-là seront quelque peu interpellés par l’évocation des massacres, crimes, viols et vols des « Bleus » sur une terre – la Vendée – qu’ils n’imaginaient pas avoir connu un passé si tragique. Ils découvriront qu'il n'y a pas qu'en Algérie que la république a torturé le petit peuple. Et de s’interroger au passage sur la participation d’acteurs connus – Grégory Fitoussi, Francis Renaud, Damien Jouillerot, Gilles Cohen – voire renommés : Hugo Becker et Jean-Hugues Anglade ! Qu’ils aient accepté de figurer dans cette production rendra certainement sceptique plus d’un spectateur vis-à-vis de la dénonciation-diabolisation de ce film.

Enfin et surtout, comment pouvait-on mieux mobiliser cette terrible « France réactionnaire » – dont, en 2022, les quelque 2,34 millions de visiteurs du parc de Puy du Fou qui a ainsi battu son record historique de fréquentation – qu’en sonnant ainsi un tel tocsin de haine contre ce film… vérifiant cet autre adage devenu populaire et qu’on a prêté en leur temps aussi bien à l’acteur Pierre Fresnay qu’au journaliste Léon Zitrone : « Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de moi ! » La haine est décidément une bien mauvaise conseillère, et elle a souvent en France le visage de la gauche culturelle qui s'érige en gardienne de la vérité.

Allez voir Vaincre ou mourir si vous le pouvez, c'est un moyen de faire un pied de nez aux donneurs de leçons.

Bande-annonce sur youtube :