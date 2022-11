Vaincre ou mourir, un film à ne pas rater

Enfin un film français digne d'intérêt. Début 2023 sortira en salle Vaincre ou mourir, réalisé par Paul Mignot et Vincent Mottez, sur le thème des guerres de Vendée. Wikipédia nous annonce un opus sur le général chouan François-Athanase Charette de La Contrie, dit « Charette », héros des guerres contre-révolutionnaires.

Décors, costumes, mise en scène, tout semble efficace dans cette fiction financée par le "Puy-du-Fou productions". Une autre bonne raison de retourner dans les salles obscures, tant ce magnifique parc de loisirs vendéen est une bouffée d'oxygène dans la médiocrité ambiante. Ajoutons que les acteurs ne portent pas le patronyme d'un papa-maman symbolisant la reproduction sociale de ce cercle fermé qu'est le milieu cinématographique français. Pas de Bedos, Cassel, Giraudeau, Jugnot dans le casting. Gageons que les réalisateurs ont (peut-être) misé sur de jeunes talents pour porter leur film.

Aborder un thème à contre-courant est courageux. La Vendée militaire, ce n'est pas dans l'air du temps. Le général Charette et ses valeurs viriles, morales, avec le don de soi ne cadrent pas avec l'ensemble des navets moralistes dont nos cinémas sont inondés depuis des mois. Hormis l'excellent Illusions perdues, il est difficile de citer un bon film français sorti depuis les confinements.

Or, c'est parait-il la crise dans le milieu cinématographique. Salles vides, public "boudeur". Une situation qui n'étonne que les professionnels du milieu, à l'image de la directrice d'un cinéma chartrain qui attribue dans la presse locale aux "mauvaises habitudes prises pendant le confinement" (téléchargements etc.) son manque à gagner. Pourtant, chacun a compris que ce sont le nombrilisme et le conformisme des films qui posent problème.

Féminisme imposé, éloge du vivre-ensemble, écologisme de pacotille, antiracisme sans mise en perspective, les contenus sont pesants et moralistes, dignes des films communistes d'Europe de l'est il y a quarante ans. Qui a envie de débourser douze euros pour visionner Que le ciel est bleu, Mélanie est la plus belle ou Le mariage de Kamel et Jean-Pierre ? En prime, avec toujours les mêmes acteurs, les mêmes scénaristes, les mêmes réalisateurs...

Ce n'est pas tant le thème "droitard" qui nous attire vers Vaincre ou mourir que l'occasion de voir un bon film d'aventures sur une toile de fond historique. En attendant, vous pouvez tenter La conspiration du Caire, primé à Cannes. Encensé en France par les médias classés à gauche, porté par de bons acteurs, ce thriller se laisse suivre du début jusqu'à la fin plutôt déroutante, car le scénario est solide. Luttes de clans, connivences entre islamistes et classe politique, intrigues au sein de l'université islamique du Caire, services de renseignements corrompus, tout y passe. Avec un tournage réalisé en partie dans les rues (encombrées) de la mégapole égyptienne. Le réalisateur suédois nous prouve qu'il existe aussi de bons films de "gauche"...

En attendant le début du mois de janvier, vous pouvez déjà déguster le teaser de Vaincre ou mourir :

Bande-annonce du film :