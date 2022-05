Vainqueur des élections, une vue du jardin public

Le véritable vainqueur de cette élection est Marine le Pen. C’est un juste constat des faits, car le Président Macron n’a pas été élu pour son programme mais pour faire barrage à l’extrême-droite, en France.

Il est clair, qu’en absence de ce soi-disant vote utile, le candidat Macron n’aurait pas franchi le cap pour une seconde victoire. Par contre, les votes de Marine Le Pen, (42%) sont l’expression d’une conviction attachée soit à son programme soit aux idéaux de son organisation. Les votes de Marine Le Pen traduisent une tendance politique réelle, émergente de la société française et qui pourrait s’alimenter des crises en cours et se perpétrer tout le long du second mandat de Macron.

Pour s’en rendre compte, Il ne suffit pas seulement de constater l’effondrement du Parti socialiste et de de la plupart de ses alliés, mais également prendre compte la capacité du RN de siphonner les électeurs de Mélenchon, dans la mesure où le programme de campagne de ce dernier était jugé compatible à 72% avec celle de Marine (cf. F. Asselineau). A cela il faut ajouter un autre risque pour Mélenchon, la stratégie de LREM de rogner les bords des Insoumis. Si tel est le contexte, les Insoumis comme LREM seront plus préoccupés à se positionner et à se protéger les uns des autres qu’à gouverner. Ce qui laisse Marine Le Pen apparaître comme plus stable et constante donc à mener de récupérer les dynamiques sociales et de dominer le paysage socio-politique en Juin 2022. Marine Le Pen va représenter le défi politique pour le candidat post-macron en 2027. Avec Macron, il n’y a pas deux sans trois.

Ce qui conforte toutes les suppositions que nous avons énoncé concernant la victoire de Marine, tient du fait que si on retire les voix qui sont venues au secours du candidat Macron (les castors comme dirait un comique) pour faire barrage, alors on s’aperçoit que Macron passe en dessous de la barre des pro-Marine. Cela signifie pour nous, que la perception du paysage politique est aujourd’hui dominée par les opinions proches des professions de foi de Marine Le Pen et le régime « Macron 2 » doit en prendre toute la mesure.

En effet, que nous disent les abstentions ?

1 - Dans leur silence assourdissant, elles sont en faveur de Marine Le Pen car si le Président candidat était bien accepté par ses concitoyens, il n’y aurait pas eu un tel désistement à voter alors que beaucoup avaient déjà voté au 1er tour. Pourquoi désisteraient-ils et résisteraient-ils à l’appel pour faire barrage au RN ? Ce taux d’abstention est reconnu comme le plus élevé depuis près d’un demi siècle (depuis 1969).

Tout en lui reconnaissant une force, celle d’une personne déterminée dotée d’une grande qualité politique, le Président Macron est dans cette élection, un « gagnant-perdu ». Pourquoi ?

Gagnant, parce qu’il est sorti victorieux des 2 tours, mais pas de la campagne présidentielle, en ce sens qu’une campagne électorale est en soi, un indicateur d’adhésion populaire dans un système de suffrage universel.

En effet, suivant que la campagne a été bonne ou mauvaise, molle ou brutale, on peut déterminer le déroulement du mandat qui en résulte. Nous avons constaté qu’il n’y a pas eu de liesse au soir de la proclamation des résultats comme en 2017, où des gens exultaient dans les rues et laissaient glisser des perles de l’arme de joie sur leurs joues. Certains avaient même perdu la voix tellement ils ont crié leur espoirs et fêté jusqu’au bout de la nuit. Cette fois, pas de fête populaire. Il y avait une sorte d’indifférence, même vis-à-vis du petit groupe de partisans qui, à juste titre, manifestait leur joie en tentant d’enclencher par ce fait, une fête populaire. Ce groupe de partisans passait dans une indifférence populaire en donnant l’image d’être dans une discothèque et à l’extérieur une masse de passants, qui ignorait jusqu’à l’enseigne lumineuse de la boîte de nuit. C’est une indifférence coupable, qui doit interpeller plus que le programme et déterminer la nouvelle politique intérieure à mettre en place. La politique intérieure étant à nuancer avec la politique nationale.

Cette indifférence coupable, résulte-t-elle de l’impact psychologique de la conjoncture ukrainienne accentuée par les médias pendant la campagne ?

Perdu, parce la gouvernance politique suggérée par les résultats des élections sera un puzzle dont le Président n’a pas toutes les pièces. L’enjeu de la gouvernance est de taille et la pression intérieure avec ses exigences sociales sont hors du contexte européen.

Pour nous,

C’est maintenant que le Président Macron doit chercher à gagner son élection ; chercher à exécuter, non pas sa vision de la politique française, moins encore le programme de son parti ( dans tous les cas son parti est entré dans l’histoire) mais une re-fondation des programmes, dont l’expression politique principale doit être le barrage à toute forme d’extrémisme avec une renaissance de la politique nationale française. La priorité de cette re-fondation sera certes celle de la ré-industrialisation, comme il l’a promis, mais aussi une meilleure coopérationavec les zones d’expression francophone, au quatre coins du monde. Une re-industrialisation sans marché, sans compétitivité, sans développement significatif des pays partenaires au sud de l’Europe sera un MIRAGE ou un gros nuage pour la France. Il s’agira, pour la France, de capitaliser la diversité de sa population, qui est en soit son meilleur investissement de tous les temps. Avec Macron 2, on doit avoir un retour sur investissement de cette grande diversité. Cela nécessite une politique subtile de terrain et non une idéologie passéiste qui influe des comportements inadaptés. Il s’agit de courage et non de déni.

Les autres peuples qui sont en France y ont pris souche et par leur extension naturelle ils alimentent le devenir de cette France qu’on refuse de voir et de construire. Ces autres souches de la France, n’en déplaise à certains, sont la sommation des volontés et des actions françaises commencées il y a fort longtemps.

La France doit promouvoir sa diversité pour stabiliser son histoire, enrichir sa force et se régénérer comme une entité des peuples, une entité la plus emblématique par l’histoire et la puissance. L’avenir doit se lire dans la diversité . Le reste est une illusion optique dé l’histoire. Un met périmé sur la table de la Nouvelle France dans le Nouvel Ordre Économique Mondial (NOEM).

La diversité doit devenir en France un NFT. Un programme de la diversité en tant qu’outil économique doit être créé en tant que programme interministériel impliquant la Sûreté (sécurité intérieure), la Défense nationale, l’Economie-finances et l’Education nationale. Chacun des ministères injectera 1% de son budget dans ce programme pendant 20 ans, soit sur une génération. Comme disait Glucksmann « chaque 20 ans, arrive sur la scène une nouvelle génération... ». La génération suivante avisera. C’est maintenant qu’il faut préparer cette France de demain et la charge incombe au Président Macron de le réussir ou de précipiter la France l’étiolement de sa grandeur.