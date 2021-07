Variant Sigma : la nouvelle menace

S comme Sigma ou, si on écoute le gouvernement…, S comme Soignant. Les soignants semblent en effet être la nouvelle menace qui pend sur les têtes des résidents en EHPAD, menace terrible qu’il convient d’éliminer de toute urgence pour éviter une hécatombe dans les maisons de retraite. Fort heureusement, nous pouvons compter sur Emmanuel Macron pour prendre dans les jours qui viennent les mesures nécessaires pour permettre aux plus anciens de retrouver un sommeil paisible et réparateur, suite à la terreur infligée par ces personnages irresponsables. Mais sur quoi le gouvernement se base-t-il pour imposer la vaccination au personnel soignant ? Décodage.

Une étude(1) de décembre 2020 de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), portant sur le taux d’encadrement dans les EHPADs, permet d’obtenir les bases nécessaires à la compréhension. Il y est dit que si le taux d’encadrement dans les EHPADs n’est pas uniforme, on peut lire en page 12 que pour 100 résidents, il faut en moyenne 69 personnes pour l’encadrement, dont 39 soignants et 30 personnes chargées de la restauration, de l’animation et des tâches administratives.

Par ailleurs, selon les données remontées par les médias, et même si ces données ne sont pas uniformes, les résidents sont vaccinés à 88%, les non-soignants à 65% et les soignants à 60%. Comme il est probable que ceux qui n’ont fait qu’une seule injection vont faire la deuxième, nous les incluons dans le pourcentage de vaccinés. Dans notre EHPAD de 100 résidents, nous avons donc 88 résidents vaccinés, 19 non-soignants vaccinés, et 23 soignants vaccinés, soit un 130 personnes vaccinées sur un total de 169 personnes dans l’EHPAD.

D’un point de vue purement scientifique, et s’il on pose l’hypothèse que le vaccin est efficace, il parait logique de vacciner les 12 résidents réfractaires, qui sont des personnes âgées donc plus à risque. En effet, ils sont tout autant menacés par les 16 soignants non vaccinés que par les 11 non-soignants réfractaires. Une personne étant suffisante pour contaminer les autres, il semble raisonnable de se demander pourquoi l’infirmière du lundi est plus dangereuse que le magicien du mercredi ? Un magicien capable de faire disparaître un lapin n’est-il pas en mesure de faire apparaître le virus ? Si on en croit les échos sur certaines soirées étudiantes organisées par les carabins, qui pourraient faire rougir Clara Morgane, une hypothèse plausibles est que le personnel soignant a des mœurs débridées, et qu’une infirmière participe à plus de soirées libertines qu’un magicien.

Mais en l’absence de données scientifiques sérieuses sur le comportement sexuel des soignants au 21 siècle, le gouvernement n’a donc pas d’autre choix que de justifier cette obligation par le devoir moral des soignants qui sont au service de la société. On assiste donc à de grandes envolées lyriques d’Olivier Véran, de médecins et des médias qui, sans un accroc dans la voix, en appellent à la morale, au sens civique et à l’éthique du personnel soignant. Il est d'ailleurs curieux de noter qu'à l'heure où il a fallu fournir du matériel de protection, ce qui est un devoir de la société envers les soignants pour leur permettre d’exercer leur mission, le gouvernement était beaucoup moins préoccupé par la morale en voyant les soignants équipés de sacs poubelles.

Ce qui est certain c'est que quel que soit le domaine scientifique, la science demande du temps. Et malgré tous les milliards de dollars investis pour lutter contre la Macov (Rien à voir avec Macron, c’est Covid en français – note du traducteur), le temps ne s’achète pas, n’en déplaise à ceux qui dépensent des fortunes pour en ralentir les effets.

Et puiqu’on aborde le sujet du temp, j’avance que la Macov va disparaitre toute seule dans les 6 mois qui viennent et que les derniers variants sont un baroud d’honneur du virus qui veut soigner sa sortie. Je n’ai bien sûr aucune donnée scientifique pour avancer cela, mais les épidémiologistes n’en ont pas non plus quand ils utilisent un tableur Excel pour faire des prédictions sur le comportement possible du virus dans les années qui viennent. Leur seule différence avec un aruspice qui lisait dans les entrailles de poissons, c’est qu’ils n’ont pas les doigts qui puent.

J’ai simplement envie de montrer un peu d’optimisme, après 18 mois passés à voir le gouvernement, les médecins et les journalistes terrorisés à la télé. Etant donné que toutes les épidémies du 20ème siècle ont duré 1 à 2 ans maximum, j’applique donc le rasoir d’Ockham qui dit que « les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être préférées ». Je pars donc du principe que cette épidémie n’a aucune raison de durer plus que toutes les autres épidémies du 20ème siècle, parce que c'est un message positif.

Je suis donc fermement opposé à la vaccination obligatoire des soignants ou de toute autre catégorie de personnes. Que ceux qui souhaitent se faire vacciner le fassent, et que ceux qui ne le souhaitent pas ne le fassent pas. Chacun est majeur et vacc... heu, chacun est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire.

La seule chose que je demande aux soignants, c’est de limiter les partouzes dans les mois qui viennent…

1 Taux d'encadrement des EHPAD